Detenidos seis integrantes del Tren de Aragua en Ciudad de México

Los miembros del grupo delictivo de origen venezolano se dedicaban a la explotación sexual de mujeres, la extorsión y el tráfico de drogas en la capital mexicana, de acuerdo a las autoridades federales

Los tentáculos del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana que se ha expandido por América Latina, se extienden por Ciudad de México. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha anunciado este martes la detención de seis integrantes de la banda en la capital mexicana. Los miembros se dedicaban a trabajos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

Entre los integrantes del grupo arrestados está Lesli Valeri “N”, encargada del cobro de las actividades de la explotación sexual y de controlar a las mujeres víctimas de su red, así cómo de gestionar las ganancias de distribución de droga. Ella era, además, el enlace con el grupo delictivo local con el que estaban asociados. Bryan “N”, operador financiero de la organización con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada, está también entre los detenidos. Harfuch lo ha identificado como el “encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal”.

La banda que surgió en 2009 como sindicato y que se ha convertido en la principal organización criminal en Venezuela, ha consolidado su salto a otras regiones de Latinoamérica. Entre sus principales negocios están las extorsiones, el sicariato y el narcotráfico, incluso tienen influencia en actividades deportivas, como en las transacciones de los beisbolistas venezolanos que firman por clubes de las grandes ligas de los Estados Unidos. Sin embargo, el negocio que más nutre sus arcas es la explotación sexual de mujeres.