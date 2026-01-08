Una menor de 13 años queda en estado grave tras dar a luz en Chiapas

La adolescente ingresó de urgencia en el hospital acompañada por un joven de 17 años que dijo ser su esposo

Una adolescente de 13 años ha quedado en estado grave tras dar a luz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, según ha informado este jueves la Fiscalía local, que ya investiga el caso. La menor fue ingresada de urgencia en el Hospital de las Culturas el 5 de enero por un sujeto de 17 años de edad, según la información proporcionada por las autoridades. El joven se identificó como su “esposo” y la entregó al personal médico para que recibiera atención para el parto.

Al salir los médicos de la sala de urgencias para cuestionarlo sobre la condición de la menor y obtener más datos, el hombre huyó. La policía ministerial busca a esta persona, quien no ha dejado rastro. También han acudido hasta la vivienda donde reside la familia de Deysi, originaria de San Juan Chamula, en la región de los Altos del Estado.

La menor también presenta un cuadro de sarampión que ha desmejorado su estado de salud. Tanto el bebé como la madre se mantienen en vigilancia y en estado grave, pero estable.

El informe médico indica asimismo que la menor presentó lesiones graves posteriores al alumbramiento, entre ellas el aplastamiento de la vejiga y la uretra, así como daños en otros tejidos internos producto de la inmadurez física de su cuerpo.

La Fiscalía ha señalado que la pareja vive en concubinato. “La madre, de 13 años, y el padre, de 17, cohabitan con el consentimiento de los padres de ambos. No obstante, la Fiscalía de Justicia Indígena continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de esclarecer los hechos conforme a la ley”, ha descrito la dependencia en el comunicado.

La declaración de las autoridades en Chiapas ha generado rechazo entre colectivos defensores de la mujer. En un inicio, la Fiscalía de Justicia Indígena afirmó que la edad de la menor era de 10 años y, cuál fuera la situación que llevó a su embarazo, el caso sería castigado.

“La realidad demuestra que la ley no se está aplicando de manera efectiva, ya que estas uniones continúan ocurriendo sin que autoridad alguna intervenga para prevenirlas, investigarlas o sancionarlas”, sostiene la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Colectiva Feminista 50 más 1 Chiapas, La organización exige una investigación inmediata del caso.

La asociación ha exigido que se cumpla la legislación, que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones forzadas, sin excepciones culturales que vulneren los derechos humanos, entre otras medidas cautelares que garanticen la protección de la integridad de la víctima.

Más frecuentes casos de niñas embarazadas

Pese a la respuesta de las instancias de Gobierno en Chiapas, la directora de la asociación contra la violencia de género “Por la Superación de la Mujer”, Elsa Simón Ortega, exigió castigo para el responsable de haber embarazado a la menor. También pidió que la ley de protección a niños y adolescentes se cumpla por encima de los usos y costumbres.

Acusó que sin importar si la menor tiene 13 o 10 años, las autoridades deben establecer la pena por el delito de pederastia y castigar también a los padres responsables de permitir esta acción.

Señaló que la situación de las niñas que acuden a los hospitales en Chiapas para dar a luz es cada vez más frecuente, un flagelo que preocupa en demasía y no es visibilizado en varias regiones indígenas de México.

“A veces tenemos de dos a tres casos al día de niñas de doce, trece años o menos que llegan a dar a luz a los hospitales públicos. En 2025 terminamos con 585 adolescentes que fueron a dar a luz y en los primeros siete días de este año llevamos nueve casos en el Hospital General de Tapachula, dos casos más en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de este mismo municipio y ahora el caso de la menor de San Cristóbal de las Casas”, explicó.

Para Simón Ortega, una niña debe estar en la escuela, en casa con sus padres y en el desarrollo de actividades que ayuden a su esquema psicológico, social y productivo. “Una niña no puede estar cuidando a otra niña, esto debe castigarse con todo el peso de la ley”, sentenció.

Chiapas y Oaxaca siguen siendo dos de las entidades donde mayor número de casos de violación de menores se dan por los usos y costumbres en comunidades, donde muchas veces los padres obligan a niñas y adolescentes a contraer matrimonio con hombres mayores que ellas.