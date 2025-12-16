Salud descarta riesgos por la ‘supergripe’ H3N2: “Tenemos suficientes vacunas”

El secretario David Kershenobich asegura que solo se ha detectado un caso en el país, en una mujer de 80 años que se ha recuperado sin hospitalización

El secretario de Salud, David Kershenobich, ha apaciguado las alertas que había encendido en México la influenza AH3N2, conocida como supergripe. Kershenobich ha insistido esta mañana desde Palacio Nacional, que la enfermedad no representa un riesgo para México, pues el país cuenta con un abasto suficiente de vacunas y tratamientos para atender a la población. La afirmación llega luego de que la Secretaría confirmase el viernes el primer caso de la variante K en Ciudad de México, en un paciente ya recuperado. El secretario ha descartado cualquier escenario de pandemia y enfatizó que la situación del país está alineada con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

“Nosotros tenemos suficiente vacuna y tenemos también, cuando alguien tiene influenza, la posibilidad y el abasto suficiente para el tratamiento de la influenza en general”, ha afirmado Kershenobich. El funcionario ha subrayado que, aunque no existe un problema sanitario en este momento, se mantendrá la vigilancia epidemiológica para prevenir y controlar posibles contagios. En México solo se ha registrado un caso de esta variante, detectado hace aproximadamente un mes en Ciudad de México, en una mujer de 80 años, que no fue hospitalizado y fue dado de alta tras un tratamiento con oseltamivir.

La variante H3N2 subclado K ha generado alertas sanitarias en países de Europa y en Estados Unidos debido a su mayor capacidad de contagio, lo que incluso ha llevado a recomendar el uso de cubrebocas en algunas regiones. Sin embargo, Kershenobich ha tranquilizado que no se trata de una variante nueva ni especial, ya que está contemplada dentro de la vacuna estacional contra la influenza que se aplica en México.

“La vacuna de influenza Mexinvac aplicada en 2024 y 2025 es completamente producida en México y disponemos de la cantidad suficiente para cubrir a la población en riesgo”, ha explicado. Añadió que la vacunación es clave para prevenir casos graves y hospitalizaciones, y destacó que responde adecuadamente al tratamiento antiviral habitual, incluido el oseltamivir.

Mega Jornada de Vacunación en Toluca, Estado de México, el 26 de noviembre. Crisanta Espinosa Aguilar (Cuartoscuro)

Kershenobich también ha insistido en que la estrategia de prevención es fundamental y recordó que los niveles de influenza en el país se mantienen similares a los del año pasado, cuando lograron ser controlados. Actualmente, México registra alrededor del 50% de cobertura de vacunación, por lo que llamó a la población a acudir a los centros de salud.

A finales de noviembre, aumentaron los casos de influenza a nivel global. En Canadá y Estados Unidos, compartió la Organización Panamericana de la Salud, predominan el tipo A (H3N2), incluido el subclado K, ampliamente detectado también en Asia. Esta variante ha mostrado mayor capacidad de transmisión con los síntomas típicos de este virus estacional. Entre ellos, la fiebre alta, dolor de cabeza y garganta, tos seca, dolor muscular, fatiga extrema, congestión nasal, malestar general y falta de apetito. Todas estas, manifestaciones que pueden ser más severas en niños pequeños, personas mayores o para quienes viven con enfermedades crónicas.

La vacuna está recomendada para niñas y niños de entre seis meses y cinco años, personas mayores de 60 años y quienes presenten factores de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, asma o padecimientos que comprometan el sistema inmunológico. “La vacunación previene los casos graves y la admisión a los hospitales, por eso hacemos un llamado a reforzarla”, ha concluido.