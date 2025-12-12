Ir al contenido
México
Ernestina Godoy

Godoy abre una nueva etapa de colaboración al integrarse al Consejo Nacional de Seguridad

La fiscal, con apenas una semana en el cargo, refuerza los síntomas de estar plenamente alineada con la estrategia de seguridad

Ernesto Núñez
Ernesto Núñez
México -
La nueva fiscal Ernestina Godoy se esmera en cumplir con la expectativa presidencial de una mayor colaboración de la Fiscalía General de la República con el gabinete de seguridad. Este jueves ha acudido a su primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), y ahí ha prometido construir una institución a la altura de los tiempos, que contribuya con el alineamiento de políticas y estrategias entre instituciones y los tres niveles de gobierno.

“En esta nueva etapa, la Fiscalía General de la República asume el compromiso de fortalecer su participación y aportar mayores resultados en la parte que nos corresponde”, ha dicho frente a la presidenta Claudia Sheinbaum; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, los demás integrantes del Gabinete de seguridad y las 32 gobernadoras y gobernadores del país.

Godoy tiene ocho días en el cargo, luego de la destitución de Alejandro Gertz Manero y su nombramiento exprés en el Senado de la República; tiempo en el que ha comenzado a dar señales de apoyo a la estrategia marcada desde Palacio Nacional. Un ejemplo contundente fue la reaprehensión del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, involucrado en el caso de corrupción conocido como Operación Zafiro.

Este jueves, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Sheinbaum la ha sentado junto al general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y le ha dado la palabra después de la secretaria de Gobernación.

“Vamos a construir una Fiscalía a la altura de los tiempos, que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados. Continuaremos combatiendo cualquier resquicio de corrupción y negligencia. Aprovecharemos los sistemas, mecanismos y procedimientos previstos en las nuevas leyes en materia de seguridad, que las conozco, participé en su elaboración, a cargo de la dirección de la Presidenta. Las conozco bien, las reflexionamos juntos y las elaboramos a conciencia y las vamos a poner en marcha en beneficio de la sociedad”, ha comentado, en sintonía con lo que dijo Sheinbaum el 28 de noviembre pasado, cuando invitó a Gertz a aceptarle una embajada en “un país amigo” y explicó que era necesaria una mayor coordinación.

Godoy ha explicado que su plan de corto plazo se basa en seis ejes: 1. Coordinación de la FGR con el gabinete federal de seguridad, 2. El fortalecimiento de las fiscalías estatales, 3. Un nuevo modelo de investigación e inteligencia, 4. Reestructuración interna, 5. Modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal y 6. Priorización de recursos para enfocarlo hacia los delitos de alto impacto.

La fiscal ha ofrecido respeto a los derechos humanos, cercanía con las víctimas, transparencia y eficacia. Se ha dicho convencida de que la autonomía de la Fiscalía debe honrarse y garantizarse, pero con visión de Estado, y ha cerrado su primera intervención ante el CNSP con la promesa de ser una aliada para alcanzar el éxito de la estrategia marcada por Claudia Sheinbaum.

Sobre la firma

Ernesto Núñez
Ernesto Núñez
Es periodista en la redacción de EL PAÍS en Ciudad de México. Es licenciado en Comunicación por la UNAM y máster en periodismo de EL PAÍS-UAM. Antes trabajó en el diario Reforma y el portal Animal Político. Se especializa en política, elecciones y gobierno.
