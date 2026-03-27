Constanza Martínez: “El Gobierno de Kast ha sido mentiroso y lo ha planteado como una estrategia”

La presidenta del Frente Amplio asegura que la nueva Administración genera una crisis y la incertidumbre de que “se vienen más definiciones así de indolentes”

Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, la formación del expresidente Gabriel Boric, evalúa con dureza la instalación del Gobierno de emergencia de José Antonio Kast. En la semana en que el Ejecutivo implementó por decreto una agresiva subida al precio de las bencinas por la guerra en Irán, la abogada de 38 años plantea que el oficialismo está provocando una crisis local y que la idea de emergencia es para justificar las medidas “extraordinarias” que van a impactar, dice, sobre todo a la clase media. En su oficina en la sede del partido, en el centro de Santiago, también critica este miércoles el “amateurismo” que dejó ver la nueva Administración al compartir un comunicado institucional asegurando que el Estado chileno estaba en quiebra. Tras el alud de críticas, el Gobierno borró la información de las redes sociales y deberán entregar los detalles de la publicación a Contraloría.

Pregunta. Dice que se le ha hecho largo el mandato de José Antonio Kast ¿Por qué?

Respuesta. Es un Gobierno que llegó a instaurar un Gobierno muy ideológico, que ha puesto en el centro una preocupación muy específica or reducir los impuestos a los superricos. Lo han planteado como parte de una estrategia de crecimiento, a pesar de que todos los economistas serios han planteado que es una base bien terraplanista económica, y una despreocupación por el bolsillo, sobre todo, de la clase media. Lo esperábamos porque es parte del tipo de gobiernos de ultraderecha en el mundo, pero en una situación país como Chile, que es muy distinta a la de Argentina.

P. La baja gradual al impuesto corporativo, por ejemplo, era una promesa de campaña. Los electores votaron conscientes de eso.

R. Sí y no. La campaña estaba centrada en la idea de que había una gran presión sobre las familias, la idea de que los impuestos son algo negativo, pero escondiendo un poco que la propuesta era más bien regresiva. Uno podría evaluar una rebaja al impuesto corporativo si se aplican otras medidas que compensen, pero lo que ha habido acá es un exceso de ideologismo radical, en el que no se escucha la evidencia y no se está planteando ningún tipo de diálogo. Al mismo tiempo, el nuevo Gobierno ha tenido un tipo de comunicación incoherente, porque plantea esta idea de que no hay plata y al mismo tiempo propone reducir un impuesto que recauda dinero para el Estado. Ha sido indolente porque no ha sido capaz de entender que esas medidas tienen un impacto muy directo en las familias chilenas y ha sido mentiroso y lo ha planteado como una estrategia. Tuvieron que desdecirse de que el Estado estaba en quiebra, pero es parte de una estrategia para plantear una crisis que al final están provocando ellos.

P. ¿Qué otras mentiras ha dicho el Gobierno?

R. Antes de que asumieran ocurrió lo del cable chino, que mostró un poco el tono. Además del Estado en quiebra, se plantea que el problema del CAE sería que existe mucha gente que gana cinco millones de pesos y que no lo está pagando, cuando son el 0,3%, y el 50% o más de los deudores gana menos de 750.000 pesos mensuales.

P. El ministro de Hacienda está empujando un recorte fiscal y ha lamentado que recibieron un déficit estructural de 3,5% del PIB y 40 millones de dólares de deuda extra.

R. Lo primero es que no es cierto que se traspasó un Gobierno en quiebra. Fue muy irresponsable haberlo planteado así, ya que nos pone en una situación muy desmejorada en términos internacionales y muestra un amateurismo bien preocupante. El Gobierno construyó el relato de que había una emergencia fiscal para tomar estas decisiones políticas. Hay un tema que podemos discutir, pero con datos. La deuda pública de Chile es del 42% del PIB, versus el 109% de los países de la OCDE. Y en enero cerramos con superávit. Estos recortes del 3% en todos los ministerios producen incertidumbre. Se planteó que se iba a recortar el financiamiento a la Fiscalía y a Carabineros cuando este Gobierno plantea que su mayor preocupación es la seguridad. Nosotros hemos planteado la alerta de que, al mismo tiempo que se propone bajar la recaudación al recortar los impuestos a los superricos, se está planteando esta idea de emergencia para justificar medidas extraordinarias que van a caer directamente en la clase media. Este Gobierno está generando condiciones de crisis, que ellos mismos están provocando, en la eventualidad de recortes de derechos sociales.

Constanza Martínez. Cristobal Venegas

P. ¿El Gobierno de Kast generaría una crisis si recortan derechos sociales o la está generando hoy?

R. La está generando hoy porque la alta subida del precio de la gasolina es todavía inexplicable. El Mepco es un mecanismo de estabilización que ha abordado crisis tan importantes como la de Ucrania o la pandemia, funcionando como un escudo para que las familias no carguen con los vaivenes del mercado. Va a tener un efecto inflacionario muy importante y en el crecimiento. Es una política fiscal irresponsable porque deberá compensar (el alza) con subsidios muy focalizados, cuando va a ser la gran mayoría de la población la que va a sufrir esta política. Están provocando una crisis hoy y, además, están generando la incertidumbre de que se vienen más definiciones así de incoherentes e indolentes.

P. ¿El progresismo debería haber votado en contra de las medidas paliativas en el Congreso?

R. Nos abstuvimos en algunas de las medidas porque lo que planteaban nuestros legisladores era una necesidad de discutir en profundidad y no solo con la pistola sobre la mesa. Eso es parte de lo que queremos decirle al nuevo Gobierno: tenemos disponibilidad de conversar. Nuestro senador asistió a la reunión (sobre el Mepco) a diferencia de los senadores del Partido Republicano, que no asistían a ninguna conversación. Tenemos la disposición a escuchar y entendernos.

P. Dice que están dispuestos a dialogar y entenderse, pero califica a la nueva Administración de indolente y mentirosa a las dos semanas de asumir.

R. Es que la oposición está íntimamente ligada con el tono que pone el Gobierno. Si estamos teniendo este tono es porque las medidas que han anunciado son brutales e irresponsables porque no han tenido ninguna intención de diálogo. No se nos ha invitado a conversar y las decisiones se han tomado por decreto.

P. ¿Y cómo ha visto la articulación de la oposición en estas dos semanas?

R. He visto un ánimo unitario muy importante. Toda la oposición está centrada en defender los intereses, sobre todo, de las familias trabajadoras, y en ese sentido unificar una voz común frente a estas medidas.

P. ¿Y votar en bloque en el Congreso?

R. Es parte de una discusión legislativa. No se puede traducir, por ejemplo, solo en los acuerdos administrativos. En la reducción de los impuestos a los superricos hay un acuerdo transversal de que es una medida regresiva y que va en contra de los avances que se habían podido dar este tiempo. Cada proyecto va a tener que ser discutido y lo importante es generar los espacios para hacerlo. Tenemos experiencia en la unidad. En el oficialismo hay una postura que ha sido tensa en estas dos primeras semanas.

P. ¿Habrá consecuencias en el Congreso el que Kast haya retirado el apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet para liderar la ONU?

R. La señal que da el Gobierno es mezquina y viene a echar por tierra una tradición republicana chilena, de que la política en materia internacional es de Estado, no de trincheras partidarias. Creo que comete un error estratégico al no apoyar la candidatura en un momento donde la ONU tiene que replantearse su quehacer. Es un liderazgo que podía aportar a poner a Chile en un lugar estratégico y promover o provocar soluciones. Al final, el Gobierno ha dado símbolos de que le importa mucho más posicionarse ideológicamente con sus socios en materia internacional que en gobernar para y por los chilenos.