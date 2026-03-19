“Incluye embargos”: arranca el plan del Gobierno de Kast para hacer pagar a los morosos del CAE, el crédito estudiantil

La ofensiva del Gobierno de José Antonio Kast contra los morosos que se han beneficiado del Crédito con Aval del Estado (CAE) -un préstamo estudiantil para ingresar a la universidad- tiene su primer grupo objetivo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha asegurado este jueves que existen unas 1.800 personas morosas del CAE con sueldos por sobre los cinco millones de pesos bruto al mes (5,5 mil dólares), que suman una deuda no pagada al fisco de 20 millones de dólares. “La vamos a ir a cobrar”, ha advertido en un seminario económico organizado por Diario Financiero, en el que aseguró que las represalias incluyen embargos. Una de las medidas que baraja para que los trabajadores de altos ingresos salden su deuda es descontar las cuotas por planilla, es decir, de su salario. El monto total de morosidad es de cuatro billones de pesos (4,3 millones de dólares).

Según Quiroz, desde 2017 que el Estado no ha iniciado una acción de cobro al crédito pactado por miles de alumnos para iniciar o continuar sus estudios superiores, y que, actualmente, sólo pagan el 40% de los deudores. En su intervención, el ministro de Hacienda se antepuso a las posibles críticas que recibirá de la oposición por cobrar el CAE, que ha beneficiado a 1,2 millones de personas. “El derecho social es el CAE, un crédito con tasa subsidiada y cobro contingente al ingreso. Nunca ha sido un derecho social no pagarlo. Las cuentas hay que pagarlas”, señaló. “Vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo que incluye embargos. Espero que no veamos grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de cinco millones de pesos y que lo están ganando gracias a un crédito que le dio el Estado. Me costaría entenderlo”, añadió.

La Tesorería General de la República (TGR) está facultada para retener la devolución del impuesto a la renta que hace el Servicio de Impuestos Internos (SII) de los deudores que mantienen cuotas impagas en el banco que les otorgó el crédito o que no cuentan con un convenio de pago vigente con el Estado. Una de las primeras medidas de Quiroz fue cruzar los datos de la TGR y la Contraloría. Algo que han descubierto, según contó el fin de semana en Canal 13, es que “hay un grupo grande y creciente” de deudores del CAE que reprograma el pago en muchas cuotas, sin pie, por lo que cuando declaran su renta, aparecen como no deudores, por lo que se les devuelven lo retenido, y nunca pagan. “Hacemos un llamado a aquellos que no están pagando el CAE y tienen posibilidad de hacerlo”, dijo este martes Kast, “y a aquellos que usan las leyes para hacer una repactación del pago de impuestos o de devolución de impuestos, a que piensen en el otro, a que se pongan al día”.

Gabriel Boric, cuyo liderazgo se gestó en los movimientos estudiantiles, se comprometió en su campaña presidencial de 2021 a condonar la deuda del CAE, algo que no se concretó. Durante su Administración (2022-2026), los beneficiados que dejaron de pagar su deuda escalaron 25 puntos, mientras que en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) el salto fue de 13 puntos, según las cifras entregadas La Tercera por la Comisión Ingresa, la entidad que lleva las cuentas del mecanismo. Para reemplazar el CAE, Boric presentó en octubre de 2024 un proyecto de ley que crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES) y que condenaba parte de la deuda. Kast ya ha descartado el apoyo a la iniciativa.

Al cobro efectivo de los deudores del CAE, la Administración de Kast también ha anunciado una propuesta para limitar la entrega del beneficio de la gratuidad para el acceso a la universidad. La medida, que debe pasar por el Congreso, contempla preliminarmente a futuros estudiantes que quieran matricularse mayores de 30 años y excluye a la educación técnica profesional. Si se concreta, tendría un impacto bastante acotado en el gasto fiscal, ya que en 2025, de los 612.000 estudiantes que se beneficiaron de la gratuidad, casi el 1,4% cumple con las características que quieren dejar fuera.