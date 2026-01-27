Un fajo de billetes y un par de aros, en el centro de la ‘trama bielorrusa’ que protagoniza la exjueza Ángela Vivanco

La Fiscalía chilena considera que el dinero, fotografiado en un hotel en Buenos Aires en la Navidad de 2023, es una muestra de los pagos a la exministra de la Corte Suprema a cambio de fallos

La dupla conformada por la exministra de la Corte Suprema chilena Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles, han dejado varias huellas que, según la Fiscalía, demostrarían los pagos que ella habría recibido cuando era jueza de la sala constitucional a cambio de resoluciones a favor del Consorcio Bielorruso Belaz Movitec (CBM) en un millonario litigio que en 2023 mantuvo la firma con la cuprífera estatal Codelco. Entre las pruebas, en la audiencia de formalización de cargos de la exmagistrada, que arrancó este lunes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por cohecho y lavado de activos, ha sido exhibida una fotografía con un fajo de billetes que estaba dentro del teléfono móvil de Migueles. La imagen fue tomada durante un viaje de placer que ambos realizaron a Buenos Aires entre el 22 y el 25 de diciembre de 2023, para celebrar la Navidad, y muestra el dinero en efectivo sobre la cama de la habitación del Hotel Palermitano, donde alojaron.

La policía ha comprobado que la fotografía fue tomada en el hotel pues, junto al dinero en efectivo, sobre la cama también había dos pasaportes, y telefóno móvil que conicide con el de la exjueza y un par de aros color blanco. Los pendientes redondos son los mismos con los que Vivanco se fotografió durante sus vacaciones en Buenos Aires con Migueles, ciudad donde realizaron compras con sus tarjetas de crédito en dólares y también en efectivo. En la capital trasandina cambiaron los dólares por moneda local en el banco Credicoop.

Vivanco fue ministra de la Corte Suprema entre 2018 y 2024 y llegó a ser una influyente portavoz del máximo tribunal. Pero fue destituida de su cargo en octubre de 2024 por sus vínculos con el penalista Luis Hermosilla, protagonista del escándalo del caso Audios. Este domingo fue detenida en su casa en Las Condes, un municipio ubicado al oriente de Santiago, en el marco de llamada trama bielorrusa. Es indagada por recibir distintos pagos, a través de Migueles, a cambio de resoluciones que favorecieron a CBM y perjudicaron a Codelco, que tuvo que desmbolsar a la empresa unos 20 millones de dólares. La firma era representada por los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos muy cercanos a la exjueza y su pareja: hoy todos se encuentran detenidos.

Una imagen del dinero que la Fiscalía de Chile encontró en la habitación de la exjueza Ángela Vivanco en un hotel en Buenos en diciembre de 2023. Fiscalía de Chile

Según la Fiscalía, los varios pagos para favorecer a CBM podrían superar los 100.000 dólares. Y ha señalado que con parte del dinero Vivanco y Migueles amortiguaron deudas de sus tarjetas de crédito, y también viajaron de vacaciones a Brasil y Argentina, operaciones que coinciden con las resoluciones favorables a la firma.

La tesis de la Fiscalía es que el fajo de dinero coincide con el pago que el 18 de diciembre de 2023, pocos días antes de que la pareja viajara a Buenos Aires, realizaron los abogados Lagos y Vargas a Vivanco a través de Migueles. Le entregaron “a lo menos la suma de 14.000 dólares americanos como retribución por la intervención a favor de la empresa CBM”.

Este martes, en la segunda jornada de formalización de la exjueza, quien en la audiencia vistió un peto amarillo que solo usan los imputados, la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Lupy Aguirre, se refirió al fajo de billetes. Y dijo que la imagen refleja que “ellos disponían de sumas importantes de dólares que gastaron en ese viaje y que, posteriormente, siguieron utilizando para poder pagar los gastos” en Buenos Aires. “De acuerdo con los antecedentes que constan en las cartolas bancarias que están disponibles, no existe un origen distinto o explicable hasta ahora de que no provengan del dinero que fue entregado al señor Migueles en contraprestación” a las resoluciones de la exjueza.

Vivanco ha negado todas las imputaciones. Su abogado, Jorge Valladares, presentará sus descargos este jueves, pero ya ha dicho que “tener dinero arriba de la cama no es delito”. “Si hacen la conversión del dinero a diciembre de 2023 no es tanto. Esta es una medida más bien efectista y festiva”, señaló respecto de la actuación la Fiscalía.

En la trama bielorrusa hay siete formalizados, contando a Vivanco. En noviembre fueron detenidos Migueles y los abogados Vargas y Lagos. Además, están imputados dos conservadores de Bienes Raíces y el dueño de una casa de cambios.

El tribunal resolverá este viernes la petición de la Fiscalía, el CDE y Codelco, que intentan que Vivanco quede en prisión preventiva. De concretarse, será la primera vez en Chile que un juez de la Corte Suprema sea encarcelado.