Detenida Ángela Vivanco, la exjueza de la Corte Suprema chilena, por el caso ‘trama bielorrusa’

La Fiscalía formaliza a la abogada, que fue integrante de la influyente sala constitucional, por los delitos de cohecho y lavado de activos

Ángela Vivanco, quien, hasta octubre de 2024, cuando fue destituida, fue jueza de la sala constitucional de la Corte Suprema chilena, uno de los tribunales más influyentes del país sudamericano, ha sido detenida la noche de este domingo por Carabineros. La abogada es investigada por la Fiscalía por delitos de cohecho y lavado de activos, supuestamente por favorecer a través de sus fallos al Consorcio Bielorruso Belaz Movitec (CBM), que implicaron que la cuprífera estatal Codelco perdiera un litigio con la firma chilena-bielorrusa y tuviera que pagarle a la firma alrededor de 20 millones de dólares.

La detención de la exmagistrada, en el marco del caso que se conoce en Chile como la trama o arista bielorrusa, se produjo en su domicilio en el sector oriente de Santiago, desde donde salió esposada cerca de las 23:00 horas y, para ocultarlo, tapó sus manos con su ropa. La orden se ejecutó luego que este viernes la sala penal de la Corte Suprema confirmara un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había acogido una querella en contra de la exjueza.

Durante la jornada de este lunes, la abogada será formalizada en un tribunal en una audiencia en la que el fiscal Marco Núñez le comunicará la apertura de la indagatoria en su contra.

Vivanco fue ministra de la Corte Suprema entre 2018 y 2024 y también fue una destacada académica de la Pontifica Universidad Católica. La abogada ha negado los pagos, que habrían ocurrido, según el Ministerio Público, mientras era parte de la sala constitucional y reemplazaba a Sergio Muñoz (quien presidía ese tribunal y también fue destituido por el Congreso, pero por una causa distinta, por lo que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

En la trama bielorrusa se encuentra detenido desde octubre del año pasado la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, a quien se le imputa haber recibido los pagos. También están formalizados y privados de libertad en la cárcel Capitán Yáber los abogados que representaron en el juicio a Movitec, Eduardo Lagos y Mario Vargas. Ambos eran muy cercanos a la exjueza de la Corte Suprema, un vínculo que no se transparentó mientras ella analizaba el litigio con Codelco y favoreció a la empresa chilena- bielorrusa.

La trama también ha arrastrado a dos conservadores de Bienes de Raíces, Sergio Yáber de Puente Alto -un municipio de la zona sur de Santiago- y Yamil Najle, de Chillán, una ciudad ubicada a unos 400 kilómetros de capital chilena. De acuerdo con la Fiscalía, los abogados Lagos y Vargas, como representantes de Movitec, habrían efectuado pagos a Vivanco a través de Migueles, quien a su vez habría blanqueado el dinero con la colaboración de Yáber y Najle, además del dueño de una casa de cambios, Harold Pizarro.

La detención de Ángela Vivanco, aunque se veía venir pues la indagatoria en su contra lleva más de un año, igualmente ha provocado un fuerte impacto y ha agudizado la crisis que vive el Poder Judicial. Esta es la primera vez que en Chile se tiene noticia de la detención y formalización de alguien que tuvo un alto cargo en la Corte Suprema.

Ángela Vivanco, de 62 años, fue portavoz de la Corte Suprema, por lo que es su paso por el máximo tribunal tuvo mucha visibilidad. Su caída comenzó cuando su nombre apareció en los mensajes de teléfono que mantenía con el penalista Luis Hermosilla, protagonista del caso Audios, una trama de corrupción que estalló en noviembre de 2023 y que salpicó a autoridades de distintas áreas y reveló una serie de episodio de tráfico de influencias.

El 10 de octubre de 2024 la Corte Suprema expulsó a Vivanco. En la resolución, redactada por sus propios pares, se le imputaron una serie de irregularidades durante el ejercicio de su cargo como jueza de la sala constitucional. Entre ellas, acelerar la vista de casos, intentar incidir bajo cuerda en nombramientos de autoridades judiciales y entregar información de causas que eran de interés del abogado Hermosilla. Pero, además, se mencionó que tuvo “una participación inadecuada” en la causa entre Codelco y Movitec.