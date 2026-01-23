Marian Rojas Estapé, la psiquiatra española autora de libros superventas que aconsejó a los ministros de Kast cómo lidiar con el estrés

La experta dictó el martes pasado una charla al próximo equipo de Gobierno de Chile. Está detrás de los libros de autoayuda que más se venden en castellano y cuyos títulos han sido traducidos a nueve idiomas. Su podcast es uno de los más escuchados en español en Spotify

Una charla de la psiquiatra española Marian Rojas Estapé, cuyos libros son superventas, fue uno de los hitos de la jornada en que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reunió, compartió y presentó públicamente a quienes serán sus ministros a partir del 11 de marzo. El escenario escogido fue el centro de eventos y convenciones Espacio Riesco, en Huechuraba, al norte de Santiago. Hasta allí llegaron después del mediodía del martes 20 la casi totalidad de los miembros del futuro gabinete.

Según el medio Ex-Ante fue una tarde de “inducción” donde se fijaron las principales líneas de trabajo del Gobierno en áreas como economía, seguridad y emergencias sociales. Kast y algunas figuras de su equipo más cercano dieron “una suerte de arenga” a los ministros nominados y tuvieron instancias para presentarse y conocerse.

En ese ambiente se realizó la exposición de Rojas Estapé, probablemente la autora de autoayuda más vendida en castellano, cuyos libros han sido traducidos a nueve idiomas y conductora de uno de los podcasts más escuchados en español, que ya va por su sexta temporada en Spotify. Habló “básicamente de sus libros”, dijo a EL PAÍS Iván Poduje, quien debe jurar en menos de dos meses como ministro de Vivienda y Urbanismo. Precisamente, el nombre de Marian Rojas está detrás de títulos como Recupera tu mente, reconquista tu vida, Cómo hacer que te pasen cosas buenas y Encuentra tu persona vitamina.

La mujer, de 42 años e hija del conocido psiquiatra español Enrique Rojas Montes, dio su charla ante Kast y sus futuros ministros aprovechando que tenía programadas otras dos charlas ese mismo día en Viña del Mar (a las 15 horas) y otra en el Espacio Riesco (a las 20), organizada por la firma de conferencias de motivación “Mentes expertas”.

Marian Rojas Estapé en una imagen de archivo. Manuel Castells (Universidad de Navarra)

Rojas Estapé no abordó temas políticos, afirmó Poduje. Según Ex-Ante, y como suele hacer en muchas de sus exposiciones, repitió mucho las palabras “cortisol” y “dopamina”. La primera es la hormona del estrés y a segunda de la motivación. Dijo que ambas hormonas deben estar reguladas para tener una buena salud mental. También habló de los efectos de las pantallas y de la tecnología.

De acuerdo al mismo medio, recomendó a los integrantes del futuro Gobierno, para mantener el estrés controlado, hacer deporte, dormir bien, meditar y pasar tiempo con los amigos. También habló de la oxitocina, hormona que libera el cuerpo al contacto de otras personas, que aplaca el estrés y los efectos del cortisol.

Marian Rojas, quien se tituló de médico en la Universidad de Navarra y se especializó en psiquiatría, comenzó a dictar charlas en 2007. Pero también ha realizado trabajo solidario, en Camboya y en Nueva York. En el país asiático trabajó con una fundación para ir en ayuda de niñas de prostíbulos que habían sido vendidas a redes de tráfico sexual y en Estados Unidos dio clases en un colegio del Bronx, como ella misma explica en su sitio web.

Su éxito no ha evitado que esta psiquiatra sea blanco de duros cuestionamientos en su país, redoblados después de que se presentara en el popular programa de televisión de España El Hormiguero, en febrero de 2025.

Las críticas se extienden a buena parte de la industria de la autoayuda. Psicólogos y psiquiatras aseguran que este tipo de comunicadores tienen un enfoque demasiado simplificador centrado en la biología y donde apuntan a que las hormonas (oxitocina, dopamina y endorfinas) son causa y solución de problemas psicológicos y sociales. Además, esa mirada evita los problemas estructurales, que son casi siempre desencadenantes de esos mismos conflictos, y mezcla lo que podrían ser opiniones o consejos con el tratamiento de patologías.

Marian Rojas con Pablo Motos en 'El hormiguero'. Carlos López Álvarez (El hormiguero)

“El contenido que hacen muchas de estas personas, con todo el respeto, es entretenimiento. Si lo miramos como profesionales de la salud mental, las cosas que dicen son auténticas banalidades desde una perspectiva capitalista que [postula que] cualquier problema personal o social es problema del individuo y que si tiene voluntad suficiente lo puede resolver”, dijo en febrero de 2025 el psicólogo español Víctor Amat, autor de Psicología punk. Contra el pensamiento positivo y naif.

Incluso en 2023 Ignacio Morgado, psicobiólogo y autor de varios libros que tratan de hacer la neurociencia asequible al público general, cuestionaba aquellos divulgadores científicos que, como Rojas Estapé, utilizan la ciencia del cerebro para aconsejar cómo vivir. “Hay una confusión. La gente cree que la neurociencia consiste en aplicar el sentido común, y en televisión muchas veces vemos a neurocientíficos que explican cosas sin ningún tipo de neurociencia. (…) Que un entorno agradable tenga un efecto positivo sobre la persona no es neuroarquitectura, es psicología o sentido común”, aseguraba citado por este períodico.

Frente al concepto de personas tóxicas —una etiqueta no científica— Marian Rojas Estapé definió su antítesis: “las personas vitamina”. “Son etiquetas que funcionan muy bien como estrategia de marketing para vender libros”, sostuvo en noviembre de 2024 a EL PAÍS Oriol Lugo, psicólogo clínico y autor de ¡Corta por lo sano!, una obra en la que, junto con argumentar que las personas tóxicas no existen, aborda qué subyace a las relaciones nocivas, que sí son innegables.

Pese a estos dardos las cifras del público que la sigue, la lee y la escucha es elocuente: 4,4 millones de seguidores en Instagram, sus podcasts están en la 26ª posición en Spotify entre los más escuchados, ha vendido más de tres millones de libros en 40 países, tiene 1,2 millones de seguidores en TikTok y 937 mil en Facebook, y 972 mil suscriptores en su canal de YouTube, eso sin contar los miles de personas que pagan entradas y la van a ver a sus conferencias en distintas ciudades de España y América Latina.