Los preferidos de Tomás Olivares: “El Cuarto de Libra, una vez al mes, ¡viene muy bien!”

El camino de Tomás Olivera (52 años, Valparaíso) por el mundo de la gastronomía ha sido diverso e interesante. Tras pasar por distintas cocinas aterrizó a inicios de la década del 2000 en el por esos años recién inaugurado Hotel Ritz Carlton de Santiago (El Alcalde 15, Las Condes) donde deslumbró a todos con una cocina sabrosa y elegante, pero que se daba el lujo de recrear antiguas recetas nacionales como el tomaticán y las pantrucas, además de ser de los primeros que por estos lados se atrevió a juntar los guisos de legumbres con productos del mar como pescados y mariscos. También son recordadas sus experiencias con restaurantes como el Caruso en Valparaíso y Casa Mar en Santiago. Del primero resultan involdables sus calugas de pescado (cuando sólo se conseguían en el puerto) y del segundo sus ñoquis con pato y queso azul.

Más tarde, Olivera comenzaría un prolífico trabajo asociado a marcas a través de redes sociales y diversas experiencias en televisión, algunas detrás de cámara y otras en frente. Todo esto lo combina hasta hoy con su restaurante Olivera Pastas, al interior del Casino Monticello (Ruta Panamericana Sur s/n, San Francisco de Mostazal). En esta entrevista comparte algunas de sus preferencias a la hora de alimentarse y pasarlo bien.

Pregunta. ¿Un restaurante que recomienda para ir a comer en la noche?

R. Bistró Ambrosia en el MUT (Apoquindo 2730, Las Condes), Demencia (Avenida Vitacura 3520, Vitacura) del Benja Nast, o Baco (Nueva de Lyon 113, Providencia). Son todos diferentes, pero con rico ambiente, excelente comida y buena atención.

P. ¿Dónde se come el mejor sándwich de Santiago?

R. No sé si el mejor de Santiago pero yo voy a la segura siempre con un sándwich de Mechada Luco en marraqueta en el Liguria (Avenida Providencia 1353, Providencia).

P. ¿Un lugar que no falla a la hora de desayunar o simplemente tomar un café?

R. Soy poco de desayunar en casa y también fuera, pero si tengo que hacerlo voy a elegir los huevos revueltos y palta de La Popular (Francisco Bilbao 2793, Providencia), obvio que acompañado con algún pan elaborado por ellos. Ahí siempre se come rico, te atienden bien y te terminas llevando algo para después. Además, tratan con cariño a Lupita y Coco, mis perros.

Tomas Olivera en su domicilio de Providencia, el 12 de enero de 2026. FERNANDA REQUENA (Fernanda Requena)

P. ¿El sitio ideal para una cena romántica?

R. Si busco una cena de varios pasos y con maridaje, me quedo con DeMo Magnolia (Huérfanos 539, Santiago). Ahora, si se trata de algo más tradicional, me la juego por Capogrossi (Alonso de Córdova 4225, Vitacura).

P. ¿Un lugar para llevar a comer a amigos extranjeros?

R. Para el almuerzo, sin lugar a dudas, La Calma (Nueva Costanera 3832, Vitacura). Para una cena y posterior carrete, el Liguria. Y para el correspondiente almuerzo reponedor al otro día, Squella Restaurante (Ricardo Cumming 94, Santiago) o Marina Mar de Tapas (Tegualda 1375, Providencia). Ahora, si queda algo de tiempo, me los llevo a Valparaíso y aprovecho de pasar por Tres Peces (Subida Concepción 261, Cerro Concepción, Valparaíso) y Rosmarino (Subida Concepción 280, Cerro Concepción, Valparaíso).

P. ¿Algo que siempre tiene en el refrigerador de su casa?

R. Huevos, queso mantecoso y jamón de pavo. ¡Aunque me gustaría tener siempre pastrami de Taller Macera (San Pedro 792, San Pedro de la Paz)!

P. ¿Lo imprescindible en la cocina de su casa?

R. Sal y aceite de oliva.

P. ¿Dónde compra lo que come en casa?

R. Para la verduras y frutas en una feria cercana a donde vivo, también Donde La Patty, el almacén de mi barrio. Si es para cosas más rebuscadas voy al Jumbo o pido delivery en la cadena Fork, sobre todo para algún antojo como jamón, queso o picoteos.

P. ¿Algún placer culpable que confesar?

R. ¡Muchos! Las Chicken Strips de KFC, el Cuarto de Libra de McDonald’s o las Papas Supremas de Taco Bell. Cualquiera de esos, una vez al mes, ¡vienen muy bien!