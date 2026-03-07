La sombra de Jeffrey Epstein empaña la imagen de postal turística de Costa Rica

Las autoridades judiciales costarricenses investigan un caso vinculado al abuso de una menor de edad tras filtrarse que cómplices de Epstein visitaron el país centroamericano

La imagen de postal turística que Costa Rica proyecta al mundo tiene una sombra. El país centroamericano también es un destino para extranjeros que llegan en búsqueda de menores de edad explotadas sexualmente por grupos criminales. Este ha sido un problema conocido hace décadas, pero ahora, el nombre de Jeffrey Epstein y el rastro que dejó en Costa Rica han llamado la atención de las autoridades y comienzan a iluminar hasta dónde podrían extenderse las redes de tráfico y comercialización sexual de menores.

El pasado 30 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó más de tres millones de páginas de los llamados Archivos Epstein, que evidencian la escala de la operación de tráfico de menores que manejaba el financista, que murió en 2019. Entre los miles de documentos, hay 324 menciones de Costa Rica en correos electrónicos, conversaciones telefónicas y expedientes judiciales, que motivaron que la Fiscalía General abriera una investigación al respecto.

La semana pasada, el fiscal general, Carlo Díaz, confirmó al medio Teletica.com la apertura de una investigación por abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad, relacionada con las conexiones de Epstein en Costa Rica. Por el momento, sin embargo, la investigación se realiza sin “personas individualizadas como imputadas”. Es decir, que aún no hay sospechosos identificados.

Entre los cientos de menciones a Costa Rica, se encuentran los detalles de una operación encubierta de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI son sus siglas en inglés) que utilizó una agencia falsa que llamaron Costa Rica Taboo Vacations (Vacaciones tabú Costa Rica) para rastrear a sospechosos que buscaban organizaciones que traficaran sexualmente a niñas de entre 14 y 16 años.

“El FBI identificó a un par de personas estadounidenses que venían a Costa Rica para negociar la posibilidad de tener relaciones sexuales con menores de edad y a quienes lograron detener durante una reunión”, afirma Karen Jiménez, presidenta del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica.

La experta destaca que entre los documentos también hay menciones de dos personas ligadas estrechamente a la organización criminal de Jeffrey Epstein: Jean-Luc Brunel —un agente de modelos francés acusado de violación a menores, fallecido en prisión en 2022— y Daniel Siad, otro estrecho colaborador de Epstein vinculado también al mundo del modelaje.

“Jean-Luc Brunel era una persona reconocida por ser un agente de modelos que captaba a estas víctimas. En los documentos se habla de sus visitas a Costa Rica, pero no hay menciones específicas de sus actividades aquí”, explica Jiménez.

Con respecto a Daniel Siad, los archivos detallan comunicaciones suyas relacionadas con Costa Rica y “eventos personales”, como haber sido víctima de un asalto, pero tampoco hay información concreta sobre actividad criminal.

Visita de Ghislaine Maxwell en 2010

Los Archivos Epstein detallan una visita en 2010 a Costa Rica de Ghislaine Maxwell, la pareja y cómplice del multimillonario, quien actualmente cumple una sentencia de 20 años en un centro penitenciario en Florida. Los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica confirman que Maxwell entró al país en dos ocasiones, el 2 de marzo y el 14 de abril de 2010.

En una comunicación del 28 de febrero de ese año incluida en los documentos, Maxwell dijo a Epstein que iría a Costa Rica “para asistir a la ampliación de un parque nacional” y que también “conocería al nuevo presidente”, en una aparente referencia a Laura Chinchilla, quien había ganado las elecciones nacionales a inicios de ese mismo mes. La expresidenta Chinchilla no ha dado declaraciones sobre esta mención y los documentos no revelan si esa reunión llegó a concretarse.

En la red criminal de Epstein, Maxwell cumplía una función principal como captadora de menores de edad, quienes, según Jiménez, “tenían un patrón en común de situaciones de vulnerabilidad social”.

“Maxwell hace referencia a distintas visitas que realiza a Costa Rica, y aunque habla de conocer a la presidenta electa y de hacer turismo, no hace menciones específicas asociadas al tema de captación de mujeres menores de edad, ni tampoco hay ningún tipo de correo o comunicación explícita que confirme que ella haya realizado estas actividades en Costa Rica”, apunta la presidenta del gremio de criminólogos.

Para la experta, una investigación a nivel local de los alcances de la red de Epstein es “un tema bastante complejo”, no solo porque los implicados podrían estar en otros países, sino también por ser un tema de escala internacional que involucra a “figuras de alto nivel económico y político”.

“Hemos visto muchos casos en Costa Rica relacionados con estructuras criminales asociadas al tráfico sexual o explotación sexual de menores, pero usualmente son estructuras criminales más marginales, y no están asociadas a las élites económicas mundiales que usualmente se caracterizan por tener una red que mantiene la discreción, para así evitar que sus nombres sean divulgados”, añade.

Jiménez considera que justamente esa “discreción” fue lo que hizo a la estructura de Jeffrey Epstein “tan lucrativa”, ya que se trataba de personas “de bastante renombre que incurrían en este tipo de delitos”.

Menores vulnerables y crimen organizado

Hace más de dos décadas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya señalaba a Costa Rica por la presencia de grupos criminales dedicados a la explotación sexual de menores de edad. Un estudio de 2002 indicaba que las principales víctimas eran niñas provenientes de “hogares empobrecidos, o víctimas de violencia intrafamiliar, abandono y maltrato”.

“Lamentablemente, muchas de las personas que vienen con supuestos fines turísticos tienen en realidad otras intenciones. En Costa Rica hay sectores turísticos que son bastante llamativos para cometer ese tipo de delitos”, comenta la presidenta del Colegio de Criminología.

Rogelio Ramírez, abogado especialista en crimen organizado y exdirector del Organismo de Investigación Judicial costarricense, explica que las organizaciones criminales “buscan concentrar su actividad donde hay más ambiente festivo y de excesos” porque es donde hay “más demanda”.

“En esos lugares no encontramos solamente costarricenses, sino también personas menores de edad traídas de otros países, como Nicaragua, Panamá, Venezuela o Colombia, por lo que detectamos un fenómeno claro de trata de personas con carácter internacional”, afirma el abogado.

Ramírez explica que las organizaciones criminales que explotan menores suelen ser estructuras amplias que “diversificaron sus actividades”: “Muchas veces empiezan con el tráfico de drogas, pasan al proxenetismo y después a la trata de personas, incluyendo personas menores”. Entre estas redes, según el experto, las autoridades han detectado o desarticulado muchas que eran manejadas por extranjeros. No obstante, desde la óptica de investigaciones judiciales, el caso de la investigación relacionada con Jeffrey Epstein no tiene precedentes en Costa Rica.