Gran polémica en Brasil por la absolución de un hombre de 35 años acusado de violar a una niña de 12

La decisión de un tribunal de Brasil de absolver a un hombre de 35 años acusado de violar a una niña de 12 años —con el argumento de que “son dos jóvenes enamorados” unidos por “un vínculo afectivo consensuado”— ha desatado una fuerte controversia y reactivado el debate sobre la normalización del matrimonio infantil. Incluso cuando la ley lo castiga, como en Brasil, la dificultad de combatirlo es evidente. El Código Penal brasileño considera que cualquier relación sexual con un menor de 14 años es delito en este país, pero eso fue insuficiente para que los magistrados apelaran a la jurisprudencia y, el pasado viernes, adoptaran el polémico fallo, con el voto de dos jueces varones y la oposición de la única jueza del tribunal.

Unas 34.000 brasileñas que no habían cumplido los 14 años, mayoritariamente pobres y negras, declararon en el censo “estar casadas”, aunque el matrimonio antes de los 16 es ilegal. Otro dato frío que ayuda a entender la magnitud del problema es que cada día nacen 38 bebés de madres menores de 14 años en este país de 211 millones de habitantes.

El caso que ahora ha desatado la controversia llegó a oídos de las autoridades por primera vez en 2024 cuando la niña de 12 años, que vive en Indianópolis, una pequeña ciudad de 6.000 vecinos en el Estado de Minas Geráis, dejó de acudir a la escuela. Pronto descubrieron que, con el consentimiento de su madre, se había ido a vivir con un hombre que casi le triplicaba la edad. La ley brasileña considera que antes de los 14 años nadie tiene la capacidad de consentir a una relación sexual. Por eso, el consejo tutelar de menores avisó a la Fiscalía, que denunció al hombre y a la madre de la cría.

En el primer juicio, él fue condenado a nueve años de cárcel por violación de persona vulnerable y condenado a nueve años de cárcel, mientras la madre de la víctima era absuelta. Él recurrió y ha sido exculpado.

Y un dato más, este pone de relieve que la controvertida sentencia está lejos de ser una excepción. El portal UOL ha recopilado nueve absoluciones judiciales dictadas en 2024 y 2025 en casos contra adultos acusados de violar a menores de 14 años juzgados en distintas cortes, incluido el mismísimo Tribunal Supremo. En esos nueve procesos, el juez instructor era un hombre.

En medio de esta polémica, Luciana Temer, presidenta del Instituto Liberta y una de las activistas brasileñas más reconocidas en la lucha contra el abuso infantil, ha enfatizado que no basta con cambiar la ley. “Tenemos que cambiar la mentalidad de la gente porque esto es una cuestión cultural muy arraigada”, ha advertido. Hace unos años, la boda de un alcalde de 65 años con una adolescente que había cumplido los 16 años la víspera desató una potente ola de indignación.

El caso más reciente ha obrado una especie de milagro en medio de la polarización política y a ocho meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias. La sentencia ha sido criticada con dureza tanto por la izquierda como por la derecha. Debe ser uno de los poquísimos asuntos que han logrado poner en el mismo lado del debate a los dos diputados que encarnan los extremos ideológicos: el bolsonarista ultraconservador Nikolas Ferreira, de 29 años, y Erika Hilton, una parlamentaria transexual de 33 años y del Partido Socialismo y Libertad, el de la asesinada Marielle Franco.

El Consejo Nacional de la Justicia, un órgano oficial fiscalizador del Poder Judicial, ha pedido explicaciones al tribunal de Justicia de Minas Gerais que dictó la absolución. Y los Ministerios de Derechos Humanos y de las Mujeres condenaron el fallo en una nota conjunta en la que recuerdan esas 34.000 niñas que describieron ante los técnicos del censo que viven en uniones conyugales.