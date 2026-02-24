‘Caso Marielle Franco’: “Este juicio es un hito en la lucha contra la impunidad y la violencia política”

De izquierda a derecha, la hija de Marielle Franco, Luyara; su viuda, Monica Benicio; su hermana, la ministra Anielle Franco; y sus padres, Marinete y Antonio Silva, hablan con la prensa antes del juicio, este martes en Brasilia.

Dos veteranos caciques políticos de Río y un comisario de policía, juzgados por ordenar y planear el asesinato de la concejala de la ciudad en 2018

El juicio contra los supuestos cerebros del asesinato político más relevante de la última década en Brasil, el de la concejala carioca Marielle Franco, hace casi ocho años, ha comenzado este martes por la mañana en el Tribunal Supremo, en Brasilia. Dos veteranos caciques políticos de Río de Janeiro y un comisario de policía están acusados de planear el crimen que perpetró un sicario la noche del 14 de marzo de 2018. El ataque a tiros en una céntrica calle de la ciudad mató también al chófer de la edil, Anderson Gomes. “Este juicio es un hito en la lucha contra la impunidad, contra la violencia política y contra la violencia contra las mujeres”, ha proclamado uno de los abogados de las víctimas. Se espera que el juicio termine este miércoles.

En la sala del juicio, Anielle Franco, hermana de la política izquierdista y ministra de Igualdad Racial en el Gobierno de Lula, las viudas de ambas víctimas y sus familias.

La Fiscalía acusa a los hermanos João Francisco Chiquinho Brazão, diputado federal hasta que fue procesado, y Domingos Brazâo, aún consejero del Tribunal de Cuentas de Río, de organizar y ordenar el asesinato de la concejala porque amenazaba los intereses económicos de los dos veteranos políticos, al erigirse en firme y vocal oposición a sus maniobras para explotar negocios inmobiliarios ilegales como modo de expandir el dominio de grupos paramilitares, llamados milicias en Río. Están acusados de dos asesinatos consumados y uno frustrado, además de pertenencia a una organización criminal.

También es juzgado el comisario Rivaldo Barbosa, que presuntamente les ayudó en la planificación del crimen y, en su calidad de jefe de la Policía Civil en la ciudad, saboteó la investigación posterior. Junto al trío, en el banquillo, otros dos presuntos participantes secundarios en la trama. Todos ellos se declaran inocentes.

Que el caso de Marielle haya llegado hasta aquí —condenados los autores materiales y ahora en el banquillo los acusados de encargar el crimen— es realmente algo excepcional. En las últimas dos décadas, unos 700 políticos y activistas han sido asesinados en Brasil, según un informe académico reciente.

Asesinar a la concejala perseguía un doble objetivo: “Eliminar la oposición política y disuadir a otros colegas que pensaran el imitarla”, según ha declarado al abrir la sesión el juez instructor, el ya famoso Alexandre de Moraes, que ha asumido los casos más importantes en los últimos tiempos. Sus señorías decidirán “a la luz de los hechos y las pruebas”, ha añadido el magistrado Flávio Dino. La sala encargada del juicio es la misma que condenó hace cinco meses al expresidente Jair Bolsonaro.

Uno de los puntales del caso es la confesión del tipo que apretó el gatillo, un turbio policía llamado Ronnie Lessa que en 2024 fue condenado a casi ocho décadas de cárcel por matar a Marielle y a Anderson. Confesó a cambio de una reducción de la pena a cumplir.

El padre de la concejala asesinada, Antonio da Silva, ha recordado antes de entrar al juicio que “ninguno de los cinco acusados dio a Marielle la oportunidad de defenderse” , informa Efe, mientras cada uno de ellos tiene un equipo de defensa jurídica. “Brasil tiene la obligación de mostrar que el Estado también alcanza a esas personas [a todos los implicados, no solo a quien apretó el gatillo] y nuestras familias merecen esas respuestas”, ha añadido a su lado Agatha Arnaus, viuda de Gomes, el conductor.

Los magistrados insisten en que la delación del sicario ha sido corroborada por otros hechos, documentos y declaraciones de testigos. Intentan rebatir así la tesis de las defensas de que la única prueba para sus clientes es el testimonio de un asesino confeso.

Uno de los abogados de la acusación ha recordado que los hermanos Brazão intentaron callar a la concejal izquierdista, pero al matarla, “amplificaron su mensaje”. Las banderas de Marielle Franco -la lucha contra el racismo, la defensa de los vecinos de las favelas, de las mujeres, del colectivo LGTB+- se convirtieron en símbolo de la resistencia frente a la pujanza de la extrema derecha, que ganó las elecciones celebradas al final de aquel año.