Flávio Bolsonaro se presenta ante la internacional de la ultraderecha como candidato para liderar Brasil

Ya desde la primera frase, el brasileño Flávio Bolsonaro, 44 años, quiso dejar las cosas claras en su reciente discurso en Jerusalén: “Señoras y señores, hablo aquí hoy no solo como senador sino como candidato a la presidencia de Brasil”, arrancó, en inglés, el primogénito de Jair Bolsonaro, el expresidente encarcelado por conspirar contra la democracia. Bolsonaro hijo viajó a la ciudad santa para presentar sus credenciales como precandidato presidencial ante la internacional de la ultraderecha, reunida en una conferencia contra el antisemitismo organizada por el Gobierno de Israel. Después visitó Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Su próxima parada, Estados Unidos, según CNN Brasil.

En casa, las encuestas para los comicios presidenciales de octubre indican que el senador Bolsonaro gana apoyo entre el electorado, mientras su principal rival como candidato de la derecha, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, abandona la batalla a tenor de sus declaraciones públicas.

El punto culminante de la gira por Oriente Próximo fue su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Flávio, conocido como 01 en familia porque es el mayor, también se bautizó en el río Jordán —como hizo en 2018, con su padre—, rezó ante el Muro de las Lamentaciones y visitó en el sur de Israel un memorial de la matanza perpetrada por Hamás el 7 de octubre. En sus siguientes escalas, vistió chilaba y kufiya roja.

El precandidato Bolsonaro pretende visitar la semana que viene Estados Unidos, según CNN Brasil. Su hermano Eduardo, enlace del clan Bolsonaro con sus aliados extranjeros, está invitado el día 10 a la gala hispana que Trump celebra en Mar-a-lago. Eduardo ha sido su introductor y escudero de Flávio en los primeros contactos internacionales. El precandidato sigue el guion de su padre, que también hizo un tour por el extranjero para darse a conocer entre los aliados conservadores y de la extrema derecha en 2018.

El gobernador De Freitas, que tras la caída de Bolsonaro fue proyectado como relevo más moderado, ha explicado públicamente que se queda en São Paulo, donde buscará la reelección. “Yo tengo un papel importante dentro de un equipo, que es cuidar de São Paulo, el mayor distrito electoral de Brasil”, declaró el gobernador paulista hace unos días en Brasilia, tras visitar en la cárcel a Bolsonaro padre, su mentor político. Mientras respondía a la prensa, a su lado, otro Bolsonaro, Carlos, concejal.

De Freitas era considerado el único nombre capaz de unir a la derecha centrista y la extrema, además de destacar como el preferido de las élites económicas, pero el expresidente decidió legar su capital político a su primogénito. Así conserva la marca Bolsonaro.

El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, sueña con la reelección mientras en la oposición se multiplican los aspirantes. Lula apura su agenda internacional. Este mes viaja a India y Corea del Sur y en marzo, a Washington para reunirse con Donald Trump. “No hay temas prohibidos”, con su homólogo estadounidense. “Lo único que no discuto es la soberanía de mi país”, avisó este jueves en una entrevista en UOL.

Aunque las principales candidaturas solo quedarán definidas en abril y restan ocho meses para la primera vuelta, las encuestas coinciden en dos cosas: Lula lidera todos los sondeos, pero los nombres que más suenan en la derecha le pisan los talones. Las más optimistas para la derecha, como la de Meio/Ideia publicada esta semana, dan a Flávio Bolsonaro, al gobernador de Freitas, y Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente encarcelado, un empate técnico con Lula en segunda vuelta.

El senador Bolsonaro insiste en que su precandidatura es definitiva. Afirma que “es la más viable para combatir la epidemia de violencia y reducir los impuestos, que son elevadísimos, y nadie aguanta más”. Al público que le escuchaba en Jerusalén, Bolsonaro hijo le prometió “retomar íntegramente la relación [de Brasil] con Israel”, reiteró que su padre “está en la cárcel por una persecución política” y atacó al actual presidente brasileño, acusándolo de ser “un antisemita”.

Eduardo Bolsonaro, que ha perdido su escaño de diputado tras instalarse en Texas, intenta recomponer las relaciones con el presidente Trump, que ignora olímpicamente Bolsonaro padre desde que no logró impedir que le condenaran por tramar un golpe de Estado.

Concurrir a las presidenciales en Brasil implica resolver un sudoku endiablado porque requiere construir alianzas en 27 Estados con un abanico enorme de partidos de humor muy cambiante y darse a conocer al electorado en un territorio que duplica al de la Unión Europea. En este segundo capítulo, Lula lleva una notable ventaja porque está en su tercer mandato presidencial. Pero la negociación de las listas requiere un esfuerzo titánico a todos los partidos porque en octubre, además de presidente, los brasileños van a elegir los 27 gobernadores, la Cámara de Diputados y renovarán parcialmente el Senado.