Mujeres contratadas por el Estado después de reuniones nocturnas con Jerí: la nueva crisis que golpea al presidente de Perú

A poco de cumplir cuatro meses de gobierno, la gestión del presidente de Perú, José Jerí, va de tumbo en tumbo. Al Chifagate —un escándalo por sus encuentros clandestinos con empresarios chinos— se suma un nuevo frente: un grupo de mujeres obtuvieron contrataciones con el Estado después de reunirse con el presidente en Palacio. La información, revelada por el dominical Cuarto Poder, involucra a cinco mujeres entre los 30 y 40 años que, tras ingresar al despacho presidencial en horarios nocturnos y días feriados, lograron en cuestión de días o semanas órdenes de servicio o designaciones en distintas entidades públicas por remuneraciones que alcanzan los tres mil dólares mensuales.

Una de las señaladas, una ingeniera ambiental, acudió al despacho de Jerí el 1 de noviembre, alrededor de las siete de la tarde. Como consta en el registro de visitas, se marchó al borde de la medianoche. Veinte días después obtuvo una orden de servicio para que se abriese una plaza para ella la institución peruana de la Seguridad Social (EsSalud) y, a la semana, fue contratada en el Ministerio del Ambiente. Pero la ingeniera no fue sola, sino acompañada de otra mujer, quien en menos de tres semanas fue requerida por el despacho presidencial para ofrecer servicios de comunicación interna, según Cuarto Poder.

Tras revelarse sus visitas, este miércoles ambas renunciaron a sus puestos. A través de un oficio, la ingeniera sostiene que cuenta con las credenciales para el cargo y que ha sido “objeto de una injusta exposición pública que ha incluido insinuaciones de carácter personal y sexual”. En las redes sociales se han difundido fotografías de ambas junto a Jerí, antes de que este sucediera en el cargo a Dina Boluarte, tras su moción de censura. Ambas estuvieron presentes en su toma de posesión. Las otras involucradas son dos abogadas y una asesora en asuntos internacionales.

En un primer momento, el Ejecutivo rechazó los cuestionamientos y amenazó a los medios de comunicación con interponer “las acciones legales correspondientes” por un uso “malintencionado” de la información y atentar contra la dignidad de jóvenes profesionales. Pero al cabo de unas horas, Presidencia dio un paso hacia atrás: eliminó el comunicado y lo reemplazó por otro que ya no incluía la amenaza judicial. Eso sí, remarcó que en todos los casos los procesos de contratación se realizaron conforme a ley.

El caso ha motivado reacciones en distintos frentes del sistema de control del Estado. La Contraloría solicitó información al despacho presidencial y a dos ministerios sobre los expedientes vinculados a las órdenes de servicio y contratos otorgados a las cinco mujeres en cuestión.

Además, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió una investigación preliminar por un presunto delito contra la administración pública relacionado con estas contrataciones. De determinar que no se respetaron los principios de legalidad, meritocracia y en el caso de considerarse que hubo un direccionamiento indebido, el expediente será derivado al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

Todo indica que la trama es mucho más compleja. El programa Beto a Saber ha revelado contrataciones irregulares de otras 14 mujeres vinculadas al entorno del mandatario que no contarían con experiencia previa en el sector público ni con el perfil técnico solicitado. A ello se suma una investigación del periodista Alonso Ramos, en el noticiero Ocurre Ahora, que denuncia una visita prolongada que ocurrió el 31 de octubre. Una exasesora de Jerí cuando era congresista ingresó a la Casa de Gobierno a las cinco de la tarde y se retiró al día siguiente a las siete de la mañana. Tiempo después la comunicadora social fue contratada por el Ejecutivo.

“Macera decía que el Perú es un burdel. Pecaba de elegancia: es un puticlub”, ha dicho el escritor Renato Cisneros, parafraseando al historiador Pablo Macera. La periodista Sofía López, en tanto, critica que se apele a la “razón de género” para desvirtuar los acontecimientos. “Independientemente de ser hombres o mujeres, se advierte de que personas visitan despachos de altos funcionarios y luego obtienen órdenes de servicios. Al presidente no le corresponde realizar entrevistas para contratarlas”, indica.

José Jerí, de 39 años, llegó a la presidencia a mediados de octubre luego de una cadena de hechos donde la fortuna estuvo de su lado. No obtuvo los votos necesarios para ocupar un escaño, pero ingresó al Parlamento luego de la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra. A pesar de haber sido denunciado por agresión sexual, en julio de 2025 su causa fue archivada y fue elegido para presidir el Congreso. Y tan solo tres meses después, se cruzó la banda presidencial tras la vacancia por incapacidad moral de Dina Boluarte. Hoy su gestión, que inició con un gran respaldo popular, ha perdido piso. Primero por sus reuniones fuera de Palacio con empresarios chinos de dudosa reputación, que está bajo investigación, y ahora por sus citas nocturnas en el despacho presidencial.