Laura Fernández baja el tono de la confrontación en su primer discurso como presidenta electa de Costa Rica

La ganadora de las elecciones del domingo se comprometió a defender los logros de la democracia del país sudamericano

Laura Fernández lanzó en su primera conferencia de prensa como presidenta electa de Costa Rica mensajes conciliatorios con las fuerzas políticas opositoras y manifestó compromiso de respeto a las libertades y al sistema democrático. Fue una reacción al temor de sectores diversos por el avance de conductas autoritarias, debido a la mayoría absoluta que obtuvo en las elecciones generales del domingo y su promesa de profundas reformas a la Constitución.

“Tienen en mí a una líder que encabezará un gobierno de concertación nacional, que pretende respetar la voluntad del soberano de dar continuidad al cambio de nuestro país y espero que podamos bajar ya de manera inmediata las banderas de cualquier partido”, dijo Fernández, marcando una diferencia con el discurso eufórico de la victoria del domingo y con el tono áspero de su mentor, el presidente Rodrigo Chaves, contra fuerzas opositoras o instituciones fuera de su control. “Tengo el deseo genuino de que quienes fueron opositores hoy se sumen con valentía y antepongan el interés público antes de cualquier revanchismo o cálculo político”, añadió.

Confirmado el triunfo oficialista con un 48% de los votos y 31 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa, la politóloga de 39 años se presentó este lunes con un tono cordial ante medios usualmente criticados por Chaves. Tuvo también mensajes de aparente respuesta a las preocupaciones de líderes opositores y de una parte de la población por la posibilidad de que, con la justificación de endurecer la lucha contra el crimen organizado, se vulneren normas democráticas o libertades.

Aunque sin dejar de expresar fidelidad al legado del gobierno de Rodrigo Chaves que acaba en mayo (a quien ofreció el puesto de ministro de la Presidencia) y sin retroceder en su promesa de impulsar una nueva era constitucional, Fernández subrayó que su afán es construir “una república de diálogo, paz y tolerancia a las diferencias”.

También prometió modernizar el funcionamiento del Estado sin desdeñar logros históricos que “como democracia madura” se han alcanzado y que provocan orgullo nacional. El tono se alejó del discurso ‘chavista’, propulsado por el mandatario, de querer acabar con el poder de las “castas”.

“Quiero un país que permita a la gente crecer en libertad; soy demócrata republicana, creo en la libertad para emprender, para pensar, trabajar e innovar”, enfatizó Fernández antes de atribuir al mandatario Chaves haber construido desde 2022 “los cimientos” para hacer frente a la desigualdad y la pobreza que afecta a un 15% de los hogares. Para impulsar el desarrollo social y económico, dijo, necesita de todas las fuerzas políticas.

Francisco Gamboa Soto, Laura Fernández y Douglas Soto Campos, en San José (Costa Rica), este lunes. Raquel Cunha (REUTERS)

La cautela marcó también la respuesta sobre las intenciones de profundas reformas al sistema político actual o incluso una nueva Constitución, pues al no alcanzar la meta de tener una mayoría legislativa calificada (al menos 38 escaños) el oficialismo deberá negociar con las cuatro bancadas opositoras. “Sobre proyectos de reforma a la Constitución, espero hacerlos por la vía del consenso y la concertación”, dijo, refiriéndose con respeto y por el nombre a algunos de los diputados electos que tomarán sus cargos el 1° de mayo.

También Fernández mostró moderación cuando un periodista le preguntó si está dispuesta a apoyar una reforma legal que permitiría confiscar bienes de personas o empresas bajo la sospecha, sin necesidad de certeza judicial, de que fueron adquiridos con dinero del narcotráfico. “Estoy de acuerdo en lucha frontal contra las actividades criminales siempre y cuando no se persiga a los costarricenses y no se ponga en entredicho la libertad y la propiedad privada”, contestó sin precisar si esta misma argumentación se aplicaría a su propuesta de instaurar un “estado de excepción” en zonas más golpeadas por la violencia ligada al negocio de las drogas.

La posibilidad de una suspensión de garantías es uno de los factores de preocupación de fuerzas opositoras, que reprochan la intención de emular las políticas de mano dura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En la noche del domingo, el salvadoreño felicitó a Fernández en la red social X casi al mismo instante en que en San José se difundían los primeros resultados.

“Está dispuesto a seguir brindándonos su experiencia”, dijo Fernández sobre el salvadoreño, después de prometer que llevará adelante la construcción de la cárcel anunciada por Rodrigo Chaves junto a Bukele, émulo del Cecot, la prisión de El Salvador que es icono de la lucha contra las pandillas.

Fernández aseguró que su postura ante la comunidad internacional es “respetuosa de la soberanía de los pueblos y defensora de la democracia”, dijo antes de señalar que hay numerosas coincidencias entre Costa Rica y el gobierno de Donald Trump, al que considera un aliado en la lucha contra el crimen organizado trasnacional. Sin embargo, también expresó respeto y aprecio por la presencia china en Costa Rica, además de reiterar que mantendrá las relaciones diplomáticas con el gigante asiático.