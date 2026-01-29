Detenidos un juez y una exdiputada en Bolivia por narcotráfico y asociación delictiva

El juez boliviano Herbert Zeballos fue enviado preventivamente a la cárcel el domingo, investigado por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. La Policía allanó un galpón suyo bajo la sospecha de que albergaba armas, pero se encontró con 80 kilos de marihuana y maquinaria para industrializarla. Dos días después, su amiga Laura Rojas, exdiputada y candidata a concejal por Santa Cruz de la Sierra, corrió el mismo destino bajo las mismas acusaciones, por haber traído 32 maletas desde Estados Unidos, hoy desaparecidas y con un contenido que nunca fue revisado. El equipaje habría pasado por la propiedad allanada de Zeballos y, según una versión extraoficial de la prensa local, contendría millones de dólares.

El caso se mediatizó rápidamente e incluso el presidente Rodrigo Paz se pronunció al respecto: “Esta información la manejábamos tiempo atrás, hemos ido generando los pasos adecuados para entender la primera estructura (…). Que no se asuste la gente: saldrán muchos escándalos. Estamos haciendo las investigaciones paso a paso”.

La pesquisa sigue en desarrollo, pero hasta el momento se sabe que Rojas llegó con las valijas desde Miami a Santa Cruz de la Sierra el pasado 29 de noviembre, en un vuelo privado, junto a sus dos hijas y un ciudadano uruguayo cuyo paradero se desconoce. La antigua parlamentaria (gestión 2020-2025 por la bancada conservadora Creemos) estaba dedicada a su campaña para convertirse en concejal municipal en los comicios municipales y departamentales que se celebrarán en marzo próximo.

Rojas esperó hasta una hora para bajar del jet privado al llegar a Bolivia. Después, con la ayuda de una empresa que la asistió con su numeroso equipaje, presentó su pasaporte diplomático caduco para saltarse los controles de seguridad. Las valijas permanecieron un día en un depósito dentro del aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz. Su dueña volvió por ellas al día siguiente acompañada por la misma empresa de seguridad que la ayudó a desembarcar el equipaje la jornada anterior y cuyo socio capital fue aprehendido. De acuerdo con la Fiscalía, el destino del material fue el galpón del juez.

En el lugar operaba la empresa de seguridad que habría colaborado con el transporte de la exdiputada. El guardia de seguridad que vigilaba el depósito también fue enviado a detención preventiva.

Tras hacerse pública la investigación sobre Zeballos, el Consejo de la Magistratura ofreció una conferencia de prensa en la que informó que enfrenta 17 procesos, entre los disciplinarios y los instruidos en la justicia ordinaria. La mayoría de ellos, denunciaron los representantes del Consejo, están relacionados con resoluciones arbitrarias.

Los vacíos de la investigación abundan, empezando por el contenido de las valijas, aunque la versión no oficial más difundida apunta a dólares. Las autoridades tampoco detallaron cómo vincularon el caso del galpón del juez con el de las maletas. Lo cierto es que se vislumbra una estructura criminal más compleja y con más componentes aún por identificar. El viceministro de Transparencia, Yamil García, lo define como un potencial “hecho de legitimación de ganancias ilícitas”: “Se tiene que hacer un perfil económico de los implicados para hallar el hilo conductor. No se puede obviar tampoco el costo de un vuelo chárter desde Miami a Bolivia, que está en torno a los 180.000 dólares”.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, está convencido de que tuvo que haber complicidad dentro de la Aduana para que las valijas no pasaran ningún control de seguridad. “No pueden haber dejado pasar 32 maletas de gran porte y evadir dos controles de escáner. No creo que la responsabilidad sea de los encargados de los rayos X; esto ha tenido que responder a una instrucción de autoridades del más alto nivel de la Aduana”. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, aseguró que se abrió un proceso por incumplimiento de deberes contra funcionarios de la Aduana y que se llamó a testificar a personal del aeropuerto Viru Viru.

La noticia tampoco pasó inadvertida para el vicepresidente Edmand Lara, quien la utilizó como uno de sus habituales dardos contra el presidente y el Gobierno, del que se declaró opositor en diciembre. “Si Paz realmente tenía información del caso desde antes, como dice, ¿por qué antinarcóticos no actuó en flagrancia?, ¿por qué no aprehendieron a Rojas cuando regresó a Viru Viru para recoger las maletas?”. Frente a las críticas, las autoridades aseguraron que habían sido notificadas de un ingreso irregular de maletas, pero que los detalles más relevantes se conocieron posteriormente.