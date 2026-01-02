El chavismo autoriza la excarcelación de otros 87 presos políticos en Venezuela

En la víspera de año nuevo, el régimen chavista autorizó la excarcelación de otros 87 presos políticos en Venezuela. La información ha sido confirmada por organizaciones civiles vinculadas a la causa de los prisioneros, como Justicia Encuentro y Perdón y el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. La gran mayoría de ellos estaban recluidos en la cárcel de Tocorón, a una hora y media de Caracas, por haber participado en las masivas protestas populares que cuestionaron el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.

Una vez autorizadas las excarcelaciones, la asociación civil Justicia Encuentro y Perdón informa que, hasta el momento, se han materializado 33 de ellas. Las informaciones sobre presos políticos en Venezuela suelen tener un subtexto, en el cual se generan confusiones y frecuentes malinterpretaciones. En ocasiones, el régimen venezolano no libera a todos los prisioneros que anuncia, o en todo caso retarda la concreción de muchos casos, generando zozobra en las familias afectadas. En las Navidades, el Gobierno de Maduro anunció la salida de prisión de 99 presos políticos. La organización Foro Penal, con enorme autoridad en la materia, tenía registradas 61 hasta día 30 de diciembre.

En este momento, contando las liberaciones anunciadas, en Venezuela siguen existiendo unos 720 presos políticos, la cifra más alta de todo el hemisferio occidental. El Gobierno de Maduro ha ido autorizando estas medidas de gracia en el transcurso del año pasado, que han beneficiado a centenares de personas, pero luego de haber arremetido furiosamente en contra de la población en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales de julio de 2024. En la segunda parte del año pasado, tras aquellos polémicos comicios, 2.000 personas fueron llevadas a prisión. La cárcel de Tocorón, en el Estado Aragua, tradicionalmente un centro judicial para presos comunes, conoció entonces algunas ampliaciones para abrirle campo a los nuevos prisioneros políticos, ya hacinados en otras cárceles.

Los prisioneros políticos beneficiados, como los excarcelados en el día de Navidad, no tienen libertad plena: seguirán bajo medidas cautelares, con régimen de presentación ante los tribunales y algunas restricciones adicionales.

Al reconocer el alivio que una medida como esta produce sobre estos activistas y sus familias, las organizaciones civiles vinculadas a la defensa de los derechos humanos hicieron un nuevo llamado a las autoridades del régimen chavista para declarar una amnistía general. Todos han calificado de “arbitrarios e injustificados” los arrestos y el castigo judicial a estos ciudadanos.