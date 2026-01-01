São Paulo detiene a 580 agresores machistas en una megaoperación contra la violencia doméstica

La policía del Estado de São Paulo, el más poblado y rico de Brasil, detuvo este martes a 580 agresores machistas en una megaoperación contra la violencia doméstica. Cuatro brasileñas mueren cada día asesinadas en feminicidios; este año fueron contabilizadas 1.331 hasta noviembre, según cifras oficiales. El espectacular despliegue policial, cuyo fin era cumplir 1.400 órdenes de detención pendientes contra maltratadores, se produjo días después de que, en Nochebuena, falleciera la víctima de un caso que conmocionó al país. Tainara Souza Santos, de 31 años, murió tras casi un mes hospitalizada después de que un antiguo novio la atropellara y la arrastrara con el coche un kilómetro por una vía rápida de São Paulo. Su caso y otros de parecida crueldad han generado, en las últimas semanas, una preocupación social y política desconocida en torno a la violencia contra las mujeres.

La operación policial, bautizada Ano novo, vida nova, “es la respuesta a los agresores que pensaron que podían quedar impunes”, afirmó en una nota oficial la comisaria Cristiane Braga, coordinadora de las comisarías dedicadas a la defensa de la mujer. No obstante, más de la mitad de los agresores buscados para detenerlos no fueron localizados pese al despliegue de 1.700 agentes y mil coches patrulla de manera simultánea en un territorio que tiene la población de España (46 millones) en la mitad del territorio.

Durante 2025, 233 brasileñas han sido asesinadas en el Estado de São Paulo por el mero hecho de ser mujeres. Tanto a nivel nacional como estatal, las cifras de los últimos años indican un aumento de los asesinatos machistas, pese a la disminución de las muertes violentas en general.

“La detención de los agresores es una medida fundamental para preservar vidas, garantizar la dignidad [de las víctimas] y demostrar que el Estado actúa de forma firme y coordinada contra la violencia doméstica”, según el secretario de Seguridad Pública, Osvaldo Nico Gonçalves. La operación policial contó con el apoyo de la Secretaría de Políticas para la Mujer.

Las muestras de que la percepción social y política sobre la violencia machista está cambiando en Brasil son múltiples y evidentes. Lo que antes recibía menor atención o incluso pasaba desapercibido —un enquistado fenómeno que significa cuatro mujeres asesinadas al día por maridos, novios o excompañeros y otras diez que sobreviven a diario al intento de matarlas— ha cobrado relevancia.

La megaoperación policial desplegada por el Gobierno paulista en plenas Navidades es un ejemplo. Otro es la mayor repercusión mediática de las agresiones a mujeres, sean tan brutales como el atropello de Souza Santos, a la que tuvieron que amputarle ambas piernas y que no logró salvar la vida, o casos menos extremos. A los viajeros que pasan por los aeropuertos estos días de vacaciones los recibe una campaña del Gobierno federal contra el acoso sexual y el feminicidio. Y uno de los grafiteros más prolíficos de São Paulo ha sumado su voz en las paredes de la metrópoli con mensajes como Justiça por elas, Mulheres vivas o se cuide.

Normas como la ley Maria da Penha, bautizada en honor de una superviviente, son internacionalmente celebradas, pero su aplicación aún es incompleta, como la propia Maria da Penha suele recordar. La ley que tipificó el feminicidio en Brasil acaba de cumplir 10 años. Pero las cuestiones que atañen a las mujeres son a menudo desatendidas por la política brasileña, que sigue siendo extremadamente masculinizada años después de que Dilma Rousseff rompiera el techo de cristal y conquistara la Presidencia.

Un dato elocuente: Brasil tiene menos parlamentarias que Arabia Saudí. El primer país de América Latina que legisló las cuotas de género para los partidos, allá por 1997, ha quedado espectacularmente rezagado porque no ha logrado traducirlo en avances reales. La representación femenina en el Congreso nacional ha aumentado, pero a un ritmo irrisorio en comparación con los países vecinos o incluso con dictaduras de Oriente Próximo.

El diario Folha de S.Paulo recuerda este miércoles que, aunque las diputadas se han duplicado en dos décadas, su país está a la cola de Sudamérica. Y en la parte baja de la tabla si se compara con el resto del planeta. Con un 18% de diputadas, Brasil ocupa el puesto 133 a nivel mundial, mientras Arabia Saudí se coloca en el 125 con un 19,9%. El próximo octubre, el electorado brasileño tiene la ocasión de cambiar esas cifras porque está convocado en las urnas para renovar las dos Cámaras, elegir gobernadores y presidente de la república.