Honduras gira a la derecha con el respaldo de Trump

El oficialista partido Libre alcanza el 19,42% de la votación, lo que marca un fuerte retroceso para el movimiento de izquierdas fundado por el expresidente Manuel Zelaya

Dos mensajes en las redes sociales del presidente estadounidense, Donald Trump, parecen haber marcado el resultado de las elecciones en Honduras. El recuento preliminar del Consejo Nacional Electoral, con el 44,23% de los votos escrutados, da una ventaja al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, apoyado por Trump. Asfura, a quien las encuestas ubicaban en un tercer lugar, suma hasta ahora el 40,39% del escrutinio. Le sigue muy de cerca el aspirante liberal, el presentador de televisión Salvador Nasralla, con el 39,20%. En un lejano tercer lugar se ubica Rixi Moncada, del oficialista partido Libre, con el 19,42% de la votación, lo que marca un fuerte retroceso para el movimiento izquierdista fundado por el expresidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado militar en 2009.

Trump irrumpió con fuerza en la recta final de la campaña electoral el miércoles para respaldar a Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y con quien dijo que podría trabajar para “combatir a los narcocomunistas”. Dos días después, el republicano informó de que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de presión por narcotráfico. Asfura dio entonces un vuelco a su campaña, mostrándose cercano a Trump y a otros líderes ultras de Latinoamérica, como el argentino Javier Milei. Se autoproclamó como el candidato de Washington en un país cuya política siempre ha sido tutelada por Washington.

En Honduras ha predominado históricamente un conservadurismo social y político fuerte intercalado con momentos de reformas y tensiones internas. El expresidente Zelaya fue depuesto por el golpe militar en 2009 y aunque Estados Unidos afirmó que la acción era ilegal, evitó declarar formalmente que se trataba de un acto militar.

Washington ha defendido sus intereses en el país, visto como base para mantener su influencia en Centroamérica. A mediados de los años ochenta construyó en suelo hondureño el complejo militar de Palmerola (a hora y media en coche de Tegucigalpa), que sirvió de plataforma logística para desplegar sus tropas en la región. “El país más leal a Estados Unidos, el portaaviones estadounidense, el cuartel central del SouthCom (Comando Sur)”, lo definía con sorna la semana pasada el actual vicecanciller, Gerardo Torres.

Rixi Moncada emite su voto en Honduras, el 30 de noviembre. Fredy Rodriguez (REUTERS)

Los resultados preliminares de la elección del domingo no dejan de ser una sorpresa y el principal tema de conversación en las tertulias de las televisiones hondureñas eran hasta qué punto habían influido en el electorado los comentarios de Trump. “Hay que esperar el resultado de todos los votos. Ojalá que no quedemos como una república bananera”, se lamentaba la periodista Thelma Mejía, una voz respetada en el país. “Lo de Juan Orlando Hernández es una afrenta para los hondureños”, agregó. Según el recuento del CNE, Asfura logra hasta ahora 597.184 votos, mientras que Nasralla obtiene 579.626 y Moncada 287.166 votos.

La votación comenzó la mañana del domingo sin mayores incidentes. Las juntas receptoras de votos abrieron a las siete y desde temprano largas colas de votantes llenaron los centros. Los tres candidatos asistieron a votar con el llamado a una participación activa del electorado, que también eligió a los 128 integrantes del Parlamento, cuyos resultados aún no se conocen, y las autoridades de los 298 municipios del país.

La presidenta Xiomara Castro votó al mediodía junto a su esposo, el expresidente Zelaya. “Ya comenzamos un proceso de refundación en el país y eso es lo importante”, dijo Castro sin imaginarse el desplome que sufriría su movimiento horas después. “Estas elecciones son tan importantes para nuestra democracia. Lo que el pueblo se merece es paz y tranquilidad, asistir a las urnas con libertad y poder ejercer el sufragio”, agregó la mandataria.

Rampante corrupción

Nicolás Carrasco acudió a la votación en una escuela de Tegucigalpa, la capital, con una preocupación en la cabeza: la rampante corrupción que carcome a este país centroamericano. “El pueblo quería que se instaurara la CICIH, era una de nuestras prioridades, porque hay mucha corrupción, todo está bien contaminado”, afirmó en referencia a la comisión internacional anticorrupción, que no se conformó durante el actual Gobierno. Fue una promesa que la presidenta Castro deja inconclusa. De hecho, la mandataria se resignó sobre el tema tras votar: “Quiero ser muy clara con los medios. Todo lo que estuvo en mis manos para que la CICIH viniera a nuestro país, lo llevamos acá”, dijo. La familia de Castro se vio salpicada por escándalos de corrupción. Una investigación periodística denunció sobornos de narcotraficantes al cuñado de la presidenta.

Salvador Nasralla sostiene una boleta electora, en Honduras, este domingo. Moises Castillo (AP)

El primero en reaccionar a los resultados preliminares fue el expresidente Zelaya, quien escribió en la red social X: “Libre es un partido de ideales, probado en las calles y con grandes resultados sociales y democráticos en el ejercicio de la presidencia con Xiomara Castro. La solicitud de mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones de nuestra candidata Rixi Moncada, es lo moral, patriótico y apegado a una verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas y que no podemos desconocer”.

Horas antes, Zelaya había criticado la intromisión de Trump en la elección y su decisión de indulto a Hernández. “Protege al saqueador del Estado”, dijo. Tras la resaca electoral, Zelaya debe pensar cómo redirigir un movimiento que pretende ser el primer experimento de izquierdas en décadas en país conservador que la mayor parte del tiempo ha votado a la derecha.

Hernández es una figura repudiada por amplios sectores en Honduras, donde además de sus vínculos con el narcotráfico, se le señala por una pésima gestión gubernamental, el mal manejo de la crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19 y un desfalco cercano a los 200 millones de dólares a la seguridad social.

Asfura, sin embargo, no tuvo empacho en subirse la ola de Trump y defender su decisión. En la red social X, donde se hace llamar por su apodo, Papi a la orden, publicó montajes al lado del magnate de Nueva York. “El indulto es una potestad del presidente de los Estados Unidos. Por la familia, el indulto deja atrás sus tristezas y les permite recuperar la tranquilidad y la felicidad que se merecen”, ha justificado Asfura.

Nasralla, por su parte, se aferra a la tabla del recuento para impulsar su figura, con solo dos puntos de diferencia frente a Asfura. El candidato había criticado el retraso en la presentación de los resultados preliminares y llamó a sus simpatizantes a estar atentos a las transmisiones de las actas electorales para evitar, dijo, “un fraude”. Moncada, mientras tanto, anunció que comparecerá ante la prensa el lunes, tras conocer los avances en el recuento oficial.

Lo que queda claro es que los resultados de la elección del lunes marcan un giro a la derecha en la conservadora Honduras. Las bocinas de los coches sonaron con estridencia la madrugada del lunes en las calles de Tegucigalpa, con lo que muchos celebraban la derrota del proyecto socialista creado para refundar un país asolado por la corrupción y la impunidad, temas que son dos de los grandes pendientes del Gobierno de Castro y por los que parece que el electorado cobró una cuenta. Eso, además de la intervención de Trump.