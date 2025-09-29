Maduro amplía sus poderes con un nuevo estado de excepción para hacer frente a “la agresión de Estados Unidos”

El Gobierno venezolano ha cedido este lunes aún más poder a Nicolás Maduro para hacer frente a las amenazas de los ataques o una intervención militar de de Estados Unidos. El instrumento ha sido un decreto de “conmoción exterior”, lo que equivale a uno de los estados de excepción que están establecidos en la Constitución. “Este decreto es de efecto inmediato para darle plenas facultades al presidente Nicolás Maduro para desplegar a la Fuerza Armada en todo el país y tomar militarmente todas las infraestructuras de servicios”, explicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La medida aplica en todo el territorio nacional y tiene una vigencia de 90 días prorrogables.

El decreto otorga las facultades para tomar militarmente industrias estratégicas para la seguridad nacional y servicios públicos, cerrar las fronteras, desplegar fuerzas de seguridad y activar a los 4,5 millones de milicianos que el chavismo asegura tener.

La medida fue adoptada durante una nueva reunión del Consejo de la Nación en el que Maduro resaltó que “Venezuela jamás será humillada por ningún imperio”, y agradeció la presencia de las autoridades de los diversos poderes públicos del país para la defensa de la nación, aunque en la práctica estos no actúan de forma independiente y están alineados al partido de Gobierno. Explicó que trabajaban en “otras medidas de corte constitucional legales que otorgan poder al Estado para responder ante una situación de agresión por parte de Estados Unidos”.

El mandatario señaló que los venezolanos “están unidos y tienen la razón de luchar por la soberanía”. Advirtió de que su objetivo era que “toda la nación” y cada “ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera”. El jefe de Estado resaltó que “el pueblo estaba alistándose, preparándose, uniéndose con las bendiciones de Dios siempre por delante”. Rodríguez, por su parte, advirtió de que no se permitirá que nadie “dentro o fuera del territorio promueva, facilite o haga apología” de una agresión militar externa a Venezuela.

De acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado de Conmoción Interior o Exterior se puede decretar “en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones”. Maduro lanzó una advertencia a la comunidad internacional, señalando que cualquier agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela desencadenaría “una guerra de proporciones continentales”.

Desde finales de agosto, cuando Estados Unidos desplegó equipos militares en el Caribe para la lucha contra el narcotráfico se ha ido incrementando la tensión entre ambos países. En el camino ha habido destrucción de lanchas con drones que según Washington pertenecían a los carteles de droga.

El presidente Donald Trump ha señalado a Maduro de supuestamente controlar el tráfico de cocaína en Venezuela a través del llamado Cartel de los Soles, lo que investigadores en crimen organizado identifican como redes de corrupción integradas por funcionarios militares y civiles que desde hace varios décadas, incluso antes del chavismo, facilitan y se lucran de actividades ilícitas.

Ante este escenario el chavismo ha lanzado su propia ofensiva. Ha desplegado a las Fuerzas Armadas en todo el país para entrenar a civiles y milicianos a través de un llamado al alistamiento voluntario. Han hecho rutinas de evacuación, combate y prácticas de tiro. También ha incrementado la seguridad en los alrededores de los edificios gubernamentales, en particular, el Palacio de Miraflores.

Están por verse los alcances de este nuevo decreto de estado de excepción, que supone una limitación de derechos constitucionales. La situación, sin embargo, abre el abanico a una mayor discrecionalidad a un Estado que ya lo controla todo. La medida todavía no ha sido publicada en la Gaceta Oficial.

Entre 2016 y 2021 el Gobierno aplicó estados de excepción con decretos consecutivos en materia económica para enfrentar las crisis por el desabastecimiento, la caída de la producción de petróleo y de los ingresos y la hiperinflación. El 8 de agosto de este año Maduro volvió a decretar una emergencia económica por 60 días, que ahora se solapa con la nueva medida excepcional.