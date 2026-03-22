Paloma Valencia supera al ultra Abelardo de la Espriella por primera vez en una encuesta

La senadora uribista alcanza el 22,2% en una medición del Centro Nacional de Consultoría, mientras Iván Cepeda se mantiene de primero

La candidatura de Paloma Valencia alza vuelo en la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio. El sondeo, divulgado este domingo, es el primero de esa firma que se conoce tras las elecciones legislativas. La fórmula que la senadora de derecha integra con Juan Daniel Oviedo alcanza una intención de voto del 22,2%, cuando 20 días atrás, antes de los comicios que llevó a las urnas tres consultas presidenciales, la política uribista registraba solo un 4,1% de apoyo en la medición homóloga. Los resultados se conocen dos semanas después de la definición de las fórmulas vicepresidenciales que reconfiguraron el tarjetón electoral.

Iván Cepeda se mantiene a la cabeza en el sondeo con un 34,5% de intención de voto, un leve descenso frente a la medición anterior, que lo ubicaba en 35,4 %. Aun así, conserva el primer lugar en la contienda en prácticamente cualquier escenario. Sin embargo, el CNC señala que en una eventual segunda vuelta presidencial frente a la senadora Valencia habría un empate técnico. De acuerdo con la medición, Cepeda obtendría un 43,3%, y Valencia un 42,9%, cuando a medición contempla un 3% de margen de error.

Hasta el momento, ningún aspirante había logrado aproximarse a Cepeda en escenarios de segunda vuelta. Ni siquiera el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que se planteaba como el segundo favorito en las encuestas, y baja al tercer lugar en esta medición, con un descenso del 16,7% en la intención de voto en febrero a un 15,4% actual. En una eventual segunda vuelta entre el penalista Cepeda, el ganador sería el senador oficialista, con un 48,1%, lejos del 35,5% de De la Espriella.

En una campaña particularmente concurrida y fragmentada, la encuesta mide 28 nombres. entre fórmula presidenciales y vicepresidenciales. Pregunta por cuál de ellos votaría si las elecciones fueran el próximo domingo. Después de Cepeda, Paloma Valencia y De la Espriella, los tres candidatos más sonados para pasar a una eventual segunda vuelta, aparecen Claudia López (3,7%) y Sergio Fajardo (3,6%). En las mediciones pasadas, Fajardo, quien busca representar el llamado centro político, había ocupado en cuarto lugar que ahora perdió por empate técnico con la exalcaldesa de Bogotá.

La encuesta del CNC y Cambio también apuntó a medir la favorabilidad de las fórmulas vicepresidenciales anunciadas la semana pasada y preguntó directamente si los anuncios de sus coequiperos influye en su decisión de voto. Un 52,1% de los encuestados contestó que sí influye; mientras el 45,4% contestó que no.

La encuestadora también cuestionó sobre cuál de los nombres de las fórmulas vicepresidenciales gusta más entre la gente. La senadora indígena Aída Quilcué, compañera de tarjetón de Iván Cepeda, alcanza un 26,8% de favorabilidad. En un segundo lugar se ubica Juan Daniel Oviedo, con un 25,8%. Oviedo ha sido la gran sorpresa electoral de estos comicios. El pasado 8 de marzo, cuando el país tuvo la opción de votar por tres consultas presidenciales, el economista bogotano logró más de 1,2 millones de respaldos. Aunque fue superado por Paloma Valencia, su masivo apoyo lo llevó a convertirse en su fórmula vicepresidencial.

De acuerdo con Cambio, quien contrata a la encuestadora del CNC, la fórmula Oviedo-Valencia “concentra el mayor respaldo en áreas rurales y mantiene su ventaja en territorios que resultaron decisivos durante la Gran Consulta”. Y explica que en el Eje Cafetero, bastión tradicional del uribismo, Valencia conserva un apoyo consistente que la ubica como la principal referente de la derecha. Aun así, De la Espriella y Restrepo han conseguido captar una porción significativa del electorado en esa región.

Las encuestas previas a las consultas interpartidistas ya mostraban un escenario definido: la medición de GAD3 para RCN, revelada cuatro días atrás, ubicaba a Iván Cepeda con un 30 % de preferencia electoral, seguido por Abelardo de la Espriella con un 22 %, mientras Paloma Valencia aparecía rezagada con un %. En esa misma línea, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) previa a los comicios también mostraba a Cepeda en el primer lugar con un 35,4 %, con De la Espriella detrás, aunque a una distancia considerable, con el 16,7%; y a Valencia aún sin despegar (4,1%). En conjunto, los sondeos hasta ese momento reflejaban una contienda dominada por esos dos candidatos, con el resto de aspirantes sin capacidad de disputar el liderazgo en ese momento.

La encuesta se realizó con una muestra de 2.157 personas en 56 municipios del país y cuenta con un margen de error de 3 puntos porcentuales, bajo un nivel de confianza del 95 %. El estudio indaga por la preferencia electoral hacia la Presidencia, la imagen de las fórmulas vicepresidenciales, los principales problemas del país, las prioridades del próximo Gobierno y la percepción del presidente Gustavo Petro.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CAMBIO Comunicaciones S.A.S.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: CAMBIO Comunicaciones S.A.S.

UNIVERSO REPRESENTADO: Población civil colombiana, hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en el territorio nacional, con intención de participar en las elecciones a la Presidencia de la República.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Medir intención de voto a la presidencia de la república, imagen de los nombres vicepresidenciales, problemas del país, prioridades del próximo presidente e imagen del presidente.

DISEÑO DE MUESTREO (tipo de procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales) Para la selección de las unidades de muestreo se considera un diseño estratificado multietápico, en el que los estratos corresponden al cruce entre las regiones geográficas y los tipos de municipios definidos por la Ley 2494 de 2025.

Las regiones geográficas consideradas son: Caribe, Centro–Oriente, Centro–Sur–Amazonía, Eje Cafetero, Llano y Pacífico conformadas según el artículo 45 de la Ley 2056 de 2020. Dentro de cada región, los municipios se clasifican en cuatro tipos: inclusión forzosa, grandes, medianos y pequeños. Las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín, Cúcuta, Soacha y Villavicencio se incluyen de manera forzosa, ya sea por superar los 800.000 habitantes, por ser las de mayor población en regiones que no cuentan con municipios que superen dicho umbral, o por criterios de representatividad regional. Para los demás estratos, la selección de municipios se realiza mediante muestreo con probabilidad proporcional al tamaño, utilizando como medida de tamaño la proyección poblacional PostCOVID 2026 del DANE. Este procedimiento asegura que la probabilidad de selección sea consistente con el tamaño relativo de la población objetivo en cada municipio y permite mantener la cobertura territorial exigida por la norma para estudios de alcance nacional. Dentro de cada municipio seleccionado, se procede a la selección de unidades secundarias de muestreo correspondientes a segmentos cartográficos, definidos como agrupaciones de manzanas en zona urbana y de secciones o veredas en zona rural.

La selección de estos segmentos se realiza mediante muestreo aleatorio simple a partir del marco cartográfico disponible.

En cada segmento cartográfico seleccionado, se lleva a cabo la selección de unidades terciarias de muestreo (hogares) mediante muestreo sistemático, a partir de un listado actualizado o mediante recorrido de campo con arranque aleatorio y salto constante previamente definido. Finalmente, dentro de cada hogar seleccionado, se elige una persona perteneciente a la población objetivo mediante un mecanismo probabilístico de selección intrahogar.

MARCO DE MUESTREO: El marco de muestreo del estudio corresponde al Marco Geoestadístico Nacional (MGN) provisto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el cual constituye la base cartográfica oficial para la localización, identificación y selección de las unidades estadísticas en el diseño muestral. En este marco, los municipios se consideran como unidades geográficas de referencia para la selección de las unidades primarias de muestreo. A su vez, el MGN permite la delimitación de unidades secundarias de muestreo mediante segmentos cartográficos, definidos como agrupaciones de manzanas en las cabeceras municipales (área urbana) y como secciones, veredas o centros poblados en el área rural.

Los hogares se encuentran contenidos dentro de estas unidades cartográficas, lo que permite su identificación y selección probabilística en etapas posteriores del diseño muestral.

MECANISMO DE PONDERACIÓN: Los resultados son ponderados usando un modelo de integración de datos con la Encuesta de Calidad de Vida - ECV2024 realizada por el DANE. El modelo se ajusta usando la información demográfica, región, tamaño, zona, tipo de vivienda, ocupación, nivel educativo y régimen de salud. Los parámetros del modelo se estiman usando un método de ecuaciones generales de estimación (GEE). Posteriormente se usa un estimador de calibración usando un método de raking a partir de las proyecciones de población PostCOVID reportadas por el DANE para el año 2026, para el modelo de calibración se considera la interacción entre la región y las variables de tamaño, zona, sexo y edad, y el nivel socioeconómico según el Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos.

TAMAÑO DE MUESTRA: 2157 encuestas en 56 municipios:

Bogotá: 285

Caribe: 452

Centro - Oriente: 346

Centro - Sur - Amazonia: 196

Eje Cafetero: 379

Llano: 129

Pacífico: 370

Ficha técnica (2)

MARGEN DE ERROR DE DISEÑO Y NIVEL DE CONFIANZA: El diseño muestral permite obtener estimaciones a nivel nacional con un margen de error máximo de ±3,0 puntos porcentuales, bajo un nivel de confianza del 95%, asumiendo un efecto de diseño (𝐷𝑒𝑓𝑓) de 2.0. Este margen de error se calcula bajo el escenario de máxima varianza (p = 0.5)

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Medir intención de voto a la presidencia de la república, imagen de los nombres vicepresidenciales, problemas del país, prioridades del próximo presidente e imagen del presidente.

CANDIDATOS, PERSONAS O INSTITUCIONES POR QUIENES SE INDAGÓ (En orden alfabético):

Candidatos: Abelardo de la Espriella, Aída Quilcué, Carlos Caicedo, Carlos Fernando Cuevas, Clara López Obregón, Claudia López, Edna Bonilla, Gustavo Matamoros, Iván Cepeda Castro, José Manuel Restrepo, Juan Daniel Oviedo, Leonardo Huerta, Leonardo Karam Helo, Luis Gilberto Murillo, Luisa Fernanda Villegas, Luz María Zapata, María Consuelo del Río Mantilla, Martha Lucía Zamora, Mauricio Lizcano, Pedro de la Torre, Miguel Uribe Londoño, Omar Nelson Alarcón, Paloma Valencia, Robinson Alonso Giraldo, Roy Barreras, Santiago Botero, Sergio Fajardo, Sondra McCollins.

Imagen: Gustavo Petro

TEXTO Y ORDEN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS: Se anexa el cuestionario

ESPACIO GEOGRÁFICO Y PERIODO DE REALIZACIÓN

La encuesta fue realizada en todas las regiones referidas en el artículo 45 de la ley 2056 de 2020 y citadas en el diseño de muestreo, el periodo de realización de la encuesta fue del 17 al 21 de marzo de 2026.

TIPO DE ESTUDIO CON ARREGLO A LAS CATEGORÍAS Encuesta

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Encuesta presencial en hogares

CONTRAPRESTACIÓN POR RESPONDER A LA ENCUESTA: No hubo contraprestación ni incentivos a los informantes.

NOMBRES DE LOS PROFESIONALES DE ESTADÍSTICA

El estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario que incluyó a 98 encuestadores y 9 supervisores. Los profesionales en estadística son: Diego Fernando Lemus Polania, Director de Analítica; Paola Casasbuenas, Estadística Senior; María Paula Torres, Estadística Junior

ALCANCE DE USO Y RESTRICCIONES LEGALES: De acuerdo con la normatividad vigente, de publicarse este estudio, se debe hacer íntegramente.

Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral. Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252:2019 y a los lineamientos de la Ley 2494 de 2025.