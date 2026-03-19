El camino a las elecciones presidenciales Colombia 2026, en vivo | Juan Fernando Cristo sella una alianza con Iván Cepeda: “Colombia debe profundizar las reformas sociales”

Juan Fernando Cristo sella una alianza con Iván Cepeda: “Colombia debe profundizar las reformas sociales”

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, de origen liberal, ha oficializado este jueves su respaldo a la campaña presidencial del senador Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, en la que han bautizado como la Alianza por la Vida.

“Colombia debe profundizar y acelerar las reformas sociales”, aseguró Cristo. Al mismo tiempo, añadió, es necesario rectificar el rumbo de aquellas políticas que no tuvieron los resultados esperados, como la paz total, que se proponía negociar en simultáneo con todos los grupos armados. El Gobierno de Gustavo Petro abrió camino, señaló, pero ahora se requiere avanzar con menos confrontación. Además, advirtió que la convocatoria de una Asamblea Constituyente “es inconveniente y es inoportuna”. “Coincidimos plenamente en la necesidad de un acuerdo nacional”, subrayó.

Es la primera alianza formal de Cepeda con otros sectores por fuera del oficialista Pacto Histórico. Cristo, líder del pequeño partido En Marcha, quien se considera en esencia un liberal reformista, declinó su propia aspiración presidencial el viernes pasado. Desde entonces, se daban por descontados los acercamientos al favorito de las encuestas para suceder a Petro.

Además de haber sido senador por cuatro periodos, Cristo ya había ocupado la cartera de la política en el periodo de Juan Manuel Santos (2010-2018), antes de volver a aceptar brevemente ese cargo con Petro. Desde el Ministerio del Interior empujó un plan de choque para acelerar la implementación del acuerdo de paz con las FARC, muy rezagada en este Gobierno. También es el autor de la emblemática Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En el ciclo electoral del 2022, fue parte de la coalición de centro que respaldó entonces la candidatura de Sergio Fajardo.

Cuando llegó su turno, Cepeda dedicó buena parte de su discurso a exaltar la tradición liberal que sembró las bases para importantes transformaciones en Colombia. Reconoció, en especial, su “vocación de lucha contra la injusticia sin caer en el autoritarismo”. “Es una herencia que no podemos olvidar ni permitir que sea distorsionada”, apuntó el candidato del Pacto Histórico. Al final, destacó, liberalismo y progresismo “no se contradicen”.