Los nuevos interrogantes que abren las denuncias contra Angie Rodríguez

Angie Rodríguez, gerente del estatal Fondo Adaptación, ha recibido poco apoyo de sus pares tras acusar a 20 funcionarios del Gobierno de hacer un complot en su contra ―donde sería extorsionada, amenazada, y difamada ante el presidente Gustavo Petro. No ha intervenido el ministro del Interior, Armando Benedetti, aliado clave de Rodríguez en el Ejecutivo. El candidato oficialista Iván Cepeda solo pidió que la Fiscalía investigue las denuncias, sin darle o quitarle credibilidad. El jefe de Estado, quien todos los días comenta las noticias en X, no ha querido pronunciarse sobre las amenazas contra su antigua mano derecha, pues hasta febrero Rodríguez estuvo a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia. Solo quiso aclarar que una de las mujeres mencionadas por Rodríguez, sin revelar su nombre, no tiene “una relación sentimental conmigo”. Se refiere a Juliana Guerrero, una mujer joven cercana al presidente Petro, a quien Angie Rodríguez señala como parte del complot en su contra, y quien tampoco ha dado declaraciones. Algunos señalados, sin embargo, alegan que Rodríguez no es una funcionaria muy creíble.

Uno de los críticos es Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y amigo cercano del presidente Petro. El encargado de los esquemas de seguridad para las personas en riesgo dice que es falso que la gerente carezca de una protección adecuada, como ella ha afirmado públicamente. “No es cierto que la funcionaria se encuentre, o haya estado, desprotegida”, asegura el director de la UNP, quien menciona un carro blindado, un escolta y un chaleco blindado para ella. Es un esquema que ella aceptó a principios de año, como muestra un documento publicado hoy por el director y que cuenta con la firma de ella.

Augusto Rodríguez también se refirió a un debatido convenio entre las dos entidades, el Fondo Adaptación y la UNP, por 250 millones de pesos, para cubrir los elementos de protección. “Es necesario precisar que las medidas de protección para entidades públicas se financian mediante convenios administrativos”, explicó. “Ni siquiera cuando viaja, la señora Angie Rodríguez puede decir que no tiene protección”.

El viejo compañero de Petro también rechazó que la gerente cuestionara la diferencia de su protección con la de Juliana Guerrero, una mujer joven cercana al presidente Petro y a quien Angie Rodríguez señala como parte del complot. Fallida aspirante al viceministerio de la Juventud y enredada en una denuncia por títulos falsos, la joven es la delegada presidencial en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. El director de la UNP ha revelado otro documento, en el que consta que fue la misma Angie Rodríguez quien pidió, en marzo del 2025, un apoyo inmediato para Guerrero, que para entonces trabajaba en el Ministerio del Interior.

Otro señalado por Angie Rodríguez es Carlos Carrillo, quien es hoy el gerente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD), y a quien ella señala de enviar un espía a sus oficinas que terminó extorsionándola. Carrillo fue gerente encargado del Fondo antes que ella y durante más de un año, y los dos entraron en una pelea hace cinco meses, cuando ella seguía en la Casa de Nariño: ella acusó a Carrillo de baja ejecución presupuestal, y él respondió que ella estaba convirtiendo el Fondo en un fortín político del ministro Benedetti.

Ante las nuevas denuncias, Carrillo ha contraatacado. Ha afirmado que, una semana atrás, él entregó a la Fiscalía pruebas de que alguien cercano a la gerente del Fondo ha exigido coimas a contratistas de la entidad encargada de adaptar el país al cambio climático. “Son contratistas del fondo los que afirman que una señora, asesora de Angie Rodríguez, llevada por ella, mano derecha de ella, reunió a los contratistas, les quitó los teléfonos, y les pidió el 10% de los contratos para poder avanzar en el pago”, denunció Carrillo. No mencionó el nombre de la asesora.

“¿Por qué echa a todo el mundo después de mi denuncia?”, también argumentó Carrillo en varias entrevistas con distintos medios de comunicación. Se refería a una reunión ocurrida a finales de diciembre, en la que Angie Rodríguez le pidió la renuncia a un grupo grande de funcionarios en el Fondo Adaptación. La gerente alegaba que la estaban espiando. Varios firmaron, pero unos pocos se resistieron a acceder. Entre ellos está Jhonatan Duque, subgerente de proyectos en el Fondo. Según ha narrado Caracol Radio a partir de fuentes anónimas, Duque denunció a Rodríguez que un funcionario cercano a ella pedía coimas en un contrato por 36.000 millones de pesos, destinado además a la universidad que expidió títulos falsos a Juliana Guerrero, la San José. Duque cuaja con la descripción de quien Rodríguez dice que es un “espía”, pues trabajó antes en el DAPRE junto a ella. También fue director encargado de Planeación Nacional y subdirector general del Sistema General de Regalías.

Algunos funcionarios siguen sin pronunciarse, como el reemplazo de Rodríguez en la Presidencia, Nhora Mondragón, a quien la gerente señala ser parte del complot y aliada de Juliana Guerrero. Esta última tampoco ha dicho nada, a pesar de que la acusación más seria fue contra ella: Angie Rodríguez ha dicho que la joven delegada universitaria se ufana en público de ser cercana a la guerrilla del ELN.