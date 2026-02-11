El salto del conejo

Lo ocurrido en el Levi’s Stadium no fue simplemente un concierto de medio tiempo. Fue, en el sentido más profundo del término, un acto de insurrección cultural en el corazón del espectáculo más estadounidense que existe. El Super Bowl no es solo fútbol americano: es un ritual de identidad nacional, una vitrina cuidadosamente curada de lo que Estados Unidos decide mostrarle al mundo como su espejo ideal. Por eso, que Bad Bunny haya ocupado ese escenario no fue una anécdota pop, sino una intervención política, aunque no se haya pronunciado un solo discurso explícito.

En un momento histórico marcado por el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y por la reactivación de un discurso oficial basado en la exclusión, la sospecha y la nostalgia de una homogeneidad que nunca existió, Benito Martínez apareció ante más de cien millones de personas para recordar algo elemental: América —toda América— es, por definición, una mezcla indomable. Una mezcla que no cabe en muros, ni en consignas simplistas, ni en mapas dibujados desde el miedo.

Para quienes defendemos la justicia social y creemos que la política también se libra en el terreno simbólico, la actuación de Bad Bunny fue una catarsis necesaria. Verlo emerger entre campos de caña de azúcar, rindiendo tributo al sudor de los campesinos, a la memoria del jíbaro y a las economías invisibles que sostienen al continente, fue un golpe directo a la narrativa de deshumanización sistemática del inmigrante latino. Allí, donde durante años se ha exaltado una idea anglosajona y monocromática de “lo americano”, apareció el Caribe, apareció el trópico, apareció la historia que muchos prefieren borrar.

No hubo concesiones al idioma. El español dominó el aire sin pedir disculpas, no como una lengua extranjera tolerada por exotismo, sino como el pulso vital de una nación que se extiende mucho más allá de las fronteras trazadas por la política y los discursos electorales. Benito no pidió permiso para estar allí. No tradujo, no explicó, no suavizó. Se adueñó del espacio con la seguridad de quien sabe que su cultura no es un accesorio decorativo, sino uno de los motores centrales de la alegría, la economía y la vida cotidiana del continente.

Desde lo simbólico, el show fue una clase magistral de resistencia cultural. Cada decisión estética —desde la escenografía hasta el vestuario— habló de pertenencia y dignidad. La presencia de Lady Gaga y de Ricky Martin no fue un simple desfile de estrellas diseñado para inflar rating. Fue una alianza estratégica, intergeneracional y diversa, que reivindicó trayectorias, luchas y rupturas. Gaga, ícono global que ha hecho de la diferencia su bandera; Ricky Martin, pionero en abrir puertas desde el pop latino y en desafiar los moldes de la masculinidad hegemónica. Juntos, enviaron un mensaje claro: frente al sectarismo, la respuesta es unirnos.

Resulta poético observar cómo la nueva derecha autoritaria que aflora en distintas latitudes del mundo, obsesionada con segregar, clasificar y excluir, se deshace en nervios ante un par de versos en español. Es casi enternecedor —si no fuera peligroso— que quienes se autoproclaman defensores de la “libertad”, la “civilización occidental” y los “valores tradicionales” se sientan heridos de muerte por la identidad de un barrio caribeño amplificada por altavoces de alta gama.

Su derrota cultural no llegó con un fusil ni con una consigna partidista. Llegó con un ritmo que no pueden dejar de bailar aunque lo intenten, con un coro que se les pega incluso cuando lo desprecian. Hay algo exquisitamente cínico en ver a quienes hoy se escandalizan ante el reguetón y el español posar como custodios de la moral pública, después de haber transitado con naturalidad los salones, las fotos y los círculos sociales de Jeffrey Epstein. Mientras ellos sueñan con restaurar un orden de vitrina, congelado en una postal ficticia de los años cincuenta, la realidad avanza —implacable— con beats, con acentos, con pieles y cuerpos que jamás cabrán en sus moldes estrechos.

En ese contexto, la ira desatada de Donald Trump en sus redes sociales no fue un detalle menor ni una reacción anecdótica. Fue, de hecho, el mejor termómetro del impacto de la noche. No hay mejor prueba del éxito de Bad Bunny que haberle robado el sueño a quien pretende gobernar desde el resentimiento. Cuando el poder se siente interpelado por una canción, es porque la canción ha tocado una fibra que los discursos no logran controlar.

La reivindicación más poderosa del espectáculo fue el anticolonialismo latente en cada acorde. Sin proclamarlo explícitamente, Bad Bunny celebró una América diversa y digna, una América que no acepta ser definida únicamente desde el norte ni desde el inglés. Transformó el escenario en una trinchera simbólica contra las deportaciones masivas, contra la criminalización de la pobreza, contra la idea de que hay vidas que valen menos por su origen o su acento.

Nos recordó algo fundamental: la identidad no es un bloque homogéneo ni una esencia pura que deba protegerse del “contagio”. Es un tejido vivo, mestizo, políglota, vibrante. Un entramado de historias que se cruzan, se mezclan y se transforman. Al final, cuando el estadio se iluminó con los colores de todo el continente, el mensaje fue inequívoco: el concepto de “América” ha sido secuestrado durante décadas por una sola visión, pero fue recuperado.

Porque América no es solo una bandera ni un himno. América es también el español, el portugués, el spanglish, las lenguas indígenas que hablaban estas tierras mucho antes de que existieran los Estados-nación. América es la migración, el mestizaje, la contradicción, la música que nace en los márgenes y termina conquistando el centro.

En la América de las redadas, del miedo y de los muros, Bad Bunny nos devolvió una certeza política profundamente subversiva: la alegría también es una forma de resistencia. Tal vez la más elevada. Tal vez la que más desarma al autoritarismo, porque no sabe cómo combatirla sin exhibir su propio vacío. El salto del conejo no fue solo un espectáculo. Fue un recordatorio de que, incluso en los escenarios más controlados, la cultura encuentra la manera de colarse, incomodar y cambiar el sentido común. Y eso, hoy más que nunca, importa.