Videoanálisis | La exitosa reunión de dos presidentes impredecibles

Durante semanas, diplomáticos estuvieron allanando el terreno para que la cita entre Gustavo Petro y Donald Trump no se descarrilara

El objetivo era simple, pero no necesariamente fácil: que el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump no se convirtiera en un choque de trenes en directo. El evento inició con cautela, no hubo guardia de honor, no fue una visita de Estado y la reunión se celebró a puerta cerrada, sin el protocolo habitual.

Pero en cuanto se publicaron las primeras fotos y Petro compartió su primer post en redes sociales, se pudo deducir el éxito de la reunión. Después de meses de insultos, amenazas y choques públicos, el simple hecho de que ambos salieran en buenos términos ya cambia la relación bilateral.