Ir al contenido
_
_
_
_
América Colombia
La exitosa reunión de dos presidentes impredecibles
La corresponsal María Martín en Bogotá, el 3 de febrero de 2026.Foto: Chelo Camacho | Vídeo: EPV
GUSTAVO PETRO

Videoanálisis | La exitosa reunión de dos presidentes impredecibles

Durante semanas, diplomáticos estuvieron allanando el terreno para que la cita entre Gustavo Petro y Donald Trump no se descarrilara

María Martín
Bogotá -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El objetivo era simple, pero no necesariamente fácil: que el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump no se convirtiera en un choque de trenes en directo. El evento inició con cautela, no hubo guardia de honor, no fue una visita de Estado y la reunión se celebró a puerta cerrada, sin el protocolo habitual.

Pero en cuanto se publicaron las primeras fotos y Petro compartió su primer post en redes sociales, se pudo deducir el éxito de la reunión. Después de meses de insultos, amenazas y choques públicos, el simple hecho de que ambos salieran en buenos términos ya cambia la relación bilateral.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
_
_