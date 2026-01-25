Podcast | ¿Estamos en riesgo de que se acabe el derecho internacional?
El panorama internacional es confuso. ¿Cómo se puede fortalecer el rol de organizaciones multilaterales como la ONU para que puedan evitar futuras guerras e invasiones?
Las principales potencias económicas y militares del mundo se disputan territorios, han invadido o adelantado acciones para ocupar países extranjeros. El panorama internacional es confuso. ¿Cómo se puede fortalecer el rol de organizaciones multilaterales como la ONU para que puedan evitar futuras guerras e invasiones?
Para este capítulo hablamos con Óscar Palma, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario; con Roberto Deniz, periodista de Armando.info; con Andrés Villamizar, analista en seguridad y asuntos internacionales; con Federmán Rodríguez, director académico del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario; y con Sandra Borda, profesora de ciencia política y estudios globales en la Universidad de Los Andes.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.