Podcast | ¿Qué tanto ha cambiado el fútbol?
Este año es año de Mundial, y no es cualquiera, sino el primero con 48 selecciones y organizado por tres países. El deporte más popular del mundo ha vivido cambios no solo en sus reglas, sino en la forma como se juega. ¿Es el fútbol ahora más aburrido?
Para este capítulo hablamos con el analista de fútbol, Hernán Peláez; con el comentarista deportivo, Martín de Francisco; con Gustavo Serpa, presidente de la Junta directiva de Millonarios Fútbol Club; con la periodista y presentadora de ESPN, Diana Rincón; y con Marina Granziera, periodista y presentadora deportiva de Caracol Televisión.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.