Un atentado en el centro de Bogotá deja un muerto y 13 heridos

Una persona muerta y 13 heridas ha dejado un atentado en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, en la noche del jueves. Según ha manifestado el comandante de la Policía Metropolitana, Giovanni Cristancho, sobre las nueve de la noche dos personas que se movilizaban en una moto por la carrera 16 con calle 23 arrojaron una granada contra un establecimiento comercial, en una zona que suma ya décadas de deterioro y que se encuentra a un par de kilómetros del palacio presidencial. Las autoridades reportaron inicialmente siete personas heridas, tres de ellas por esquirlas del explosivo y cuatro por aturdimiento. Una hora después, el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, informó de que el número de afectados había aumentado a 14 y que uno de ellos, un hombre de 75 años, mesero del establecimiento, falleció mientras era atendido en un centro asistencial.

Cristancho ha asegurado en la mañana de este viernes que entre los afectados hay cinco meseros del establecimiento atacado, dos transeúntes, una trabajadora sexual, un estilista, alrededor de cuatro clientes y un fotógrafo. “El estado de salud de todos es estable, e incluso hay algunos que les han dado de alta”, ha manifestado el general en una rueda de prensa en el lugar de los hechos, desde donde ha confirmado que se mantendrá cerrada la zona mientras se adelantan las investigaciones.

El comandante ha agregado que la principal hipótesis sobre el motivo del atentado es una disputa por la economía ilegal en un barrio conocido por la proliferación de espacios de prostitución. Según una investigación preliminar, una banda venezolana llamada Los Maracuchos, que tiene nexos con la banda multinacional Tren de Aragua, se enfrenta con el grupo La 24 o Los Boyacos. “Nuestra primera teoría es que esto se debe a una purga por el expendio de estupefacientes”, ha dicho Cristancho, quien añadió que Los Maracuchos “son de este tipo de acciones: lanzamiento de granadas y sicariato”.

Operativo en el barrio Santa Fe este viernes. Carlos Ortega (EFE)

El general no descarta que se trate de un caso de extorsión, aunque dice que es una hipótesis con menos fuerza, porque la Policía ha dejado de recibir denuncias al respecto en el sector. Finalmente, ha explicado que no se ha determinado aún si la acción estaba dirigida a una persona en particular o contra el establecimiento. “La granada no cae adentro, sino afuera, y habría podido ser muy fácil tirarla adentro porque la puerta estaba abierta”, ha explicado.

El barrio Santa Fe, ubicado en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, suma varias décadas sufriendo las disputas entre grupos delincuenciales por las rentas ilegales. Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad para 2025, en la localidad de tan solo 83.000 habitantes pero una fuerte actividad comercial y de servicios, hubo 45 homicidios, 206 delitos sexuales, 4.545 hurtos a personas y 443 casos de lesiones personales.

El ataque sucede en la misma semana en la que fue identificado el cuerpo calcinado de Neill Felipe Cubides, docente de la Universidad Externado, en la vereda Los Soches, en la zona rural de la localidad de Usme, al sur de la ciudad. Los dos casos recuerdan por qué la ciudad cerró 2025 con la percepción de inseguridad más alta desde el 2008: 62%, según Bogotá Cómo Vamos. Eso ha producido críticas al alcalde centrista, Carlos Fernando Galán, y a contrapunteos entre éste y el presidente Gustavo Petro. El mandatario local ha exigido al Gobierno nacional un aumento del pie de fuerza y un endurecimiento de la justicia, mientras el presidente insiste en que el problema responde al “abandono del componente social del homicidio: la falta de una ciudad inclusiva”, como escribió en X.

En esa misma red social, el candidato presidencial Sergio Fajardo, que ocupa el tercer lugar en las encuestas, se ha referido al atentado en el barrio Santa Fe. “Otra bomba estremece a Bogotá: una persona muerta y varias heridas. Mi solidaridad con las familias de las víctimas y con quienes hoy luchan por su vida”, ha escrito. El también exalcalde de Medellín y exgobernador del departamento de Antioquia ha aprovechado para promover sus ideas de campaña y su plan de seguridad: “Con nuestro Plan Guardián, vamos a enfrentar a la extorsión de frente”. Por su parte, la representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal, quien pertenece al partido oficialista Pacto Histórico, ha refrendado la línea de su sector político: “Se le salió de las manos la seguridad a Galán”.