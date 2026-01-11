Ir al contenido
Diana Calderón, en Bogotá, el 9 de enero.Foto: Chelo Camacho | Vídeo: EPV
Venezuela

Videoanálisis | Venezuela se recicla y Colombia dialoga en una geopolítica incierta

La periodista Diana Calderón analiza el impacto de la captura de Nicolás Maduro tanto en Venezuela como en Colombia, y también la manera en que afecta a las nociones de soberanía y seguridad

Diana Calderón
Bogotá -
La periodista Diana Calderón analiza la retención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos desde varios puntos de vista. Por un lado, el del mantenimiento del régimen tras la caída del mandatario y sus implicaciones ante una eventual transición democrática. También los efectos de la política de Donald Trump en las relaciones con Colombia y el cambio de un tono beligerante uno más conciliador con el presidente Gustavo Petro. Por otro lado, el impacto del estado actual del vínculo entre Colombia y Estados Unidos para las elecciones presidenciales de 2026. Y los cambios en las nociones de seguridad y soberanía a raíz de la nueva política de Trump.

