Ir al contenido
_
_
_
_
América Colombia
Valentina Parada, en Cali, el 23 de diciembre.Vídeo: Jair Coll, Valentina Parada, Nathalia Angarita
CONFLICTO ARMADO

Una toma armada en Buenos Aires reaviva el horror de la guerra en el Cauca

Las disidencias de las FARC atacaron por más de nueve horas la estación de Policía del municipio. Ocho uniformados fueron heridos

Valentina Parada Lugo
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Un ataque de nueve horas a Buenos Aires revive los peores años de la guerra en el Cauca

Valentina Parada Lugo
Militares frente a la estación de policía en el barrio Calicanto, en Buenos Aires, Cauca, el 21 de diciembre.

Una Navidad en silencio: el trauma de Buenos Aires tras el violento ataque de las disidencias de las FARC

Valentina Parada Lugo | Buenos Aires (Cauca)

Archivado En

_

Lo más visto

  1. Un juez ordena que los venezolanos deportados a El Salvador deben ser regresados a Estados Unidos o recibir el debido proceso
  2. Trump eleva el tono contra Maduro: “Si se quiere hacer el duro, será la última vez que lo haga”
  3. Una Navidad en silencio: el trauma de Buenos Aires tras el violento ataque de las disidencias de las FARC
  4. TransMilenio reduce a la mitad el número de colados, mientras crece la insatisfacción con el sistema
  5. Tras un fin de semana de espera, Petro decreta la emergencia económica en Colombia
_
_