Saeta, la marca colombiana que vestirá a la sorprendente Haití en el Mundial 2026

La clasificación de la selección de Haití al Mundial de Fútbol 2026 en Norteamérica tiene todos los ingredientes de una epopeya. Casi todos los jugadores que lograron esa hazaña han nacido de la diáspora, el equipo juega sus partidos de local en Curazão, una pequeña isla a unos 800 kilómetros de Puerto Príncipe, y su entrenador, el francés Sébastien Migné, nunca ha pisado el país caribeño. A falta de dos partidos, estaban prácticamente eliminados. En noviembre, cuando contra todo pronóstico vencieron 2-0 a Nicaragua en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf para asegurar su boleto, en el pecho de la camiseta azul de les grenadiers aparecía el logo de Saeta, una recordada marca colombiana. Un detalle que no ha pasado inadvertido en el país sudamericano.

Después de más de medio siglo de ausencia –solo se había clasificado para Alemania 1974–, el cupo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá llega como un bálsamo en medio de las dificultades de un país acorralado por la violencia. Las bandas y la inestabilidad política azotan a Haití, lastrado por una dictadura de 30 años, golpes de Estado, un magnicidio, terremotos devastadores o brotes de cólera. El vínculo de Saeta con la nación caribeña que comparte la isla de La Española con la República Dominicana tiene un antecedente con el seísmo de 2010, una enorme tragedia que mató a más de 200.000 personas. En ese entonces, la marca envió a través de la Cruz Roja miles de camisetas, remanentes de clubes colombianos, a manera de donación.

Sorteo del Mundial de 2026, en Washington (Estados Unidos), el 5 de diciembre. Hector Vivas - FIFA (FIFA via Getty Images)

El patrocinio formal a las selecciones de fútbol de Haití comenzó en 2013. “Cuando empezamos a patrocinar el equipo lo hicimos porque sabíamos que pasaba por una situación difícil”, relata por teléfono la gerente general de Saeta USA, Sandra Carrero. Recuerda que la marca ya vistió a los juveniles en el Mundial Sub-17 de este año y a la selección femenina en el de Australia 2023. La federación haitiana no paga nada por esas dotaciones, ya que hacen parte de un contrato de patrocinio. “Seguíamos apostando, esperando que se diera este milagro. Y el milagro se dio”, recuerda la ejecutiva. Si antes difícilmente vendían las camisetas, ahora se agotan en instantes. “Estamos muy felices, pues estamos representando también a Colombia con nuestra marca”, valora.

Ahora, se enfocan en el nuevo modelo con el que se presentará Haití en los estadios del Mundial 2026. Saeta ha explicado que trabaja en la recopilación de ideas, referencias culturales y elementos identitarios que permitan crear una prenda auténtica y representativa del orgullo nacional: “El objetivo es construir una camiseta que refleje la historia, la energía y la resiliencia del pueblo haitiano, pero con una estética contemporánea y adecuada para la competencia internacional”.

En medio de ese furor, la noticia se ha reseñado con una alta dosis de nostalgia en Colombia. Antes de la llegada de gigantes globales como Nike o Adidas –la marca que produce la camiseta de la selección Colombia, también clasificada al Mundial–, los uniformes de varios de los equipos más tradicionales del fútbol profesional colombiano fueron confeccionados por Saeta, fundada en 1982 en Bogotá. Entre otros, los de Santa Fe y Millonarios, los dos clubes históricos de la capital. También vistió en su día al América de Cali, Once Caldas o Deportivo Cali, e incluso a la selección nacional de fútbol de salón y atletas olímpicos y paralímpicos en distintas disciplinas. “Toda la gente que ha jugado fútbol en Colombia ha tenido en algún momento de su vida un uniforme de Saeta”, apunta Carrero.

Roberto Louima, de Haití, celebra tras anotar un gol, en Guadalajara (México), el 25 de marzo de 2021. Jam Media (Getty Images)

“Es una marca bogotana muy querida, que ha estado muy vinculada al fútbol aficionado y profesional en la ciudad”, refrenda el periodista Nicolás Samper, coautor del libro El Bestiario del balón. “Para que alguna vez nos sedujera un par de guayos [botines] Copa Mundo Adidas o unos Puma Azteca, debimos atravesar ese campo plagado de marcas nacionales como AS, Guayigol, Saeta y FSS, que también eran frecuentes en nuestros atuendos de futbolistas aficionados con ínfulas de Lothar Matthaus o Diego Maradona. Esa construcción interna del futbol competitivo en tiempos de amateurismo propio tuvo a Saeta como impajaritable socio moral”, rememora.

El Mundial del 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, será el primero con 48 selecciones. A la espera de los últimos repechajes intercontinentales, y de un puñado de cupos europeos, entre los 42 equipos ya clasificados 13 están con Adidas –incluida Colombia–, 11 con Nike y 10 con Puma. Pero Saeta será la piel de Haití, que cayó en el durísimo Grupo C, en el que se medirá con Brasil, Marruecos y Escocia. La entrañable marca bogotana podrá jactarse de contar con la más grande vitrina que se puede imaginar, subraya Samper. “Pensar que, en un intercambio de camisetas aparezcan Richarlison, Amrabat o McTominay llevando una camiseta Saeta colgada del hombro al finalizar un encuentro es un poco el triunfo de aquellos que, con alma amateur, ven que esa ropa que se pusieron está también en las grandes citas mundialistas”, concluye.