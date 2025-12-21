Podcast | ¿Es Lucho Bermúdez el democratizador de la música en Colombia?
Ritmos como la cumbia y el porro dejaron de ser música de clases populares, se masificaron y llegaron a todos los salones de baile del país en el siglo XX gracias a uno de los padres de la música popular del país
Ritmos como la cumbia y el porro dejaron de ser música de clases populares, se masificaron y llegaron a todos los salones de baile del país en el siglo XX gracias a uno de los padres de la música popular del país, Lucho Bermúdez. Hoy traemos un especial sobre uno de los grandes compositores musicales de Colombia.
Para este capítulo hablamos con Patricia Bermúdez, directora de la Orquesta de Lucho Bermúdez; con el periodista Jaime Monsalve; con la cantante Adriana Lucía; con el periodista y escritor Gustavo Tatis; y con el musicólogo y profesor en la Universidad de Indiana, Sergio Ospina Romero.
