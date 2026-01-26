Un hombre agrede al congresista demócrata de Florida Maxwell Alejandro Frost y le grita que Trump lo “deportará”

El incidente tuvo lugar durante un evento del Festival de Cine Sundance, en Utah, el fin de semana

Un hombre atacó a puñetazos al congresista demócrata de Florida, Maxwell Alejandro Frost, y le dijo que el presidente Donald Trump lo iba a deportar, durante un evento del Festival de Cine Sundance, en Utah, el fin de semana. El hombre también espetó improperios racistas, según denunció el representante en sus redes sociales.

“Anoche fui agredido por un hombre en el Festival de Sundance que me dijo que Trump me iba a deportar antes de golpearme en la cara. Testigos escucharon al agresor gritar insultos racistas mientras huía borracho del lugar. El individuo fue arrestado y me encuentro bien”, escribió Frost en su cuenta de X.

Más tarde agregó: “Estamos viviendo tiempos aterradores. Por favor, cuídense y no permitan que estas personas los silencien. Seguimos adelante”.

Frost, de 29 años, es hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Florida en los años sesenta. Representa al Distrito 10 de Florida, que abarca parte de Orlando, desde 2022.

El incidente tuvo lugar en una fiesta privada de la Creative Artists Agency (CAA), que representa a miembros de la industria del cine, en High West Saloon, un bar de una destilería de whisky. La policía identificó al agresor como Christian Young, quien se había colado sin invitación en el evento privado y fue arrestado después, reportó The New York Times.

Tras el incidente, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, condenó el “odio y la violencia política”. “Estoy horrorizado por el ataque contra el congresista Maxwell Frost. Agradecido de que se encuentre bien, pero consternado de que se haya producido esta agresión tan aterradora. El agresor debe ser procesado con todo el rigor de la ley. El odio y la violencia política no tienen cabida en nuestro país, y toda la familia del Caucus Demócrata de la Cámara se solidariza con Maxwell”, escribió en X.

El Festival de Cine de Sundance también condenó el hecho en un comunicado a la revista Variety en el que repudia “cualquier forma de violencia, acoso y discurso de odio”. “Si bien el incidente tuvo lugar en un evento no afiliado al festival, este tipo de comportamiento es intolerable y va en contra de nuestros valores de promover un entorno acogedor e inspirador para todos nuestros asistentes”, indicaron los organizadores del festival.

“El bienestar y la seguridad de quienes asisten a nuestro festival son siempre nuestra principal preocupación, y nuestros pensamientos están con el congresista Frost y su continua recuperación”, añadieron.

El incidente se produce en medio de un clima de confrontación entre el Gobierno federal y las ciudades gobernadas por los demócratas, en el marco de una ofensiva contra los inmigrantes impulsada por la Administración Trump.

La Administración ha intensificado sus esfuerzos contra las llamadas ciudades santuario, amenazando con suspender la financiación federal para aquellas jurisdicciones que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE), y ha acusado a los Gobiernos demócratas locales de fomentar el crimen, señalando directamente a funcionarios como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por su oposición a las políticas federales.

En las últimas semanas, la presencia de agentes federales en Minneapolis ha generado protestas masivas y un creciente clima de tensión. Los agentes han matado a tiros a dos ciudadanos estadounidenses durante operativos en esa ciudad.

Tras la muerte a tiros este fin de semana de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, varios senadores demócratas anunciaron que planean bloquear un paquete de financiación del Gobierno que incluye fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, al que pertenece ICE, como presión pidiendo cambios sustanciales y rendición de cuentas.

El proyecto de ley contempla más de 64.000 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional, incluidos 10.000 millones para ICE. Para que prospere en el Senado, se necesitan 60 votos para superar un posible filibusterismo, por lo que requieren al menos siete votos demócratas. Varios legisladores han dicho que no lo apoyarán sin reformas claras a las prácticas del ICE.