Kesha critica al Gobierno de Trump por utilizar su música en un video de un ataque aéreo

Kesha ha criticado al Gobierno del presidente Donald Trump por el uso no autorizado de una de sus canciones en un video para promover acciones militares en redes sociales. Desde la cuenta oficial de la Casa Blanca se publicó un video en el que un avión dispara un misil contra un buque mientras suena el tema Blow de la artista.

La elección no es casualidad, puesto que se trata de un tema de pop electrónico que alude a una noche de fiesta con la frase “este lugar va a explotar”. El equipo de comunicaciones acompañó la publicación con la palabra “letalidad”. La cantante denunció que se utilizara su música para “incitar a la violencia” y trivializar la guerra. “Intentar tomar a la ligera la guerra es repugnante e inhumano. No apruebo que mi música sea utilizada para promover violencia de ningún tipo. El amor siempre triunfa sobre el odio. Por favor, ámate a ti mismo y a los demás en momentos como este. Esta muestra de flagrante desprecio por la vida humana y, francamente, este ataque a todos nuestros sistemas nerviosos es lo opuesto a lo que represento”, escribió Kesha en sus redes sociales.

La intérprete también hizo referencia a las controversias que rodean al mandatario y añadió en la misma publicación: “No permitamos que esto nos distraiga del hecho de que el depredador criminal Donald Trump aparece en los archivos de Epstein más de un millón de veces”. Por su parte, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, respondió a la polémica con un mensaje en X. “Todos estos ‘cantantes’ siguen cayendo en la trampa. Esto solo nos da más atención y más visitas a nuestros vídeos, porque la gente quiere ver de qué se quejan”, mencionó.

Kesha se suma a otros artistas que han rechazado que su música se use sin permiso para fines políticos bajo la actual Administración. En diciembre, Sabrina Carpenter arremetió contra el Gobierno por la inclusión de su sencillo Juno para publicitar la estrategia antimigratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Este video es malvado y asqueroso. No vuelvan a involucrarme a mí ni a mi música para el beneficio de su agenda inhumana”, dijo en un mensaje en X. Beyoncé, Céline Dion y la banda Foo Fighters figuran entre los músicos que también se han deslindado del presidente Trump tras el uso no autorizado de sus composiciones en actos oficiales o contenidos difundidos por su campaña.

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, las decisiones del equipo de comunicaciones de la Casa Blanca han generado controversia por el uso de inteligencia artificial y contenido deliberadamente provocador para promover las acciones políticas del presidente. La estrategia se apoya en lo que expertos en cultura digital describen como “shitposting institucional”, es decir, la publicación de mensajes burdos u ofensivos desde canales oficiales para provocar reacción y dominar la conversación pública. Fotomontajes de Trump jugando hockey, alteraciones de escenas clásicas de series y películas, o el uso de canciones festivas —como la Macarena— como banda sonora de escenas de ataques aéreos forman parte de esta táctica.