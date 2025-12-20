Romeo Santos y Prince Royce salen de gira por Estados Unidos: fechas, ciudades y venta de las entradas

Romeo Santos y Prince Royce han dado a sus fans una de las mejores noticias posibles. Tras hacer un junte histórico en su más reciente álbum –un trabajo que lanzaron el pasado 28 de noviembre, Better Late Than Never–, el dúo de íconos de la bachata ha anunciado una gira para 2026, cuyas primeras fechas serán en Estados Unidos.

El Mejor Tarde Que Nunca Tour fue anunciado esta semana desde Nueva York, donde los fanáticos ya esperaban que iniciara la gira, ya que Santos y Royce llevaban tiempo dando pistas, como la listening party de su álbum en el Madison Square Garden y la publicación del teaser de la gira con un clip grabado en una comisaría del Bronx.

¿Cuándo será la gira de Romeo Santos y Prince Royce en Estados Unidos?

La gira de Santos y Royce comenzará el 1 de abril de 2026 en Milwaukee y finalizará el 24 de mayo del mismo año en Ontario, California. Se trata de una gira por grandes recintos, y recorrerá numerosas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Chicago, Washington, Boston, Atlanta, Dallas, San Francisco, Las Vegas y Miami. En total, se han anunciado 25 fechas repartidas entre los meses de abril y mayo.

El tour llega tras el éxito del álbum Better Late Than Never, que debutó en el puesto número uno del chart Top Global Albums de Spotify. El disco incluye 13 canciones inéditas compuestas por Romeo Santos, cuatro de ellas con la colaboración autoral de Prince Royce. La producción estuvo a cargo de Santos y combina elementos tradicionales de la bachata con influencias de R&B y ritmos urbanos. El trabajo también fue reconocido por la revista Rolling Stone, que lo incluyó en su lista de Los 50 Mejores Álbumes Latinos y en Español de 2025.

Aquí todas las ciudades y fechas confirmadas para la gira de Romeo Santos y Prince Royce en el país.

Fechas y ciudades de la gira 1 de abril – Milwaukee, WI – Fiserv Forum 2 de abril – Chicago, IL – Allstate Arena 4 de abril – Reading, PA – Santander Arena 6 de abril – Washington, DC – Capital One Arena 9 de abril – Greensboro, NC – First Horizon Coliseum 11 de abril – Baltimore, MD – CFG Bank Arena 17 de abril – Boston, MA – TD Garden 18 de abril – Hartford, CT – PeoplesBank Arena 22 de abril – Newark, NJ – Prudential Center 25 de abril – Miami, FL – Kaseya Center 26 de abril – Tampa, FL – Benchmark International Arena 29 de abril – Orlando, FL – Kia Center 30 de abril – Atlanta, GA – State Farm Arena 2 de mayo – San Antonio, TX – Frost Bank Center 7 de mayo – Houston, TX – Toyota Center 9 de mayo – Dallas, TX – American Airlines Center 10 de mayo – Austin, TX – Moody Center 13 de mayo – Sacramento, CA – Golden 1 Center 14 de mayo – San Francisco, CA – Chase Center 15 de mayo – Oakland, CA – Oakland Arena 17 de mayo – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena 21 de mayo – Los Ángeles, CA – Crypto.com Arena 22 de mayo – Anaheim, CA – Honda Center 23 de mayo – Fresno, CA – Save Mart Center 24 de mayo – Ontario, CA – Toyota Arena

¿Cómo comprar tickets para el ‘Mejor Tarde Que Nunca Tour’?

Los fanáticos que no quieran perderse el Mejor Tarde Que Nunca Tour podían acceder a la preventa el 18 de diciembre, mientras que la venta general comenzó el 19 de diciembre. Los boletos están disponibles tanto en la página oficial del tour como a través de Ticketmaster.

Según declaraciones recientes de ambos artistas en una entrevista con Billboard, existe la posibilidad de que la gira se amplíe con nuevas fechas y ciudades más adelante.

Por el momento, las fechas confirmadas corresponden únicamente a Estados Unidos. El recorrido comenzará en el Fiserv Forum de Milwaukee y pasará por recintos como el TD Garden de Boston, el Kaseya Center de Miami, el Crypto.com Arena de Los Ángeles y el T-Mobile Arena de Las Vegas, entre otros. Por otro lado, el álbum Better Late Than Never ya está disponible en todas las plataformas digitales.