Maratón de Boston 2026: horario, cómo verlo y los corredores claves de la 130ª edición

La carrera más antigua del mundo celebra un aniversario especial con 30.000 atletas, campeones defensores, y celebridades

Cada tercer lunes de abril, Boston deja de ser solo una ciudad para convertirse en la sede de una de las carreras más importantes del globo. Las calles se llenan de pancartas, campanas y miles de historias personales que confluyen en un mismo punto: el Maratón de Boston 2026, que se celebra este 20 de abril en su edición número 130.

No es una carrera cualquiera. Es el maratón más antiguo del mundo, disputado desde 1897, y una de las pruebas más prestigiosas del circuito World Marathon Majors. Este año, además, coincide con el Día de los Patriotas y conmemora el 60 aniversario de Bobbi Gibb, la primera mujer en completar la prueba de forma no oficial, marcando un hito en la historia del deporte.

¿Cuándo es el Maratón de Boston 2026 y a qué hora empieza?

El Maratón de Boston 2026 se correrá el lunes 20 de abril. La jornada comienza temprano, con salidas escalonadas desde las 9.06 a.m. (hora del Este) para las categorías en silla de ruedas, seguidas por los atletas profesionales y luego los miles de corredores amateurs divididos en olas hasta después de las 11.00 a.m.

En total, más de 30.000 participantes provenientes de 137 países tomarán la salida en Hopkinton, recorriendo los 42.195 kilómetros hasta la icónica meta en Boylston Street, en el barrio de Back Bay.

¿Cuánto dura y cuándo termina el maratón?

La distancia oficial es de 26,2 millas (42,195 kilómetros), el estándar olímpico. Los corredores de élite suelen cruzar la meta entre las 11.45 a.m. y las 12.10 p.m., mientras que el cierre oficial de la línea de meta está programado para las 5.30 p.m.

¿Dónde ver el Maratón de Boston en vivo?

Para quienes no puedan asistir, hay múltiples opciones para seguir la carrera en directo. En Estados Unidos, la transmisión nacional estará disponible en ESPN2 y en streaming a través de ESPN+. A nivel local, WCVB Channel 5 (ABC) comenzará su cobertura desde las 4.00 a.m., mientras que la aplicación Very Local también permitirá seguir el evento en vivo.

A nivel internacional, distintas cadenas como Eurosport, ESPN Latinoamérica y Olympic Channel ofrecerán la señal en varios países.

Favoritos y corredores a seguir

La edición 2026 contará con el regreso de los campeones defensores: el keniano John Korir y su compatriota Sharon Lokedi. Korir llega tras firmar una marca personal de 2:02:24, mientras que Lokedi rompió el récord del circuito el año pasado con un impresionante 2:17:22.

Entre sus principales rivales destacan Benson Kipruto, ganador del Maratón de Boston 2021, y Alphonce Simbu, subcampeón en 2025. En la categoría femenina, nombres como Workenesh Edesa, Bedatu Hirpa e Irine Cheptai prometen una competencia de alto nivel.

En el lado estadounidense, sobresalen Emily Sisson, Fiona O’Keeffe y Zouhair Talbi, este último con uno de los tiempos más rápidos en la historia reciente del país.

Celebridades que correrán

Más allá de los atletas de élite, el Maratón de Boston también contará con figuras reconocidas. Entre los participantes destacan Chelsea Clinton, el exjugador de la NHL Zdeno Chara, el actor Matt James y la astronauta Sunita Williams, quien ya había corrido un maratón en el espacio en 2007.

También participarán el músico Jeff DaRosa, la influencer Laura Green y el exjugador de la NBA Chris Herren, muchos de ellos corriendo por causas benéficas.

Tradición, recorrido y puntos clave

El recorrido comienza en Hopkinton y atraviesa varias localidades hasta llegar a Boston. Entre los puntos más emblemáticos están el Wellesley Scream Tunnel, donde estudiantes animan a los corredores, y la temida Heartbreak Hill, en el tramo final, donde se suelen decidir muchas carreras.

La meta, ubicada en Boylston Street cerca de Copley Square, es uno de los finales más icónicos del deporte.

Clima y recomendaciones para espectadores

El pronóstico para este año apunta a temperaturas frías, entre los 30 y 40 grados Fahrenheit (aproximadamente 0 a 7 °C), con viento, condiciones que suelen favorecer a los corredores.

Las autoridades recomiendan evitar llevar mochilas grandes, drones o artículos voluminosos, y optar por transporte público o desplazarse a pie debido a los cierres de calles.