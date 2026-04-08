Un fiscal de distrito republicano logra el escaño que dejó vacante Marjorie Taylor Greene

Clay Fuller logra, con el apoyo explícito de Trump, ganar las elecciones en un bastión conservador ante los temores de una rebelión entre las bases del presidente

Mientras medio mundo contenía el aliento a la espera de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su amenaza de acabar este martes con la civilización iraní si el régimen islamista no cedía a su petición de reabrir el estrecho de Ormuz, unos 725.000 ciudadanos del distrito 14 de Georgia acudían a las urnas para elegir al sucesor de la polémica Marjorie Taylor Greene como representante en la Cámara de Representantes.

El fiscal de distrito Clay Fuller se ha impuesto en la segunda vuelta de las elecciones especiales contra el demócrata Shawn Harris y ocupará el escaño que Taylor Greene dejó vacante el pasado 5 de enero tras un amargo enfrentamiento con Donald Trump. La victoria de Fuller permite a los republicanos ampliar la estrecha ventaja sobre los demócratas en el Congreso tras recuperar el sillón, por lo menos hasta las elecciones de medio mandato, en noviembre. Había temores de que la ruptura pública de Taylor Greene se tradujera en una rebelión en las bases electorales del presidente en una circunscripción profundamente republicana.

Fuller ha recibido el apoyo indiscutible de Donald Trump. El presidente estadounidense ha publicado este martes un mensaje avalando al exfiscal y pidiendo el voto para él cuando los colegios electorales ya habían abierto las puertas. “A los grandes patriotas del 14.º Distrito Congresional de Georgia: ¡SALGAN A VOTAR HOY por un candidato fantástico, Clay Fuller, quien cuenta con mi respaldo completo y total!. ¡SALGAN A VOTAR POR CLAY FULLER: ¡ÉL NUNCA LOS DEFRAUDARÁ!“, ha escrito.

Fuller se presentó a las elecciones con dos promesas dirigidas a Trump y a sus simpatizantes. Por un lado, en un mensaje con una clara destinataria (Greene) prometió ser un “guerrero” y que “apoyará todos los días” al presidente. Por otro, aseguró a sus seguidores: “Nunca los defraudaré”. Mensajes simples, del estilo de los que abundan en estos días en Estados Unidos.

Fuller completará el mandato que tenía Taylor Greene, que finaliza a principios de enero. Además, Fuller se volverá a ver cara a cara con Harris en la contienda por un mandato completo de dos años. Las primarias se celebrarán en mayo.

La republicana Marjorie Taylor Greene, una figura muy popular en el Partido Republicano hasta hace unos meses, protagonizó una sonora ruptura con Trump por los archivos de Epstein y por la arbitraria política exterior de Trump. Taylor Greene fue uno de los principales apoyos del republicano durante la pasada campaña electoral que libró contra la demócrata Kamala Harris. La republicana de Georgia, líder de un sector del mundo MAGA (Make America Great Again, la corriente ultraconservadora que llevó en volandas a Trump a la Casa Blanca) ha pasado de ser una aliada imprescindible a una traidora, como la llama el presidente estadounidense.

“La chiflada Marjorie ‘Traidora’ Brown (¡recuerden: el verde se vuelve marrón donde hay podredumbre de por medio!) está trabajando a destajo para intentar hacerse pasar por víctima cuando, en realidad, ella misma es la causa de todos sus problemas. ¡Lo cierto es que a nadie le importa esta traidora a nuestra patria!“, escribió Trump el pasado otoño en su red social Truth. El motivo de la ruptura fue la postura de Taylor Greene de apoyar la desclasificación de los archivos de Epstein. Además, se mostró crítica con la deriva política del magnate neoyorquino reconvertido a político. Desde entonces, Greene es en una de las críticas más acérrimas de Trump. Este mismo martes, pidió su destitución por su advertencia a Irán de que “toda una civilización perecerá”.

Por eso, las elecciones de este martes en Georgia se consideraban una prueba para medir la temperatura del poder de Trump antes de las elecciones de medio mandato de noviembre.

Fuller, que ha ganado la contienda electoral en Georgia, se enfrentaba con el demócrata Shawn Harris, un general retirado del ejército y ganadero local, que a pesar de la derrota ha obtenido un buen resultado tras la creciente ola de apoyo de los demócratas como síntoma de castigo a la gestión de Trump. Cuando Greene ganó en 2024, se impuso en los 10 condados del distrito electoral. Esta vez Fuller no ha podido repetir, ya que Harris ha ganado al menos tres condados. Los dos contendientes se han enfrentado en una segunda ronda después de que en la primera vuelta celebrada en marzo fueran los dos políticos más votados de entre 17 aspirantes en las primarias.

Los demócratas tratan de mantener vivo el viento de cambio que se inició el pasado otoño cuando el socialista Zohran Mamdani se hizo contra todo pronóstico con la alcaldía de Nueva York. Aunque en Georgia no se logró una victoria, el resultado en un territorio mucho más adverso sí indica que la tendencia se mantiene, y esperan que se prolongue hasta las elecciones de mitad de mandato, donde se pondrá a prueba realmente la resistencia del poder de Trump.