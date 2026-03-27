Marco Rubio: “Quizás haya una oportunidad” para el cambio en Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos atribuye los apagones en la isla a que el régimen “quiere combustible gratis”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha planteado este viernes la posibilidad de un cambio inminente de régimen y de modelo económico en Cuba a raíz de la presión y las amenazas de Donald Trump y las negociaciones que mantiene Washington con La Habana. “Quizás haya ahora una oportunidad”, ha apuntado en declaraciones en París tras una reunión con el resto de ministros de Asuntos Exteriores del G-7, el grupo que reúne a las economías más desarrolladas.

Rubio, al frente de los contactos que Estados Unidos y la isla han reconocido mantener, ha asegurado que “la economía de Cuba necesita cambiar, y esa economía no puede cambiar a menos que también cambie su sistema de gobierno. Es así de simple”. Y ha agregado que “su sistema de gobierno tiene que cambiar porque nunca podrán desarrollarse económicamente sin esos cambios. El cambio económico es importante. Darle a la gente libertad política y económica es importante, pero (las dos cosas) tienen que venir de la mano”.

Las conversaciones, que tienen lugar mientras Washington mantiene un bloqueo energético en torno a la isla, se desarrollan con Raúl Rodríguez Castro, nieto del hombre fuerte de Cuba, Raúl Castro, como interlocutor, según medios estadounidenses. También según medios estadounidenses, Washington podría plantearse una solución para la isla similar al modelo adoptado en Venezuela tras la intervención militar estadounidense en la que fue secuestrado Nicolás Maduro: mantener a la mayor parte del régimen en sus puestos, cambiar la figura del líder e introducir reformas económicas que integren a La Habana en la órbita estadounidense.

Según Rubio, que hablaba a pie de avión antes de emprender viaje de regreso a Washington, “esto no va de la familia Castro. Va de un sistema de gobierno y un régimen que no funcionan”.

“Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora se dé una oportunidad para hacerlo”, ha agregado el jefe de la diplomacia estadounidense.

El antiguo senador, hijo de emigrantes cubanos, aludió también a los apagones y el desabastecimiento que padece la isla, que atribuyó a “las infraestructuras de los años cincuenta y sesenta, que no han recibido ningún tipo de mantenimiento”.

También ha asegurado que la razón por la que Cuba no cuenta con ningún tipo de suministro de petróleo no es la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump el 29 de enero, en la que amenazaba con sanciones a los países que suministraran combustible al régimen cubano.

“La razón por la que Cuba no tiene petróleo ni combustible es porque los quiere gratis. Y la gente no regala petróleo o combustible por costumbre, a menos que sea la Unión Soviética que los subsidia, o Maduro que los subsidia. Puede que reciban algún cargamento aquí o allá, pero nada suficiente para sustentar su país”, ha asegurado el también consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca.