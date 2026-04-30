Delcy Rodríguez podrá viajar a la Cumbre Iberoamericana de Madrid pese a las sanciones europeas

La Eurocámara insta a no levantar las sanciones contra la presidenta encargada venezolana, pero Bruselas recuerda que hay “exenciones” que permiten una visita política

La Eurocámara ha aprobado este jueves una resolución que insta al Consejo Europeo a no levantar “ninguna sanción impuesta a los responsables de violaciones de los derechos humanos” en Venezuela mientras no se adopten “medidas significativas” hacia una transición democrática. El texto, que no es vinculante, se ha votado dos días después de que España invitara formalmente a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en noviembre. Una cita a la que la presidenta encargada venezolana podrá acudir incluso si persisten las sanciones europeas en su contra vigentes desde 2018, puesto que, recuerda la Comisión Europea, estas prevén “exenciones” que permiten su participación en reuniones de este tipo.

“Delcy Rodríguez sigue sometida a sanciones de la UE, incluida una prohibición de entrada a territorios de los Estados miembros. Sin embargo, el marco de medidas restrictivas también incluye exenciones a esa prohibición”, ha recordado la portavoz comunitaria de Exteriores, Anitta Hipper, ante una pregunta de este diario.

Se refiere al acuerdo de 2017 por el que se acordaron las primeras sanciones contra responsables venezolanos, en el que ya se indica que “los Estados miembros podrán conceder exenciones (…) cuando el viaje esté justificado por razones humanitarias urgentes o en razón de la asistencia a reuniones de organismos intergubernamentales, a reuniones promovidas por la Unión, o celebradas en un Estado miembro que ejerza la Presidencia de la OSCE, en las que se mantenga un diálogo político que fomente directamente la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela”.

Rodríguez está sancionada por la UE desde 2018, cuando se decidió su inclusión en la lista negra europea por haber “menoscabado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, entre otras formas, mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y la utilización de esas competencias para atacar a la oposición e impedir su participación en el proceso político”, en referencia a las controvertidas elecciones de ese año, tras las que el entonces presidente Nicolás Maduro, ahora detenido en Estados Unidos, se volvió a declarar vencedor.

Estar sancionada tampoco impidió que la ahora presidenta encargada pudiera asistir, en julio de 2023, a la cumbre UE-Celac que se celebró en Bruselas, puesto que se le aplicó la misma exención que se regirá en noviembre si, hasta entonces, no se le han levantado las sanciones.

Delcy Rodríguez en una caravana de la Gran Peregrinación Nacional en Aragua (Venezuela), el miércoles. Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores. Palacio de Miraflores (EFE)

La petición para que se dé ese paso la hizo el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, el pasado febrero y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, anunció días después su intención de elaborar una propuesta en este sentido, aunque esta todavía no se ha concretado. Estados Unidos sí que anunció, a comienzos de abril, el levantamiento de sanciones económicas contra quien se ha convertido en el actual interlocutor de Washington en Caracas.

Al menos 470 presos políticos, aún detenidos

Para el Parlamento Europeo, ese paso no debe darse aún porque la ley de amnistía anunciada en Venezuela a comienzos de año —y que propició la solicitud española— no ha permitido aún liberar “incondicionalmente” a todos los presos políticos, de los que aún quedan al menos 470 “detenidos injustamente en condiciones inhumanas”. Además, señala la resolución aprobada en Estrasburgo con 507 votos a favor, 31 en contra y 35 abstenciones; dicha ley no ha proporcionado “ninguna base” para la reconciliación política debido a “su derogación prematura, su alcance limitado, la falta de supervisión independiente y su aplicación discriminatoria”.

La resolución parlamentaria subraya que el Consejo no debe levantar ninguna sanción contra los responsables de violaciones de derechos humanos hasta que se adopten medidas hacia una transición liderada por Venezuela. El documento exige específicamente la “liberación incondicional de todos los presos políticos” y la “anulación de todos los cargos por motivos políticos” contra la oposición, como pasos previos para establecer una “hoja de ruta creíble para unas elecciones libres y justas”.