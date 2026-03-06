Cuba anuncia la muerte de uno de los seis detenidos en el operativo de la lancha de EE UU interceptada

El Ministerio del Interior de Cuba anunció este jueves que uno de los seis detenidos por el operativo de la lancha rápida, procedente de Estados Unidos, ha muerto a causa de las heridas que sufrió en el tiroteo con las tropas guardafronteras.

En un comunicado sobre el proceso de investigación de los hechos, el ministerio indicó que Roberto Álvarez Ávila, uno de los heridos en el suceso, “falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas”.

El 25 de febrero las tropas guardafronteras cubanas interceptaron una lancha rápida procedente de Estados Unidos en aguas territoriales cubanas con 10 personas a bordo y una gran cantidad de armamento, según el relato del Gobierno cubano.

El ministerio agregó que desde la lancha rápida se abrió fuego contra la guarda fronteriza y que sus agentes respondieron. Cuatro tripulantes de la embarcación estadounidense murieron en el acto, mientras que los otros seis resultaron heridos.

En su nueva nota sobre el incidente, las autoridades cubanas indican que los detenidos heridos “continúan recibiendo asistencia médica especializada de acuerdo al estado de salud y la gravedad de cada cual”.

Además, refieren que “avanzan las acciones periciales y de instrucción que permitirán el pleno esclarecimiento de los hechos, así como la implicación de cada uno de sus autores”.

Asimismo, señalan que las declaraciones de los detenidos “se suman a un conjunto de diligencias investigativas, que refuerzan las evidencias en su contra; a la vez que se obtienen nuevos elementos que establecen la participación de otras personas radicadas en los Estados Unidos”.

El Ministerio dijo que desde un inicio, las autoridades cubanas han mantenido “comunicación oportuna” con las contrapartes estadounidenses. En ese sentido, explicó que el lunes autoridades de Estados Unidos “trasladaron por vía diplomática su disposición a cooperar plenamente en la investigación” y que el trabajo conjunto pudiera incluir “intercambio informativo, de evidencias y otras acciones”.

“Dada la gravedad de los hechos y la amenaza que representa el terrorismo no solo para Cuba, las autoridades nacionales, siendo consecuentes con la postura histórica sobre esta temática, consideran un deber la cooperación recíproca en el enfrentamiento a este peligroso flagelo para toda la humanidad”, añadió.

La Fiscalía General de la República de Cuba informó el pasado martes que ha instruido cargos por delitos de terrorismo contra los detenidos por el suceso y que pidió prisión provisional para ellos. Anteriormente, había señalado que los arrestados se enfrentaban a cargos con un “marco sancionador elevado” que va de los 10 años de prisión “hasta la privación de libertad perpetua y la pena de muerte”.

Este incidente tuvo lugar en un momento de particular tensión entre Estados Unidos y Cuba, tras la imposición de Washington de un asedio petrolero a la isla y las demandas de negociación y cambio a La Habana.