Verificación de datos: 11 bulos y exageraciones de Trump durante el discurso del estado de la Unión

Dolorido aún por el reciente varapalo del Tribunal Supremo a su política arancelaria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no podía sino sacar pecho y alardear de todos los logros durante el primer discurso sobre el estado de la Unión de su segundo mandato, aunque para ello haya debido incurrir en inexactitudes —por falta de contexto o de pruebas que sostengan sus afirmaciones—, exageraciones o verdades veladas. Más o menos, las mismas del discurso que dio ante el Congreso tras volver a la Casa Blanca el año pasado, o las que desplegó en sus mítines de campaña o en su discurso de coronación como candidato republicano a la presidencia en la convención de Milwaukee, en agosto de 2024.

Dado que el grueso de su discurso ha estado dedicado a ponderar sus éxitos económicos, las afirmaciones más discutibles se han registrado en ese apartado. Pero también en inmigración, en política exterior o en su papel de árbitro en conflictos internacionales. Estas son algunas de ellas:

“El sistema de aranceles reemplazará con el tiempo el sistema de impuestos sobre la renta, quitando una gran carga financiera a la gente que quiero”.

Esto es dudoso. El presidente afirma que los países extranjeros pagan los aranceles estadounidenses, pero son los importadores estadounidenses los que en realidad pagan esos gravámenes. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que dictaminó que Trump estaba utilizando ilegalmente los aranceles de emergencia, confirmó que las empresas estadounidenses estaban pagando los aranceles.

Es improbable que los ingresos por aranceles sustituyan a los impuestos sobre la renta en un futuro próximo. En 2024, el Gobierno federal recaudó 2,4 billones de dólares en impuestos federales sobre la renta. Los ingresos por aranceles ascendieron a unos 300.000 millones de dólares el año pasado, y aproximadamente la mitad de esa cantidad tendrá que ser reembolsada debido a la sentencia del Supremo.

“Cuando hablé por última vez en esta Cámara hace 12 meses, acababa de heredar una nación en crisis, con una economía estancada y una inflación récord...”

Falso. La economía estadounidense crecía a un ritmo sólido antes de la llegada de Donald Trump. De hecho, la actividad progresó a un ritmo del 2,8% durante el último año de Joe Biden seis décimas más que el año pasado, cuando Trump cumplió su primer año en la Casa Blanca en su segundo mandato. Es cierto, que durante la Administración Biden la inflación se disparó a niveles no visto en décadas, pero se debió a la situación internacional. Todos los países occidentales sufrieron una escalada de precios sin precedentes desde los años setenta del siglo pasado. Pero el último año de Biden logró reducir la inflación al 2,9%. Además, la política arancelaria de Trump ha contribuido a alimentar los precios, que siguen lastrando el bolsillo de las familias.

“Nosotros destruimos el arsenal nuclear iraní en la Operación Martillo de Medianoche”

Se trata de una verdad a medias. Desde inmediatamente después de los ataques a los principales sitios nucleares de Irán, en junio pasado, Trump ha asegurado que destruyó por completo el programa atómico. En una carta en la que presentaba la estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca, publicada en noviembre, Trump reiteró que la campaña militar había “destruido” la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán. El documento, sin embargo, es mucho más circunspecto y solo declara que los ataques, llamados Operación Martillo de Medianoche, “degradaron significativamente el programa nuclear de Irán” en las plantas de Fordow, Isfahán y Natanz, pero no lo destruyeron, una de las razones por las que el republicano está considerando renovar los ataques al país, aunque, ha asegurado en el discurso sobre el estado de la Unión, prefiere la vía diplomática.

Trump se jacta de haber reducido el precio de los medicamentos “entre un 500% y un 600%”

Esta es una verdad a medias. Trump repitió su falsa afirmación de que ha reducido los precios de los medicamentos en “un 300, 400, 500, 600% y más”. En realidad, las empresas farmacéuticas estadounidenses, incluso las que han llegado a acuerdos públicos con Trump, siguen subiendo los precios de los medicamentos con prescripción médica, incluidos los medicamentos para tratar el cáncer, la insuficiencia cardíaca y la diabetes tipo 2. Estadísticamente, además, no se puede reducir el precio de un producto más de un 100% porque saldría un precio negativo.

Además, el presidente demócrata Joe Biden ya topó el precio de la insulina a 35 dólares al mes para los beneficiarios de Medicaid. El límite entró en vigor en enero de 2023 gracias a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, en sus siglas inglesas).

“Hoy en día hay más estadounidenses trabajando que en cualquier otro momento de la historia de nuestro país”

Exageración. Estados Unidos creó el año pasado 181.000 puestos de trabajo, el menor ritmo en un año que no está en recesión. La cifra contrasta con los más de 2,3 millones de puestos de trabajo que se crearon durante el último año de la Administración Biden. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, aseguró este lunes en una conferencia en Washington que parece “claro que el empleo asalariado en Estados Unidos probablemente cayó en 2025”. EL economista lo justificó porque las revisiones realizadas por la oficina estadística estaban “contenían un sesgo al alza”.

Las dudas sobre las estadísticas laborales han crecido después de que el presidente de Estados Unidos despidiera el año pasado a Erika McEntarfer, responsable de la Oficina de Estadísticas Laborales, porque las cifras no le favorecían. En redes sociales la acusó sin pruebas: “Ha MANIPULADO las cifras de empleo para hacer que los republicanos y yo quedáramos mal”.

Aunque es cierto que las cifras de enero parecen mostrar otra tendencia, se crearon 130.000 puestos de trabajo, sorprendiendo a los analistas, los despidos masivos de grandes empresas tecnológicas, como Amazon, que ya están implantando herramientas de inteligencia artificial (IA) aconsejan ser más prudentes. Además, en enero se crearon empleos sobre todo en el sector de la sanitario, y muy poco en el sector industrial, que marca la salud del mercado laboral. Por ultimo, el desempleo está en el 4,3%, una tasa históricamente baja, pero por encima del 4% que se encontró Trump cuando regresó a la Casa Blanca.

“En un año 2,4 millones de estadounidenses se han beneficiado de cupones de comida”

Esto necesita contexto. El número de personas que reciben prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en sus siglas inglesas), comúnmente conocido como cupones de alimentos, disminuyó en 2,6 millones entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, según el Departamento de Agricultura, pero esa disminución no se corresponde exactamente con una menor necesidad. Las cifras más bajas de noviembre de 2025 se produjeron durante el cierre del Gobierno más largo de la historia, cuando las prestaciones de cupones de alimentos se vieron gravemente afectadas. La emblemática ley fiscal y de política interior de Trump también restringió los requisitos para acceder a las prestaciones y recortó el gasto federal en cupones de alimentos.

“En cuatro años de Biden, la Administración recibió menos, mucho menos de un billón de dólares en nuevas inversiones. En 12 meses, he logrado más de 18 billones de inversiones globales”

Esto es falso. Los 18 billones de dólares que ha declarado Trump son casi el doble de lo que ha calculado su propia oficina de prensa de la Casa Blanca (9,7 billones de dólares). También incluye promesas generales y proyectos anunciados anteriormente. Más de la mitad de esa cantidad proviene de promesas informales de países extranjeros que, según los expertos, pueden ser poco realistas. Por ejemplo, Catar y los Emiratos Árabes Unidos prometieron cada uno más de un billón de dólares en inversiones, lo que supera su respectivo PIB. Un análisis realizado en enero por parte del Peterson Institute for International Economics reveló que muchas de ellas estaban “formuladas en términos ambiciosos y carecían de mecanismos de aplicación claros”.

Sobre “los piratas somalíes” y el supuesto fraude de 19.000 millones de dólares en ayudas sociales cometido por la comunidad somalí en Minnesota

Le faltan pruebas para respaldar esta afirmación. Los fiscales federales han descrito un escándalo de fraude de gran alcance que implica prácticas de facturación sospechosas en 14 programas financiados por Medicaid destinados a ayudar a las personas vulnerables y de bajos ingresos. La gran mayoría de las personas acusadas en los casos de fraude son de origen somalí. La mayoría son ciudadanos estadounidenses por nacimiento o naturalización.

Sin embargo, el fraude demostrado en los casos imputados hasta la fecha asciende a cientos de millones, no a la cantidad denunciada por Trump. Una evaluación preliminar sugiere que más de la mitad de los 18.000 millones de dólares de fondos públicos gastados en programas desde 2018 fueron probablemente robados, pero no se trata de una estimación concluyente.

Durante meses, Trump ha aprovechado un caso de fraude en guarderías públicas en Minnesota para lanzar afirmaciones xenófobas generalizadas sobre la comunidad somalí. En diciembre, dijo que no quería somalíes en el país y los calificó de “basura”. Insultó a la comunidad durante su discurso en el Foro de Davos y fue abucheado por muchos de los líderes empresariales y mundiales presentes entre el público. En el discurso al Congreso de este martes ha vuelto a convertirlos en chivo expiatorio.

“En mis primeros 10 meses puse fin a ocho guerras”.

Esto es una exageración. Esta estadística, que Trump cita frecuentemente como uno de sus principales logros, es muy exagerada. Aunque ha ayudado a mediar en tensiones diplomáticas entre muchas naciones, su impacto no es tan claro como parece, ni desde luego lo convierte en pacificador en jefe. En varios casos que él se atribuye, no hubo guerras a las que poner fin, por ejemplo, las tensiones entre Serbia y Kosovo.

Los conflictos a los que se refiere son los de Israel y Hamás (“Nadie creyó que fuera posible” la supuesta paz en Gaza), Israel e Irán, Egipto y Etiopía, India y Pakistán, Serbia y Kosovo, Ruanda y Congo, Armenia y Azerbaiyán, y Camboya y Tailandia.

“Casi no tenemos crimen en Washington”

Es exagerado. Trump se jacta de haber acabado con la delincuencia en la capital federal del país con el despliegue de la Guardia Nacional. El Distrito de Columbia informó solo dos homicidios en enero, y la tasa general de homicidios cayó un 40% de 2024 a 2025, según datos de diciembre de la ONG Consejo de Justicia Penal. La caída de los homicidios “es coherente con lo que sucede en otras grandes ciudades del país”, escribió la organización en agosto de 2025. Pero, añadió, “el nivel de violencia en Washington sigue siendo superior al promedio de nuestra muestra”.

“La gasolina, que alcanzó un máximo de más de 6 dólares por galón en algunos estados bajo mi predecesor fue, honestamente, un desastre, ahora está por debajo de 2.30 dólares por galón en la mayoría de los estados y en algunos lugares, 1,99 dólares″

Exagerado o verdad a medias. Solo una de cada diez gasolineras del país tiene el precio de los carburantes por debajo de 2.3 dólares el galón, según GasBuddy. En cuanto a la gasolina a 1.99 dólares, “solo 8 de las aproximadamente 150,000 gasolineras del país venden gasolina a menos de $2 por galón”, escribió Patrick de Haan de GasBuddy.

Aunque es verdad que en general los combustibles son ahora más baratos que hace un año, la diferencia no parece abismal. El precio promedio nacional de la gasolina es actualmente de 2.92 dólares por galón, según la AAA, lo que equivale a aproximadamente 22 centavos más barato que hace un año por estas fechas.