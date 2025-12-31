Ir al contenido
Puentes festivos

Calendario de festivos 2026: todos los días libres en Estados Unidos

La mayoría de las oficinas gubernamentales y algunas empresas privadas cierran los 11 días festivos federales

Bandera estadounidense con un calendario
Alonso Martínez
Alonso Martínez
Los trabajadores en Estados Unidos tienen 11 días festivos federales a lo largo del año, otorgados por el Gobierno Federal. El más nuevo de todos es Juneteenth, que se celebra el 19 de junio, precedido por el Día de Martin Luther King Jr., dos fechas clave para las comunidades negras.

Durante estos días, la mayoría de las oficinas gubernamentales y algunas empresas privadas cierran, aunque tener el día libre o no depende de cada empleador. Las empresas privadas no están obligadas por ley a dar estos días como descanso, pero muchas sí ofrecen algunos como parte del tiempo libre pagado. A continuación, la lista completa de los días festivos federales en Estados Unidos para 2025.

Día de Año Nuevo

Fecha: Miércoles, 1 de enero

Fecha fija. Marca el comienzo del año civil gregoriano.

Día de Martin Luther King Jr.

Fecha: Lunes, 19 de enero

Se celebra el tercer lunes de enero. La festividad se estableció el 2 de noviembre de 1983 y conmemora el nacimiento y la vida del Dr. Martin Luther King Jr., que lideró la resistencia no violenta contra las leyes de Jim Crow y otras formas de discriminación, lo que impulsó el movimiento por los derechos civiles.

Cumpleaños de George Washington

Fecha: Lunes, 16 de febrero

Esta festividad rinde homenaje a George Washington. Originalmente, se conmemoraba el 22 de febrero, fecha de nacimiento del padre fundador y primer presidente de Estados Unidos, pero en 1968 se cambió al tercer lunes de febrero, lo que significa que el día festivo nunca cae en su cumpleaños real. Algunos lo llaman Día del Presidente, ya que el cumpleaños de Abraham Lincoln cae el 12 de febrero.

Día de los Caídos

Fecha: Lunes, 25 de mayo

Se celebra el último lunes de mayo. Este día festivo —Memorial Day en inglés— es para honrar y llorar a los militares estadounidenses fallecidos mientras servían en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Juneteenth

Fecha: Viernes, 19 de junio

Fecha fijada. Conmemora la emancipación de las personas esclavizadas en Estados Unidos. El 19 de junio de 1865, el General de División Gordon Granger ordenó la aplicación definitiva de la Proclamación de Emancipación en Galveston, Texas (aunque algunos lugares tardaron más tiempo en poner fin a la esclavitud). Las primeras celebraciones se remontan a 1866, y fue establecida como fiesta federal el 17 de junio de 2021 por el presidente demócrata Joe Biden.

Día de la Independencia

Fecha: Viernes, 3 de julio (se recorre un día el día federal de descanso, pues la fecha exacta de la celebración, 4 de julio, cae en sábado en 2026)

Fecha fijada. Celebra la adopción en 1776 de la Declaración de Independencia de las colonias americanas del dominio británico, que estableció a los Estados Unidos de América. Este año se cumplen 250 años de la independencia y se espera que se conmemore con celebraciones especiales.

Día del Trabajo

Fecha: Lunes, 7 de septiembre

Celebrado el primer lunes de septiembre, este día festivo se estableció para honrar y reconocer al movimiento obrero estadounidense.

Día de Colón

Fecha: Lunes, 12 de octubre

Se celebra el primer lunes de octubre. Marca la llegada de Cristóbal Colón a las Américas en 1492, lo que provocó una migración masiva desde Europa al nuevo continente. Algunos lo conmemoran como el Día de los Pueblos Indígenas, en honor a los nativos americanos que vivían en el continente antes de la llegada de los europeos.

Día de los Veteranos

Fecha: Miércoles, 11 de noviembre

Fecha fija. Se estableció como Día del Armisticio en 1938 para conmemorar el final de la Primera Guerra Mundial. En 1954, el Presidente Eisenhower firmó un proyecto de ley que cambió el nombre de la festividad a Día de los Veteranos para honrar a todos los veteranos militares de las fuerzas de Estados Unidos (vivos o muertos).

Día de Acción de Gracias

Fecha: Jueves, 26 de noviembre

El Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, celebra la cosecha de otoño el cuarto jueves de noviembre. Se dice que el acontecimiento comúnmente conocido como el “primer Día de Acción de Gracias” fue celebrado por los peregrinos con miembros de la tribu Wampanoag. Algunos grupos de nativos americanos lo llaman Día Nacional del Luto, y lo conmemoran para concienciar sobre las luchas a las que se enfrentan las tribus nativas.

Día de Navidad

Fecha: Viernes, 25 de diciembre

Fecha fija. La Navidad conmemora el nacimiento de Jesucristo. La celebran cristianos con tradiciones religiosas, pero también no cristianos, que siguen costumbres laicas.

Sobre la firma

Alonso Martínez
Alonso Martínez
Es redactor SEO para EL PAÍS US.
