El actor José Ángel Bichir es hospitalizado tras caer de un edificio en la colonia Narvarte

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México ha indicado que, según los primeros reportes, el hombre se lanzó de un tercer piso en el complejo departamental donde vive

El actor mexicano José Ángel Bichir ha sido hospitalizado de emergencia este viernes tras caer desde un edificio ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos policiales atendieron un reporte de un hombre de 35 años que fue hallado en la parte baja de un complejo habitacional ubicado en la calle Uxmal. Paramédicos que acudieron al lugar lo atendieron y lo diagnosticaron con fractura en el rostro y abdomen agudo, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La dependencia añadió que, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el actor presuntamente se habría lanzado del tercer piso, por lo que se dio aviso a agentes del Ministerio Público para realizar las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento, integrantes de la familia Bichir no han emitido un posicionamiento público sobre el incidente ni se han dado a conocer detalles sobre el estado de salud actual del actor.

José Ángel Bichir pertenece a una conocida familia de actores en México. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de Demian Bichir y Bruno Bichir, quienes han desarrollado una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro.

José Ángel Bichir también se ha abierto su propio camino en la industria del entretenimiento. Entre sus proyectos más destacados se encuentran Matando Cabos, Los Simuladores, José José: El Príncipe de la Canción y Vencer la Culpa. Su producción más reciente, el cortometraje El Viaje de Luciano, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en octubre de 2025.