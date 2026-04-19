Las Reuniones de Primavera 2026: el mundo bajo la sombra de la guerra

El resultado de los encuentros deja a México en un punto de inflexión: los organismos multilaterales reconocen sus fortalezas macroeconómicas y la disciplina fiscal, pero el crecimiento seguirá siendo insuficiente

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Esta semana se celebraron las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington, D.C. con un telón de fondo inusualmente sombrío. El dato más relevante es el recorte en la expectativa de crecimiento global que tiene el Fondo de 3.4% que se proyectaba en enero a 3.1%. La razón es evidente: desde finales de febrero el conflicto -o los múltiples conflictos- en Medio Oriente han generado choques de oferta negativos en los mercados energéticos y en las cadenas de suministro mundiales.

A pesar de la recién anunciada apertura del Estrecho de Ormuz, el choque de oferta -aunque sea temporal- ya se dio. Por el estrecho transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, suministrando el energético a China y otros países asiáticos, y una parte relevante de la producción de gas natural de Qatar, además de fertilizantes indispensables para el sector agrícola. Aunque el estrecho se haya abierto, la distorsión en las cadenas de suministro tomará tiempo en normalizarse, suponiendo que el conflicto se disipe y que Irán ceda en todo lo que aparentemente cedió. Esta fue la coordenada central alrededor de la cual giró prácticamente toda la discusión de la semana.

El FMI presentó tres escenarios en sus Perspectivas de la Economía Mundial. El primero, el base, asume un conflicto limitado en duración y alcance bajo el cual el crecimiento global caería a 3.1% este año. En el escenario adverso, que asume una mayor disrupción energética, el mundo crecería apenas 2.5% y la inflación alcanzaría 5.4%. En el panorama más severo, que considera que las disrupciones se extienden al año próximo, el crecimiento global sería apenas de 2% -nivel alcanzado solo cuatro veces desde 1980- y la inflación superaría 6%.

El Banco Mundial sugirió a los países evitar instaurar subsidios a la energía que no pudieran sostener fiscalmente porque eso generaría problemas mayores en el futuro al deteriorar su espacio fiscal. En México, la advertencia debe resonar. El subsidio al IEPS a combustibles implica una renuncia recaudatoria de la que Hacienda debe estar pendiente.

El FMI aumentó ligeramente la expectativa de crecimiento para México este año, de 1.5% a 1.6%, menor al punto inferior del rango esperado por la Secretaría de Hacienda en los Precriterios Generales de Política Económica 2027, en los que estima el crecimiento de la economía mexicana se ubique entre 1.8% y 2.8%. Si bien el FMI mejoró su expectativa, las razones tras ello no son estructurales, son meramente comparativas. Es decir, el FMI sugiere que México crecerá más en 2026 básicamente porque creció poquísimo en 2025.

El pronóstico del Banco Mundial es menos optimista que el del FMI. No cambió su expectativa y la mantuvo en 1.3%, pero sí redujo el crecimiento proyectado para 2027 de 1.8% a 1.7%. No es tan distante del punto inferior del rango estimado en los Precriterios mencionados, que se ubica entre 1.9% y 2.9%

En lo que ambos coinciden es en el diagnóstico de fondo: el bajo crecimiento que experimenta México continuará en 2026. Faltan proyectos de inversión en infraestructura pública y la incertidumbre sobre la política comercial juega en contra del crecimiento.

La inflación se ha vuelto una preocupación específica para México. El FMI prevé que la inflación alcanzará 3.9% en promedio este año, apenas dentro del rango del Banco Central de 3% +/- 1%, pero hubo una revisión al alza desde la previsión previa de 3.3%. Desde antes de que estallara el conflicto en Medio Oriente y por lo tanto se dieran las presiones alcistas en el precio de los energéticos, en México las presiones inflacionarias en México han aumentado, lo que parecería indicar que se dificulta la posibilidad de que las tasas de interés sigan bajando, aunque no tenemos claridad de las intenciones de Banxico.

Quizás la alerta más seria sobre México que levantó el FMI se dio en el Monitor Fiscal. La deuda del gobierno – contando todos los pasivos – se acercó a 61.8% al terminar 2025 y seguirá incrementándose hasta ubicarse por arriba de 63%, manteniéndose así hasta 2031 de seguir la tendencia. Es la primera vez en más de 20 años que las obligaciones del gobierno rebasan el 60% del PIB, y de acuerdo con lo señalado con el FMI, la proporción compara desfavorablemente con el promedio de la deuda de economías emergentes -excluyendo a China- que se ubica en 57.5%.

El FMI prevé también que la consolidación fiscal del país se alcanzará hasta 2027, cuando el déficit público bajaría a 3.5%, lo cual contrasta con las estimaciones del gobierno que anticipa una recuperación más rápida. Evidentemente, estos son solo pronósticos, pero de confirmarse la proyección del Fondo sería otro año en el que no se cumplen los objetivos fiscales. No habrá que perder de vista tampoco que 2027 es un año electoral.

El Fondo añadió que es fundamental que México busque la consolidación fiscal no únicamente vía recortes de gasto, sino a través de una mayor recaudación, lo cual, en principio solo podría lograrse en este momento con mayor crecimiento, algo que no está muy a la vista dada la incertidumbre interna y externa que prevalece.

Tanto en las reuniones como en los foros paralelos de la semana la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá sobrevoló en las discusiones. Hacia fuera, la visión de una Norte América integrada era la más común, pero en conversaciones más pequeñas se habla de escenarios distintos: acuerdos bilaterales, pequeños avances en los aranceles al aluminio y al acero a cambio de mejoras en materia de seguridad y de control portuario y aduanero, un acuerdo trilateral zombie que permita seguir caminando, pero sin eliminar de tajo la incertidumbre. La apuesta quizás sea que la incertidumbre que hoy detiene la inversión tenga rendimientos marginales decrecientes.

Las reuniones de Washington no fueron solo un foro de análisis para México, sino también una plataforma de gestión bilateral intensa. Además del encuentro con el Tesoro estadounidense, hubo reuniones con las tres grandes calificadoras —Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s— y con instituciones financieras e inversionistas internacionales, además de participar en las sesiones generales del FMI y del Banco Mundial.

El resultado de la semana, en síntesis, deja a México en un punto de inflexión: los organismos multilaterales reconocen sus fortalezas macroeconómicas y la disciplina fiscal relativa, pero son contundentes en señalar que el crecimiento seguirá siendo insuficiente, la deuda seguirá subiendo y los riesgos — tanto internos como externos — son sustanciales. La ventana del T-MEC, la trayectoria de la inflación y la capacidad del gobierno de generar más ingresos fiscales serán los determinantes del siguiente capítulo.