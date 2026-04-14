El Partido Verde lanza un desafío a Morena desde San Luis Potosí: “Estamos listos para ganar solos”

La dirigencia de uno de los socios en la coalición oficialista se plantea repetir la estrategia de 2021 para aspirar en solitario a la gubernatura potosina sin romper con la Cuarta Transformación

Hace cinco años, luego de ganar la gubernatura de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo se declaró leal a la Cuarta Transformación. Había ganado las elecciones sin el apoyo de Morena, que compitió con su propia candidata, pero lejos de romper con el obradorismo, Gallardo convirtió la entidad en el bastión verde de la Cuarta Transformación. Hoy, todo se alinea para repetir esta historia en los comicios de 2027, con la esposa del gobernador, la senadora Ruth González Silva, como principal protagonista.

No es casual que la dirigencia del Partido Verde haya escogido San Luis Potosí para “el arranque de los trabajos electorales rumbo a 2027″, un evento que reunió el pasado lunes a las principales figuras del PVEM, encabezadas por su dirigente nacional, Karen Castrejón, quien ha aprovechado el escenario para declarar que están listos para refrendar la gubernatura sin necesidad de aliarse con Morena. La declaración cobra tintes de rebelión, pues desafía la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en contra del nepotismo.

Desde el año pasado, Sheinbaum viene pronunciándose en contra de la herencia directa de cargos de elección entre familiares y ha promovido una reforma legal que lo prohíbe en la Constitución. Sin embargo, para que esa iniciativa prosperara, Morena tuvo que ceder ante sus aliados del Verde y el PT, moviendo hasta 2030 la entrada en vigor de la prohibición. Sheinbaum promulgó así la reforma constitucional, pero de inmediato ordenó que Morena colocara el candado en sus estatutos desde 2027, lo que cierra la puerta a las sucesiones familiares, no solo en San Luis Potosí, sino en Guerrero y Zacatecas, donde los senadores morenistas Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal ya se alistaban para suceder a su hija y su hermano, respectivamente.

Al no ser de Morena, el gobernador Ricardo Gallardo y su esposa mantuvieron firme su estrategia de lograr la sucesión entre ellos. Y el Partido Verde reaccionó con reformas a la legislación local que, entre otras cosas, obligan a los partidos a postular mujeres en 2027, como una supuesta acción afirmativa en pro de la equidad de género. La llamada “Ley Esposa” fue criticada por la presidenta y, finalmente, vetada por el propio gobernador; sin embargo, ni Gallardo ni su partido quitan el dedo del renglón y, en los últimos meses, los principales dirigentes del Verde se sumaron para favorecer de la senadora Ruth González Silva, quien aparece como favorita en todas las encuestas de cara a la elección del próximo año.

Por eso cobra sentido el desplante de ayer en San Luis Potosí, con el gobernador y su esposa cobijados por la crema y nata del Verde, un partido que se le ha vuelto indispensable para Morena, a pesar de su negro historial. “Estamos listos, y esto es lo más importante, para competir en el próximo proceso electoral, para ganar, para ir solos, que es lo que nos ha pedido la gente”, ha dicho Karen Castrejón, en un evento al que también asistieron los posibles candidatos que podrían ser postulados sin alianza en los 59 municipios potosinos.

A su vez, Ruth González Silva ha roto el silencio que ha mantenido en los últimos meses, cuando ha sido cuestionada en el Senado sobre sus aspiraciones. Al calor del evento celebrado este lunes en su tierra, la probable candidata ha dicho que San Luis Potosí es un referente a nivel nacional, replicable en otras entidades. “Nos preparamos para el proceso electoral que nos permitirá refrendar el triunfo”, ha anunciado en sus redes sociales.

El pasado 10 de marzo, mientras se negociaba la reforma electoral dentro de la coalición oficialista, que a la larga fue frenada por el Verde y el PT, el senador Manuel Velasco destapó a 11 posibles aspirantes de su partido en algunas de las gubernaturas que se elegirán el próximo año. En la lista destacaban Ruth González en San Luis Potosí y Karen Castrejón en Guerrero. Pero también figuraban: Waldo Fernández, en Nuevo León; Ricardo Astudillo, en Querétaro; Carlos Puente, en Zacatecas; Ernesto Núñez Aguilar, en Michoacán; Ricardo Madrid, en Sinaloa; Virgilio Mendoza, en Colima; Jorge Ramos, en Baja California; Manuel Cota, en Baja California Sur, y Jaime Bugarín, en Nayarit. Un abanico de diputados, senadores, alcaldes y dirigentes locales del Verde que, según Velasco, están bien posicionados y deberían competir en las encuestas que hará Morena para definir las candidaturas del oficialismo.

La historia de 2021

Esto podría ser la repetición de una estrategia y no necesariamente una ruptura en la coalición gobernante. En 2020, el entonces dirigente morenista, Mario Delgado, había pactado con Ricardo Gallardo que competirían en alianza con el Verde en las elecciones de 2021, pero el Consejo Nacional de Morena rechazó postular a un político señalado por actos de corrupción, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y señalado públicamente como líder de “La Gallardía”, un grupo político vinculado con el crimen organizado al que se atribuían actos de extorsión y violencia a nivel local.

Mario Delgado tuvo que acatar la resolución de su partido y abrió la contienda interna por la candidatura, resultando ganadora Mónica Rangel Martínez, quien hizo una campaña testimonial. Ricardo Gallardo fue candidato de la alianza Verde-PT, que fue registrada con el nombre que usaba Morena en todo el país: Juntos Hacemos Historia en San Luis Potosí. Gallardo ganó las elecciones con 450.000 votos, equivalentes al 37,7%, seguido del candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Octavio Pedroza, que obtuvo 400.000 votos (32,9%). La candidata de Morena apenas sumó 139.000 votos y, con un 11,4%, quedó en un lejano tercer lugar.

Sin embargo, en esa elección Morena sumó una gubernatura más en el tablero de la cuarta transformación, pues Ricardo Gallardo juró lealtad a la 4T, se alineó, primero con Andrés Manuel López Obrador y después con Claudia Sheinbaum. Y, en las elecciones de 2024, San Luis Potosí aportó más de 800.000 votos a la candidata presidencial, quien ganó la entidad con más del 60% de la votación. El Verde ganó las dos senadurías de Mayoría Relativa y seis de los 12 diputados federales. El bastión verde de la 4T volverá a elecciones en junio de 2027, y Gallardo se ha declarado listo para volver a ganar, con o sin el respaldo morenista.