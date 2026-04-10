Los transportistas y campesinos rompen el diálogo con el Gobierno de Sheinbaum

El pulso entre los campesinos y transportistas y el Gobierno de Claudia Sheinbaum continúa. In extremis, la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y diversas organizaciones agrícolas rompieron este viernes el diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) en el que se negociaban acuerdos sobre compras garantizadas de sus cosechas y mejores condiciones de seguridad. Al filo de la tarde del viernes, se canceló la reunión de los portavoces del campo con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez. El punto de ruptura fue la petición del Ejecutivo a los manifestantes de que cesaran sus bloqueos viales en los Estados de Tlaxcala, Chihuahua y Sinaloa. “Nosotros venimos a pedir que ya no nos asesinen, que ya no nos extorsionen, venimos a pedir carreteras buenas”, declaró David Estévez, líder de la organización transportista.

Tras este intento de diálogo fallido, los colectivos agrícolas y transportistas de distintos Estados del país amagaron con continuar con los bloqueos de carretera a menos de tres meses de la celebración del Mundial de Futbol 2026. Los manifestantes han exigido al Gobierno federal la garantía de precios justos para los productores, más subsidios para el diésel y condiciones de seguridad en las vialidades. “En el Mundial va a haber manifestaciones, va a haber protestas, cierres de carreteras y aeropuertos... Por eso, estamos llamándolos (al Gobierno) a que hagamos un acuerdo nacional de desarrollo agropecuario para atender las necesidades de la producción de alimentos”, ha declarado este jueves Heraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

La amenaza de los colectivos llega tras un inicio de semana de bloqueos y negociaciones fallidas entre los transportistas, los productores agrícolas y el Gobierno federal. Un día sí y otro también, los manifestantes cerraron las carreteras en, al menos, una docena de Estados del país aunque la convocatoria no alcanzó la magnitud de meses atrás. Exigen, entre otras cosas, más apoyos económicos al campo y más subsidios a los energéticos. Los bloqueos se registraron, principalmente entre lunes y martes, en la Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Baja California.

Los manifestantes han pedido a la Administración en turno que el Gobierno reconozca el concepto de agricultura nacional, lo que significa volver a tener este acceso a crédito barato, que se excluyan los granos básicos de la próxima revisión del TMEC y que se establezca un sistema de comercialización donde se consideren precios de garantía al productor. A las puertas de la Secretaría de Gobernación, este viernes, los campesinos y transportistas indicaron que, tras cuatro meses de negociaciones fallidas, ya no confían en el Ejecutivo. “Si de aquí no sacamos soluciones a los problemas del campo, nos vamos a volver a manifestar en las carreteras, que no se espanten si esto sigue creciendo, porque para el campo no hay ni un centavo”, refirió uno de los portavoces agrícolas.

En plena escalada de tensión, este viernes por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se implementará un programa especial de apoyo a los productores medianos de maíz que se han visto afectados por el desplome del precio del grano. El esquema contempla desde compras de garantía a los agricultores mexicanos hasta facilidades de financiamiento. “El objetivo, con este acuerdo de ordenamiento, es que el productor tenga garantizada la compra de su maíz y quien va a comprar garantice que primero, antes que nada, compre el maíz producido en México; y después, si tiene que importar, ya importe”, comentó. La mandataria aseguró en Palacio Nacional que, a la fecha, se han apoyado a 45.000 productores y su Administración también va a apoyar a la nueva cosecha de Sinaloa.

Las movilizaciones de transportistas y campesinos se han vuelto una constante desde el año pasado. En noviembre pasado, los agricultores bloquearon carreteras en al menos 20 entidades y esta semana, de nueva cuenta, han puesto la mira en los principales tramos carreteros del país. Con el rompimiento del diálogo de este viernes, el choque entre el Gobierno y las organizaciones de transportistas y campesinos tiene aún un largo trecho por andar.