Los productores y transportistas levantan el paro y se reunirán con Gobernación este viernes

Los agricultores y transportistas han levantado el paro indefinido convocado el lunes, apenas 24 horas después de su inicio y entre acusaciones de “represión” en algunos lugares, como Ciudad Juárez y Tlaxcala. Las protestas se han desinflado con rapidez, ante la falta de apoyo de gran parte del sector y bajo la promesa de una reunión con la Secretaría de Gobernación este mismo viernes a las 10 de la mañana a la que también acudirán los responsables de Economía, Hacienda y Agricultura. Ese era, desde el principio, el propósito del Gobierno de Claudia Sheinbaum, que se ha mantenido firme en la defensa de los logros alcanzados estos meses y ha conminado a los manifestantes a volver a la negociación. “Tenemos que ir a todas las mesas de diálogo, pero tenemos que buscar la manera de convencer para ir tomando decisiones que favorezcan a nuestros compañeros. Si eso no se da, tenemos la obligación de volver a salir a las calles”, dice por teléfono Eraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo.

El Frente estaba, junto con los transportistas de la ANTAC, al frente de las movilizaciones de este lunes, que no han terminado de despegar, a diferencia de las que tuvieron lugar en otoño, en una demostración de fuerza sin precedentes. A pesar de que arrancaron algunas medidas reseñables, como el reparto de 3.412 millones de pesos (unos 192,4 millones de dólares, al cambio actual) a casi 41.000 productores de maíz blanco y amarillo, persiste el desacuerdo en algunas cuestiones peliagudas, como la salida de los granos básicos del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, a punto de entrar en fase de revisión.

La producción mundial de maíz para el ciclo comercial 2025-2026 alcanzará los 1.265,9 millones de toneladas, un 3,9% más respecto al ciclo anterior, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Agricultura, basados en el último informe de sus homólogos estadounidenses. De esa cantidad, 401,8 millones de toneladas provendrán de Estados Unidos, el principal aliado y competidor de México. De ahí, la presión a la baja de los precios y la importancia de esta revisión del TMEC, que se produce en un contexto de por sí crítico para el sector, por el alza del coste de algunos insumos clave como los fertilizantes y los bajos precios de venta.

Ese es uno de los puntos que se abordarán el viernes, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ya advirtió el lunes de que era una demanda difícil de llevar a cabo, pues implicaría torcer el brazo del gigante estadounidense. Además, las organizaciones quieren llevar a la mesa la creación de un banco de desarrollo, la implementación de una política de precios de garantía y, en términos más generales, la ideación de un nuevo modelo de agricultura nacional. Las cuestiones relativas a la inseguridad son, por su parte, las que más preocupan a los transportistas, que se han quejado este martes de que en “los Estados más peligrosos de transitar” es donde el Estado ha reaccionado “con mayor violencia” a las manifestaciones. “Les ofende nuestra protesta y no nuestro dolor”, han expresado en un comunicado en el que anunciaban el levantamiento del paro.

La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cifró el lunes a mediodía la participación en menos de 600 personas, muy lejos de las 300.000 a las que hacían referencia los principales voceros de las organizaciones. Contaban, además, la presencia de unos 160 vehículos y 11 bloqueos parciales o totales, de los que solo quedaba uno hacia las 11 de la noche. El mensaje institucional ha sido siempre que “no hay motivos” para movilizarse y para no regresar a la mesa de diálogo, que finalmente se producirá al final de esta semana. “Hasta el límite de lo que se puede, con el presupuesto público, se apoya por los bajos precios del grano, con el apoyo de los Gobiernos de los Estados, incluso con los compradores (...) Pero no vamos a regresar al esquema en el que se da el dinero a las organizaciones”, ha anticipado Sheinbaum este lunes por la mañana.

Esta vez, a la firmeza del Gobierno se ha sumado el deslinde de gran parte de las organizaciones del sector que, lejos de sumarse a las movilizaciones, han conminado al Frente y a la ANTAC a “privilegiar el diálogo constructivo”. El repliegue será, con todo, temporal. La tensión sigue ahí y el campo, o una parte de sus representantes, sigue mirando con recelo las iniciativas del Ejecutivo. La carrera es de fondo y los problemas que atraviesa el campo se mantendrán en su lugar después del viernes.