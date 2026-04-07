Sheinbaum eleva el tono contra el informe de la ONU sobre las desapariciones: “El Estado mexicano no está rebasado”

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha redoblado sus críticas al informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), que concluye que en México ese delito se comete de manera sistemática y generalizada contra la población. Como hiciera un día antes, la mandataria ha insistido este martes en la distinción de que las desapariciones —que se cuentan por decenas de miles— son cometidas en su mayoría por organizaciones delincuenciales y no por el Estado, y ha destacado los esfuerzos de su Gobierno para contener el crimen y encontrar a las víctimas. “Estamos trabajando en ello y queremos erradicar ese delito”, ha indicado en su conferencia matutina. “Evidentemente, no queremos que haya desapariciones en nuestro país y estamos ayudando a buscar a aquellas personas que fueron reportadas como desaparecidas. Eso no fue tomado en cuenta en el análisis del Comité”, ha agregado.

Sheinbaum ha advertido un trasfondo político detrás de la intención del CED de llevar el asunto a la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Es un documento que, cuando uno lo lee, es evidente que tiene otra orientación, que es criticar al Gobierno de México, esencialmente, y llevar una posición a la Asamblea General que nosotros consideramos que, dado que estamos atendiendo el tema, pues no tiene cabida”, ha afirmado. “Si no estuviéramos actuando, si estuviéramos cruzados de brazos, si no nos importara una situación como esta, si no acompañáramos a las víctimas, si no hubiéramos hecho nada... pero ¿por qué no hay un reconocimiento de este Comité de expertos de lo que ha hecho el Gobierno de México?“, ha cuestionado.

El informe, publicado la semana pasada, señala que la desaparición en México es un crimen de lesa humanidad que no ha hecho sino agravarse, pues en el país persisten condiciones estructurales que propician la impunidad. El Comité de la ONU ha documentado casos en los que han participado funcionarios locales, estatales y federales, lo que demuestra —dice el informe— que algunas autoridades son directamente cómplices, cuando no están rebasadas para cumplir sus labores de investigación. “El Estado mexicano existe y no está rebasado, y se actúa en un fenómeno, delitos que se presentaron a partir de la guerra contra el narco y el fortalecimiento de ciertos grupos delictivos de aquella época”, ha afirmado Sheinbaum.

Hay más de 133.000 personas reportadas como desaparecidas en México, aunque, recientemente, el Gobierno de Sheinbaum ha hecho un cribado que arroja que solo un tercio de esos registros —43.128— correspondería a personas en esa circunstancia (el resto incluye nombres que reportaron actividad posterior o que fueron ingresados con tan pocos datos que es imposible emprender su búsqueda). Sheinbaum ha asegurado este martes que el informe del CED se basa únicamente en el análisis de unos cuantos casos, en cuatro Estados, y en periodos anteriores a la llegada de Morena —su partido— al Gobierno, en 2018. La realidad es que el informe también menciona las miles de desapariciones ocurridas a partir de ese momento en otros Estados distintos a los referidos por la presidenta.