Claudia Zavala: “Andrés Manuel López Obrador puso al límite el sistema” 

Tras nueve años, la exconsejera electoral defiende la solidez y resiliencia del organismo frente a la presión política, pero admite fisuras internas que representan un riesgo para la independencia

Claudia Zavala (Ciudad de México, 53 años) ha concluido sus nueve años como consejera del Instituto Nacional Electoral (INE). Se despide con un balance técnico con matices políticos. Su paso por el organismo, marcado por intentos de reformas, tensiones con el poder y decisiones controversiales, deja una institución que, asegura, “resiste” con grietas. Zavala empujó por cerca de una década la defensa de la autonomía electoral frente a embates presupuestales y presiones durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador. Un presidente que, dice la consejera, “puso al límite el sistema”. De la mano, en ese mismo periodo, resistió el clima de polarización que alcanzó al Consejo General del organismo. En su diagnóstico, el mayor riesgo no está en los errores operativos, sino en los precedentes que podrían comprometer la independencia de los consejeros. “Cuida cómo votas, porque si no le gusta al grupo en el poder, te vamos a perseguir”, alerta.

Pregunta. ¿Cuál es el balance de su gestión en el INE?

Respuesta. Es positivo. No fue un tiempo estático; hubo mucho movimiento en México y en el mundo. Fueron nueve años de cambios políticos y jurídicos, y como institución dimos resultados en la garantía y protección de los derechos político-electorales. Hubo enfoque en igualdad, paridad e inclusión. Implementamos conteos rápidos con mayor prontitud y certeza. Enfrentamos la infodemia y una confrontación directa desde el Poder Ejecutivo, manteniéndonos cercanos a la ciudadanía. Organizamos elecciones en pandemia, pese a las presiones. Fueron condiciones difíciles y retadoras, pero el INE dio resultados.

P. ¿Qué decisiones no gustaron y a quiénes?

R. Un caso relevante fue la revocación de mandato. La ley exigía organizarla con estándares de una elección presidencial, pero no había recursos. Decidimos posponer algunas actividades y acudir a tribunales. Hubo criterios distintos; finalmente se ordenó hacerla con lo disponible y la Corte nos dio la razón.

P. ¿Deja un INE fortalecido o debilitado?

R. El INE mantiene legitimidad. Es un cuerpo colegiado al servicio de la ciudadanía. Sí, un tiempo bajó un poco el porcentaje de legitimidad hacia las personas. Pero seguimos recobrando eso. La confianza se sostiene por el trabajo diario.

P. ¿El debilitamiento se debe a la división interna?

R. Hay percepciones críticas sobre decisiones y falta de colegialidad. Ha habido reclamos y episodios que evidencian falta de comunicación. Aprovechando la renovación de consejerías, valdría la pena trabajar en la horizontalidad de las decisiones, porque no hay jefes, hay una persona que coordina y diez personas más que están para hacer el trabajo en colectivo.

Claudia Zavala. Ginnette Riquelme Quezada

P. ¿Por qué se perdió horizontalidad?

R. Por visiones distintas del Derecho. El debate puede ser rígido, pero debe conservarse la cohesión. No hay voto de calidad: se construyen acuerdos. La falta de comunicación y prácticas verticales no funcionan en un órgano colegiado.

P. ¿En qué ha fallado el INE?

R. Como toda institución, tiene deficiencias, pero no hay un reclamo social que ponga en duda la voluntad ciudadana. Se ha garantizado trazabilidad y transparencia. En procesos novedosos, como la elección del Poder Judicial, hubo áreas de mejora; se requieren tiempo y recursos.

P. ¿Cuál es el voto más impopular que tuvo?

R. El acuerdo sobre gubernaturas y paridad generó resistencia; a la clase política no le gustó. Lo sostengo: era una deuda con las mujeres.

P. ¿El expresidente López Obrador fue quien más violó la ley electoral?

R. Hay que ser cuidadosos. Sí fue el que más puso al límite los sistemas, como otros presidentes lo hicieron en su momento. Sí puso al límite los sistemas y, partiendo de los valores y los principios de esos sistemas, sí, se vulneraron.

P. ¿El INE ha resistido o solo ha sobrevivido?

R. Ha resistido. La autonomía y la independencia han sido puestas a prueba. Recortes presupuestales y nuevas atribuciones afectan el desempeño. Se abrió un proceso en contra de las seis consejerías que aprobamos el acuerdo de revocación de mandato. Se nos atribuye abuso de funciones por la forma como votamos. Es un precedente peligrosísimo. Sería darle una estocada a la garantía de independencia. Queda como una advertencia: Cuida cómo votas, porque si no le gusta al grupo en el poder, te vamos a perseguir.

P. ¿En algún momento en estos años la autonomía estuvo en riesgo?

R. No en términos de claudicación. Siempre se defendió. Por ejemplo, al negar la entrega de datos del padrón. Hubo mucha molestia, pero es la defensa de la autonomía.

P. ¿Cuál fue la elección más complicada?

R. La del Poder Judicial. El modelo es complejo y requiere revisión. La rectoría de cualquier elección debe ser únicamente del INE; no deben intervenir otros órganos. Hay que perfeccionar el modelo para no restarle legitimidad.

P. ¿El sistema electoral sigue siendo confiable?

R. Claro que sí. Es un sistema robusto, hay una gran inversión porque parte de la desconfianza, pero no hay reclamos masivos. La ciudadanía participa directamente en el conteo y verificación; eso da certeza.

Claudia Zavala. Ginnette Riquelme Quezada

P. ¿Cuál es el reto para 2027?

R. Será una elección compleja por la concurrencia de modelos distintos. Habrá múltiples candidaturas, reglas y fiscalización en paralelo. Se va a hacer lo mejor que se pueda, pero hay que ser conscientes de que hay grandes retos.

P. ¿La austeridad ha afectado al INE?

R. Sí. Se han dejado de hacer actividades, en educación cívica y trabajo comunitario. Eso puede impactar la relación con la ciudadanía a futuro.

P. ¿Qué reforma necesita el sistema electoral?

R. Ajustar los tiempos de campañas para mayor claridad y mejorar la fiscalización, coordinando con otras autoridades.

P. ¿Debe cambiar la representación proporcional?

R. El pluralismo debe preservarse. La representación debe aplicarse como es, no más. El pluralismo permitió incorporar voces minoritarias y agendas de derechos.

P. ¿Va tarde el INE con las reglas para las precampañas anticipadas?

R. Deben regularse ya. El tribunal abrió esa posibilidad y el INE debe establecer reglas claras de inmediato.

P. ¿Qué mensaje deja a las nuevas consejerías?

R. Les deseo éxito. Es una institución donde se pueden materializar derechos con trabajo profesional y colectivo. Enfrentarán retos complejos.